El registro obligatorio de celular con CURP entra en su segunda ronda ¿Quiénes perderán su línea este mes si no lo realizan?

La medida, impulsada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), ya provocó la suspensión de millones de líneas en agosto. El calendario continuará de forma escalonada hasta diciembre de 2026. (Infobae-Itzallana)

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El registro obligatorio de líneas telefónicas móviles con la CURP entra en su segunda tanda de vencimientos del año. Las líneas con terminación 2 tienen como límite el 15 de septiembre, mientras que las terminadas en 3 deberán completar el trámite antes del 30 de septiembre.

La medida, impulsada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), ya provocó la suspensión de millones de líneas en agosto. El calendario continuará de forma escalonada hasta diciembre de 2026.

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Origen de la medida: del PANAUT invalidado al nuevo esquema

El registro de celulares con CURP no es la primera vez que el Estado mexicano intenta vincular cada línea telefónica con la identidad de su titular. En abril de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 82/2021 y declaró inválido el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), una base de datos que pretendía recabar huellas dactilares, reconocimiento de iris y otros datos biométricos.

Los ministros concluyeron entonces que la recolección de datos biométricos era desproporcionada, que no existía evidencia de que la medida redujera los delitos y que una base centralizada con información biológica representaba riesgos de filtración.

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El esquema vigente desde 2026 se diseñó de forma distinta para sortear ese fallo. No exige huellas ni escaneos corporales: solo pide nombre completo, CURP e identificación oficial vigente, con una validación de identidad mediante fotografía. Los datos, además, quedan resguardados por las propias compañías telefónicas y no en una base gubernamental única.

El proceso normativo avanzó por etapas durante 2025. El 1 de septiembre de ese año arrancó una prueba piloto impulsada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). Entre el 30 de octubre y el 27 de noviembre se realizó una consulta pública sobre la propuesta regulatoria. Finalmente, el 9 de diciembre de 2025 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los “Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles”, que entraron en vigor ese mismo día y modificaron el artículo 180 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

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El registro obligatorio para todos los usuarios comenzó el 9 de enero de 2026. Según explicó Abán Román, director general de Planeación de la CRT, el propósito de la norma es reducir el anonimato en delitos como la extorsión telefónica: “Esto es por la seguridad de todas y todos. Queremos acabar con delitos como la extorsión y con la impunidad”, afirmó el funcionario.

El respaldo estadístico de la medida se apoya en cifras de extorsión: solo en agosto de 2025 se registraron más de 6 mil víctimas de este delito en el país, de acuerdo con datos vinculados a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

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Por qué se amplió el plazo hasta diciembre

El registro de la línea debe realizarse antes del 29 de junio de 2026 para evitar la suspensión del servicio. (Anayeli Tapia/Infobae)

El plazo original para vincular todas las líneas vencía el 30 de junio de 2026. Sin embargo, la CRT confirmó una prórroga de 184 días adicionales mediante el Boletín 021/2026, publicado el 25 de junio, ante el bajo nivel de cumplimiento detectado en la primera etapa.

Hasta ese momento solo se había registrado el 43 % de los titulares de líneas celulares, equivalente a 63 millones de un total de 144 millones 585 mil usuarios, según cifras oficiales retomadas por la prensa especializada.

Analistas del sector identificaron tres factores detrás de ese rezago. Primero, una difusión tardía: las campañas informativas de la autoridad comenzaron meses después de haber arrancado el programa de registro. Segundo, la falta de criterios unificados entre compañías sobre la validación de identidades. Tercero, la incertidumbre ciudadana sobre el almacenamiento y resguardo de sus datos personales.

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Ante ese panorama, la CRT decidió no aplicar un corte general en una sola fecha y en su lugar diseñó un calendario escalonado según el último dígito del número celular, entre agosto y diciembre de 2026. La responsabilidad operativa de notificar a los usuarios y ejecutar las suspensiones quedó en manos de los proveedores de servicios, entre ellos Telcel, AT&T y Movistar.

El resultado del primer corte ya es medible: operadores como AT&T reportaron más de 1.2 millones de bajas de líneas prepago durante el semestre, mientras que Telcel vio estancado el crecimiento de ese segmento, de acuerdo con reportes del sector.

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Calendario vigente: qué fechas siguen en septiembre y los próximos meses

El esquema de vinculación se organiza exclusivamente por el último dígito del número celular.

Las terminaciones 0 y 1 ya vencieron en agosto; ahora corresponde a los usuarios revisar las siguientes fechas:

Terminación 2: 15 de septiembre de 2026

Terminación 3: 30 de septiembre de 2026

Terminación 4: 15 de octubre de 2026

Terminación 5: 31 de octubre de 2026

Terminación 6: 15 de noviembre de 2026

Terminación 7: 30 de noviembre de 2026

Terminación 8: 15 o 31 de diciembre de 2026, según la fuente consultada

Terminación 9: 31 de diciembre de 2026

Quienes tengan una línea con una terminación posterior a la que corresponde al mes en curso no necesitan esperar hasta su fecha límite: el registro puede completarse desde ahora en cualquier momento.

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Qué pasa si no se registra la línea a tiempo

Una mujer muestra angustia mientras revisa la pantalla de su teléfono móvil con un formulario de registro obligatorio de líneas celulares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las líneas que no completen la vinculación dentro del plazo correspondiente pueden ser suspendidas dentro de las 72 horas posteriores al vencimiento.

Durante la suspensión, el usuario pierde acceso a llamadas, mensajes y datos móviles normales.

El servicio solo permite comunicación con números de emergencia, como el 911, y con la propia compañía telefónica para gestionar la reactivación. No se aplican penas adicionales: la suspensión es la única consecuencia prevista por el incumplimiento del registro.

La reactivación es posible en cualquier momento posterior. Basta con que el titular complete el trámite de vinculación con su identificación oficial y su CURP para que la compañía restablezca el servicio con normalidad.

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No todos los usuarios están obligados a realizar este trámite. Las líneas de pospago, es decir, los planes de renta, quedan exentas porque las compañías ya cuentan con los datos del titular a través del contrato vigente. La obligación recae sobre las líneas de prepago, incluidas las que pertenecen a menores de edad, en cuyo caso el registro debe ser realizado por el padre, la madre o el tutor legal. Las personas morales también deben vincular sus líneas, pero utilizando el RFC y la razón social de la empresa en lugar de la CURP, sin límite en la cantidad de números a registrar.

Cómo hacer el trámite paso a paso

Registro de números celulares en México

El registro puede completarse de dos formas: de manera presencial o a través de internet.

Para el trámite presencial:

Acudir a un Centro de Atención a Clientes de la compañía telefónica correspondiente. Presentar identificación oficial vigente (INE o pasaporte).

Presentar la CURP.

Para el trámite en línea, a través del portal de la compañía o del sitio registratulinea.crt.gob.mx:

Ingresar al portal oficial y seleccionar la compañía telefónica. Introducir el número de teléfono que se desea registrar.

Digitar el código de verificación recibido por SMS.

Seleccionar el documento de identidad que se utilizará para el registro. Subir el documento escaneado en formato PDF.

Escanear el código QR que aparece en el proceso.

Subir una fotografía como prueba de vida.

Una vez completados estos pasos, el sistema valida la información y confirma la vinculación de la línea con la CURP del titular.

En caso de que una línea ya haya sido suspendida por no cumplir con el plazo asignado, el proceso de reactivación es el mismo: ingresar al portal de la compañía celular con identificación oficial vigente y CURP a la mano para restablecer el servicio.