Surge último video de Farath Coronel regañando con ira a sus escoltas: “Le vas a pegar con el rifle”

El influencer tuvo una discusión que transmitió en vivo

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Un video de una transmisión reciente de Farath Coronel circula tras confirmarse su asesinato. En la grabación, el vidente conocido como “Brujo Mexicano” regaña con dureza a sus escoltas por errores de seguridad.

La transmisión quedó como uno de los últimos registros públicos de Coronel antes de que su cuerpo fuera localizado sin vida este 4 de septiembre en su domicilio de Bosques del Lago, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Autoridades confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales al llegar los servicios médicos.

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En el clip, Coronel se dirige a sus dos elementos de seguridad, y a uno de ellos, de nombre Elías, le reclama directamente por el manejo del arma larga.

“¿No te fijaste, pendejo?”: el reclamo por el manejo del rifle

Farath Coronel fue asesinado al interior de su casa (redes sociales)

“¡Elías! No se me muevan de aquí los dos, por favor. Cosa uno y cosa dos. Le vas a pegar con el rifle en la cara a ella, ¿no te fijaste, pendejo?”, dice Coronel en el video, dirigiéndose a su escolta.

Elías responde: “Sí me fijo, patrón”. Coronel insiste en la falla: “Sí, sí, sí, con el pinche rifle acá en la cara así”.

El nombre de Elías volvió a circular después de la muerte del vidente. Una fuente extraoficial señaló que los escoltas de Coronel serían los presuntos señalados en el ataque y que, en un audio filtrado, una persona cercana a él menciona a un presunto implicado con ese mismo nombre.

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Coronel exigía a sus escoltas lealtad absoluta

ig/Farathcoronel.master

En otro fragmento, Coronel presiona a uno de los escoltas para que defina sus prioridades: “¿Usted qué quiere ser, empleado o qué quiere ser?”. El escolta responde que quisiera “ganar mucho dinero”. Coronel corta la respuesta: “No me digas patrón. Te estoy dando la oportunidad. ¿Quieres ser empleado o quieres tener más dinero?”.

Tras una serie de intercambios, el escolta contesta que quiere “ganar dinero”. Coronel remata: “Ah, eso que escuché. Punto. Perfecciona todo lo de seguridad si quieres ganar dinero”.

El vidente también habla de una relación de confianza rota con uno de sus elementos: “Ese tipo de personas necesito. Y ese eras tú. Hace un año que te perdí”.

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“Muérete, me vale, pero muérete con dinero en la bolsa”: Farath Coronel regaño así a sus escoltas

Coronel describe con detalle la rutina de una de sus escoltas, una mujer de 28 años con dos hijas que, según él, perdió a su hermano, su esposo y un primo. “Llega aquí en su moto a las diez de la mañana. Si me tengo que quedar hasta las dos de la mañana, yo me quedo”, relata sobre la responsabilidad de la joven.

Después endurece el tono frente a los reclamos físicos de sus empleados: “Aquí no me interesa que si les duele el estómago, les duele la espalda, les duele la cabeza, me vale madre. Muérete, me vale. Pero muérete con dinero en la bolsa. Pa que mínimo con este dinero te entierren, cabrón”.

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“Si el jefe no duerme, usted no duerme”: la advertencia de Coronel

El numerólogo y guía espiritual mezclaba tarot, cabalística, limpiezas con hierbas, velas y cuarzos en sus rituales (Captura de pantalla )

Coronel plantea las reglas del trabajo de seguridad sin margen de negociación: “Usted es empleado, un empleado debe seguir reglas. Como escoltas, yo puedo estar periqueando, cogiendo, tomando, haciendo lo que quiera y me tienes que cuidar. Y si el jefe no duerme, usted no duerme”.

Sobre la organización de turnos, explica: “Si hay dos se turnan, porque si yo me duermo uno debe estar despierto para cuidar la casa, tienen dos armas, una larga y una corta. Parecen princesas”. Cierra la reprimenda con una frase que resume su postura frente al equipo: “Aquí primero están mis lujos y mis placeres, y después su sueldo”.

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El ataque armado de 2022 que también involucró a un escolta

Farath Coronel realizaba diversos rituales esotéricos, (Captura de pantalla )

No era la primera vez que la seguridad de Coronel quedaba en el centro de la atención pública. En agosto de 2022, durante una transmisión en vivo desde una camioneta, se escucharon detonaciones y el video se interrumpió después de que preguntó a su escolta qué ocurría.

Coronel relató entonces que una camioneta blanca les cerró el paso sobre el Viaducto y que el escolta activó la torreta de la unidad y respondió a los disparos. “Escucho el primer balazo, pero no lo siento hacia nosotros”, dijo en esa transmisión. El vidente sostuvo que el episodio fue un intento de secuestro cuando se dirigía a una estación de radio en la Ciudad de México.

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Una discusión con sus escoltas, en el origen del ataque

(Captura de pantalla )

De acuerdo con versiones extraoficiales, una discusión con su equipo de seguridad habría detonado el presunto asesinato de Coronel. Los escoltas del vidente serían los señalados, ya que él tomaba medidas de protección para sus traslados por episodios previos de inseguridad.

Trascendió que, tras la agresión, Elías habría aprovechado el momento para cometer robos, entre ellos el de la camioneta del propio vidente, y después bloqueó todos sus contactos en redes sociales y dio de baja su línea telefónica. Una persona relacionada con la seguridad de Coronel habría sido asegurada tras el ataque y permanece bajo investigación para determinar su posible relación con los hechos.

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