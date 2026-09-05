Filtran audio de amigos de Farath Coronel donde explican la cronología y las causas del asesinato del vidente

Farath Coronel fue asesinado. No hay información oficial hasta el momento. (ig/Farathcoronel.master)

Guardar

El cuerpo de Farath Coronel, el vidente conocido como Brujo Mexicano y colaborador del programa matutino Hoy, fue hallado sin vida este viernes en su domicilio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

Un amigo del vidente dio con el cuerpo alrededor de las 11:00 horas. Las primeras versiones extraoficiales apuntan a que Coronel habría sido atacado con arma de fuego en un hecho dirigido específicamente contra él.

PUBLICIDAD

Los seguidores del vidente comenzaron a preguntar en redes sociales sobre lo ocurrido en cuanto trascendió la noticia. La ausencia de información oficial alimentó la incertidumbre entre quienes seguían su trabajo.

Farath Coronel era una figura reconocida del entretenimiento mexicano por sus apariciones en Hoy, el matutino de Televisa, donde participaba como vidente y colaborador habitual.

El audio de un presunto amigo de Farath Coronel

Farath era numerólogo y guía espiritual (Captura de pantalla )

En el audio filtrado y difundido por medios de comunicación como TV Notas, se puede escuchar la voz de un hombre, presuntamente amigo de Farath Coronel, quien detalla lo que sabe del crimen. El joven narra que “su comadre” (forma en la que se refiere al vidente), regañó a uno de sus escoltas y este altercado habría llevado a atacarlo con un arma de fuego.

PUBLICIDAD

Según el audio, el vidente, el escolta llamado “Elías” y otro sujeto identificado como “Kendal” estaban “tomando unas New mix” y algunas drogas poco antes del crimen. El amigo del influencer asegura que Elías “era bien atascado de mota y de perico” y que, lo que sabían de él, era que vivía en Naucalpan. Del mismo modo, menciona la forma en la que Farath Coronal solía regañar: “Ya sabes cómo es mi comadre, con su carácter, ya sabes cómo regaña él”.

“Ya ves que mi comadre contrataba a puro pendejo de Facebook, de TikTok, así los contrataba”, explica el amigo en el audio. También señala que Elías era “un chamaco que se calentaba y se le detonaba la cabeza, tenía mecha corta”.

PUBLICIDAD

Las experiencias de Farath lo llevaron a enfrentar la muerte de una forma diferente. (Captura de pantalla )

Cuenta en el audio que Farath, en su enojo, “corrió” a Kendal (esto podría significar que Kendal era también un escolta) y le pidió a Elías que le “diera unos cinturonazos”, a lo cuál se negó. Posterior a esto, el vidente habría mandado al Oxxo a Elías. Kendal le habría contado al amigo de Farath que se fueron juntos al Oxxo (Kendal ya no regresaría al domicilio del vidente) y que ahí vio que Elías se había quedado “bien caliente”.

Según el audio, Elías volvió solo a casa de Farth y ahí cometió el crimen, después robó pertenencias (dinero, joyas, armas, perfumes, ropa y una camioneta), “bloqueó a todos”, dio de baja su línea telefónica y huyó.

PUBLICIDAD

El presunto amigo de Farath cuenta que aunque Kendal asegura que no volvió a la casa, “algo sabe”. Al final da “su teoría” de lo sucedido: “Este pendejo siempre traía el arma de mi comadre y con esa misma le tiró. Yo creo que se alebrestó, le tiró, el otro pendejo estaba ahí, ya no sabían qué hacer y se les ocurrió chingarse todo lo que había y tan tan”.