¿Por qué se celebra hoy el Día del Hermano? La emotiva razón que casi nadie conoce

Día del Hermano (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los hermanos son, para la gran mayoría de las personas, los primeros compañeros de vida, los primeros rivales en el juego y los confidentes con quienes se comparte un lazo sanguíneo e histórico imborrable, por lo que era más que necesario darle reconocimiento con el Día del Hermano.

Aunque las dinámicas familiares pueden ser diversas y complejas, la figura del hermano representa un pilar fundamental en el desarrollo emocional, social y psicológico de los seres humanos.

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Para rendir homenaje a este vínculo único e insustituible, cada año se celebra el Día del Hermano, una festividad que busca enaltecer la solidaridad, el afecto y la complicidad que unen a quienes comparten crianza, hogar y vivencias. Más allá del lazo biológico, esta fecha también celebra la fraternidad espiritual, reconociendo a aquellos amigos entrañables que la vida convierte en hermanos de corazón.

Día del Hermano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Origen e historia: ¿Por qué y cuándo se celebra el Día del Hermano?

La elección de la fecha para conmemorar el Día del Hermano tiene un profundo significado altruista y humanitario. En la mayor parte del mundo, esta efeméride se celebra cada 5 de septiembre en homenaje al fallecimiento de la Madre Teresa de Calcuta, ocurrido el 5 de septiembre de 1997.

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La religiosa de origen albanés y nacionalidad india dedicó su vida entera al cuidado de los desamparados, los enfermos y los más desfavorecidos en la ciudad de Calcuta, fundando la congregación de las Misioneras de la Caridad. Su labor trascendió fronteras al promover un mensaje universal de hermandad y fraternidad entre todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo ni condición social. Por esta razón, la fecha de su partida fue elegida para recordar que todos los hombres y mujeres del planeta son hermanos en humanidad.

Sin embargo, en algunos países de América Latina la fecha varía según las tradiciones locales. En Argentina, por ejemplo, el Día del Hermano se festeja oficialmente cada 4 de marzo por motivos de agenda comercial y cultural, aunque la conmemoración internacional de septiembre sigue siendo la más extendida globalmente.

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(EFE/Ángel Millán/ct/Archivo)

Los 10 pares de hermanos más famosos e influyentes de la historia

A lo largo de los siglos, la complicidad entre hermanos ha sido el motor de grandes descubrimientos científicos, obras de arte memorables, imperios empresariales y leyendas deportivas. A continuación, repasamos diez de las parejas de hermanos más icónicas que dejaron una huella imborrable en la historia:

Los Hermanos Wright (Orville y Wilbur): Pioneros absolutos de la aviación mundial, diseñaron y construyeron el primer avión ejecutable que logró un vuelo controlado y con motor en 1903.

Los Hermanos Grimm (Jacob y Wilhelm): Filólogos y eruditos alemanes que inmortalizaron la literatura infantil al recopilar y redactar cuentos clásicos inolvidables como Cenicienta , Hansel y Gretel y Blancanieves .

Los Hermanos Lumière (Auguste y Louis): Considerados los padres del cine, inventaron el cinematógrafo en 1895 y realizaron las primeras proyecciones de imágenes en movimiento de la historia.

Las Hermanas Williams (Venus y Serena): Leyendas vivientes del tenis mundial que revolucionaron el deporte femenino al conquistar decenas de títulos de Grand Slam tanto en modalidad individual como en dobles.

Los Hermanos Coen (Joel y Ethan): Una de las duplas de directores, guionistas y productores más aclamadas de la cinematografía moderna, creadores de obras maestras como Fargo y No Country for Old Men .

Las Hermanas Brontë (Charlotte, Emily y Anne): Trío de talentosas escritoras británicas del siglo XIX que desafiaron las convenciones de su época para regalar a la literatura obras cumbre como Jane Eyre y Cumbres Borrascosas .

Los Jackson 5 (Michael, Jermaine, Tito, Jackie y Marlon): El legendario grupo familiar que cautivó a la industria musical en las décadas de 1960 y 1970, sirviendo además como plataforma de despegue para el “Rey del Pop”.

Los Hermanos Marx (Groucho, Harpo, Chico, Zeppo y Gummo): Familia de cómicos que dominó el vodevil, el teatro de Broadway y la era dorada del cine de Hollywood con su característico humor absurdo e irreverente.

Los Hermanos Gasol (Pau y Marc): Figuras del baloncesto internacional y de la NBA que hicieron historia al convertirse en los primeros hermanos en enfrentarse en un All-Star Game y ganar anillos de campeón.

Las Hermanas Olsen (Mary-Kate y Ashley): Iconos de la cultura pop global desde su infancia en la televisión noventera que posteriormente se consolidaron como influyentes diseñadoras de moda de alta costura.

Los mexicanos hicieron que la historia cambiara totalmente con su invento.

10 frases ideales para felicitar a tu hermano por WhatsApp

Aprovechar esta fecha para enviar un mensaje cariñoso, divertido o reflexivo a través de WhatsApp es un gesto sencillo que fortalece el lazo fraternal. Aquí te compartimos diez opciones listas para enviar:

“Un hermano es un trozo de infancia que nunca se pierde. ¡Feliz Día del Hermano!” “Aunque discutamos por cosas absurdas, sabes que siempre serás mi persona favorita para meter en problemas. ¡Te quiero!” “Gracias por ser mi primer amigo, mi consejero indiscreto y mi cómplice de por vida.” “La vida me dio el mejor regalo cuando te convirtió en mi hermano. ¡Gracias por estar siempre ahí!” “Nuestra relación se resume en: 50% peleas por el control remoto y 50% lealtad incondicional. ¡Feliz día!” “No hay mejor aliado en este mundo que un hermano que conoce todos tus secretos y aún así te abraza.” “Compartimos sangre, recuerdos y las mismas locuras familiares. ¡Qué suerte tenerte cerca!” “A veces actuamos como perros y gatos, pero sé que darías todo por mí, igual que yo por ti. ¡Feliz día!” “Gracias por enseñarme a compartir, a resistir y a reír de las cosas más simples. ¡Eres el mejor!” “Los amigos van y vienen, pero un hermano es para siempre. ¡Un fuerte abrazo en nuestro día!”

Día del Hermano (Imagen Ilustrativa Infobae)

10 datos curiosos sobre los hermanos que probablemente no sabías

La ciencia, la psicología y la sociología han estudiado detenidamente las dinámicas entre hermanos, arrojando hallazgos fascinantes sobre cómo influyen en la personalidad y la salud:

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Inmunidad compartida: Los niños que crecen con hermanos en el hogar suelen desarrollar un sistema inmunológico más fuerte durante la infancia debido al contacto continuo con diversos microbios.

Empatía acelerada: Los estudios demuestran que tener un hermano favorece el desarrollo precoz de habilidades emocionales como la empatía, la capacidad de negociación y la resolución de conflictos.

El fenómeno del “primer hijo”: Las investigaciones sugieren que los primogénitos tienden a obtener puntuaciones ligeramente más altas en pruebas de coeficiente intelectual, en parte debido a la atención exclusiva recibida en sus primeros años.

Los menores son más arriesgados: Los hermanos menores suelen ser percibidos como más extrovertidos, creativos y propensos a asumir riesgos, buscando diferenciarse del camino trazado por los mayores.

Comunicación no verbal única: Los hermanos que crecen juntos desarrollan un lenguaje propio compuesto por miradas, gestos e interjecciones que solo ellos pueden descifrar con precisión.

Telepatía entre gemelos: Aunque la ciencia no respalda la “telepatía” como fenómeno paranormal, los gemelos idénticos muestran una sincronización cerebral y emocional asombrosa debido a su genética compartida y crianza idéntica.

Mayor longevidad emocional: Mantener una relación cercana y positiva con los hermanos durante la adultez está vinculado a menores tasas de depresión y mayor satisfacción vital en la vejez.

El efecto en el vocabulario: Los hijos únicos suelen desarrollar un vocabulario más amplio a edades tempranas por interactuar principalmente con adultos, mientras que los hermanos desarrollan habilidades de conversación social más ágiles.

Peleas con beneficio: Se calcula que los hermanos de entre 3 y 7 años pueden llegar a tener hasta 3.5 discusiones por hora; sin embargo, estas disputas son vitales para aprender a gestionar la frustración y el perdón.

Hermanos de corazón: El término “hermano” proviene del latín germanus, que significa “germén” o “verdadero”, lo que explica por qué aplicamos este concepto con tanta naturalidad a amigos entrañables.