México

Filtran audio de amigos de Farath Coronel donde explican la cronología y las causas del asesinato del vidente

El influencer fue atacado al interior de su domicilio

Farath Coronel fue asesinado. No hay información oficial hasta el momento. (ig/Farathcoronel.master)
Farath Coronel fue asesinado. No hay información oficial hasta el momento. (ig/Farathcoronel.master)
Guardar

El cuerpo de Farath Coronel, el vidente conocido como Brujo Mexicano y colaborador del programa matutino Hoy, fue hallado sin vida este viernes en su domicilio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

Un amigo del vidente dio con el cuerpo alrededor de las 11:00 horas. Las primeras versiones extraoficiales apuntan a que Coronel habría sido atacado con arma de fuego en un hecho dirigido específicamente contra él.

PUBLICIDAD

Los seguidores del vidente comenzaron a preguntar en redes sociales sobre lo ocurrido en cuanto trascendió la noticia. La ausencia de información oficial alimentó la incertidumbre entre quienes seguían su trabajo.

Farath Coronel era una figura reconocida del entretenimiento mexicano por sus apariciones en Hoy, el matutino de Televisa, donde participaba como vidente y colaborador habitual.

El audio de un presunto amigo de Farath Coronel

El numerólogo y guía espiritual mezclaba tarot, cabalística, limpiezas con hierbas , velas y cuarzos en sus consultas
Farath era numerólogo y guía espiritual (Captura de pantalla )

En el audio filtrado y difundido por medios de comunicación como TV Notas, se puede escuchar la voz de un hombre, presuntamente amigo de Farath Coronel, quien detalla lo que sabe del crimen. El joven narra que “su comadre” (forma en la que se refiere al vidente), regañó a uno de sus escoltas y este altercado habría llevado a atacarlo con un arma de fuego.

PUBLICIDAD

Según el audio, el vidente, el escolta llamado “Elías” y otro sujeto identificado como “Kendal” estaban “tomando unas New mix” y algunas drogas poco antes del crimen. El amigo del influencer asegura que Elías “era bien atascado de mota y de perico” y que, lo que sabían de él, era que vivía en Naucalpan. Del mismo modo, menciona la forma en la que Farath Coronal solía regañar: “Ya sabes cómo es mi comadre, con su carácter, ya sabes cómo regaña él”.

“Ya ves que mi comadre contrataba a puro pendejo de Facebook, de TikTok, así los contrataba”, explica el amigo en el audio. También señala que Elías era “un chamaco que se calentaba y se le detonaba la cabeza, tenía mecha corta”.

Las experiencias de Farath lo llevaron a enfrentar la muerte de forma distinta.
Las experiencias de Farath lo llevaron a enfrentar la muerte de una forma diferente. (Captura de pantalla )

Cuenta en el audio que Farath, en su enojo, “corrió” a Kendal (esto podría significar que Kendal era también un escolta) y le pidió a Elías que le “diera unos cinturonazos”, a lo cuál se negó. Posterior a esto, el vidente habría mandado al Oxxo a Elías. Kendal le habría contado al amigo de Farath que se fueron juntos al Oxxo (Kendal ya no regresaría al domicilio del vidente) y que ahí vio que Elías se había quedado “bien caliente”.

Según el audio, Elías volvió solo a casa de Farth y ahí cometió el crimen, después robó pertenencias (dinero, joyas, armas, perfumes, ropa y una camioneta), “bloqueó a todos”, dio de baja su línea telefónica y huyó.

El presunto amigo de Farath cuenta que aunque Kendal asegura que no volvió a la casa, “algo sabe”. Al final da “su teoría” de lo sucedido: “Este pendejo siempre traía el arma de mi comadre y con esa misma le tiró. Yo creo que se alebrestó, le tiró, el otro pendejo estaba ahí, ya no sabían qué hacer y se les ocurrió chingarse todo lo que había y tan tan”.

Temas Relacionados

HoyAsesinatomexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este viernes 04 de septiembre

Los precios de la mezcla mexicana de petróleo son actualizados diariamente por la página web de Pemex

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este viernes 04 de septiembre

Exatlón México vs Resto del Mundo: cuál es el resultado del segundo duelo internacional

Los equipos, rojo y azul, se vuelven a fusionar para enfrentar nuevamente a las estrellas mundiales: el primer duelo lo ganó México 10-4

Exatlón México vs Resto del Mundo: cuál es el resultado del segundo duelo internacional

Alito Moreno, Vicente Fox y Romero Hicks se reúnen para formar bloque opositor contra la 4T

El Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano se han negado a formar una alianza con el tricolor para enfrentar los comicios del próximo año

Alito Moreno, Vicente Fox y Romero Hicks se reúnen para formar bloque opositor contra la 4T

Después de ser borrado en Chivas, Diego Campillo afronta su polémico pasado y busca un lugar en el Tri de Rafa Márquez

El joven central de Chivas confesó haber estado en su punto más bajo y no haber valorado su primera etapa en Guadalajara

Después de ser borrado en Chivas, Diego Campillo afronta su polémico pasado y busca un lugar en el Tri de Rafa Márquez

EN VIVO | Crimen y narcotráfico en México hoy viernes 4 de septiembre: localizan muerto al vidente Farath Coronel, colaborador del programa “Hoy”

Infobae México trae las noticias más recientes e importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO | Crimen y narcotráfico en México hoy viernes 4 de septiembre: localizan muerto al vidente Farath Coronel, colaborador del programa “Hoy”
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Crimen y narcotráfico en México hoy viernes 4 de septiembre: localizan muerto al vidente Farath Coronel, colaborador del programa “Hoy”

EN VIVO | Crimen y narcotráfico en México hoy viernes 4 de septiembre: localizan muerto al vidente Farath Coronel, colaborador del programa “Hoy”

Anabel Hernández exhibe a Galilea Montijo, Lili Brillanti y Paty Navidad: buscan cobrar por su imagen

El Embajador de EEUU en México celebra la “Misión Cortafuegos”: aumenta decomiso de armas y bajan muertes por fentanilo

Tras polémica con Sheinbaum, la DEA responde que la caída de ocho narcolaboratorios en México no habría sido posible sin ellos

CNDH exige al Gobierno de México atender reclutamiento forzado por el narco: ve fallas estructurales en muerte de joven de 15 años en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Poncho de Nigris acusa veto en La Casa de los Famosos México: “El problema es la productora”

Poncho de Nigris acusa veto en La Casa de los Famosos México: “El problema es la productora”

Exatlón México vs Resto del Mundo: cuál es el resultado del segundo duelo internacional

Qué tipo de rituales realizaba Farath Coronel, el “Brujo de México” que fue asesinado en Cuautitlán Izcalli

Quién era Farath Coronel: los escándalos que vivió el vidente y su postura sobre la muerte

Localizan muerto al vidente Farath Coronel, colaborador del programa “Hoy”

DEPORTES

Después de ser borrado en Chivas, Diego Campillo afronta su polémico pasado y busca un lugar en el Tri de Rafa Márquez

Después de ser borrado en Chivas, Diego Campillo afronta su polémico pasado y busca un lugar en el Tri de Rafa Márquez

Erik Lira acelera para evadir a la prensa afuera de la Noria mientras Charly Rodríguez firma autógrafos

Cuándo debutará Carlos Álvarez, refuerzo estelar del América

Rubén Omar Romano dice adiós a la enfermedad, el ex técnico de Cruz Azul celebra el final de su tratamiento

Piratas de Veracruz lamenta muerte de joven futbolista pero se deslinda: “se encontraba como invitado”