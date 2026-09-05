México

Asesinos del tecladista de Camilo Séptimo y su familia podrían pasar el resto de su vida en prisión

El par de hombres responsables del multihomicidio en Atizapán, Estado de México, ya fueron trasladados al penal de Barrientos

Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” fueron detenidos por el asesinato del tecladista de Camilo Séptimo y su familia. Crédito: FGJEM
Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” fueron detenidos por el asesinato del tecladista de Camilo Séptimo y su familia. Crédito: FGJEM
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Este viernes, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ofreció más detalles sobre el asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de la banda Camilo Séptimo, su familia, una de sus hijas, una empleada doméstica y hasta su mascota.

De acuerdo con las autoridades mexiquenses, los responsables del multihomicidio, Diego Sebastián ‘N’ y Gerardo ‘N’, por ser presuntos responsables de diversos delitos, podrían alcanzar una pena máxima de 296 años de prisión cada uno.

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Asesinos del tecladista de Camilo Séptimo responsables de diversos delitos

A través de un extenso comunicado, la Fiscalía mexiquense presentó una cronología del caso, donde reveló que el motivo del multihomicidio fue el intento de robo de una “caja fría” con millones de dólares en bitcoins.

En el boletín, la dependencia de seguridad también detalló los delitos por los que se les acusa tanto a Diego Sebastián ‘N’ y Gerardo ‘N’, así como las sentencias que les podría dictar un juez eventualmente.

Casi 300 años de prisión para cada uno

Considerando que por cada víctima, fueron cuatro, les podrían dictar una pena máxima de 70 años por el delito de homicidio calificado, los presuntos responsables alcanzarían una sentencia de 280 años.

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Fotografía en blanco y negro de un hombre con barba, bigote y cabello corto oscuro que mira hacia un costado sobre un fondo negro
El músico Jonathan Meléndez, integrante de la banda Camilo Séptimo, posa en un retrato en blanco y negro. (Instagram: @honasmelendez)

Mientras que por el delito de maltrato y crueldad a los seres sintientes --ya que también mataron a la mascota de la familia--, la máxima sería de seis años.

A su vez, dado que la esposa del musico estaba embarazada durante el ataque, se debe sumar un delito más, el de interrupción del embarazo, cometido en agravio del producto de la gestación, por que la máxima sentencia es de 10 años de prisión.

“Respecto del delito de homicidio calificado cometido en agravio de J.S.M.O., A.P.G.B., su hija y A.R.V., los investigados podrían ser sentenciados a una pena de 25 a 70 años de prisión por cada víctima; en tanto que, por el delito de maltrato y crueldad a los seres sintientes en agravio de la dignidad animal (canina raza Golden Retriver de un año edad aproximadamente) podrían alcanzar una pena de 3 a 6 años de prisión; así mismo, por el delito de interrupción del embarazo, cometido en agravio del producto de la gestación, podrían ser acreedores de una pena de 5 a 10 años de prisión”, explicó la Fiscalía.

Sumando las sentencias máximas, tanto Diego Sebastián ‘N’ como Gerardo ‘N’, podrían ser acreedores de una pena de 296 años. Es decir, pasarían el resto de su vida en prisión.

Gerardo "N" y Diego Sebastián "N" luego de su detención. Crédito: FGJEM
Gerardo "N" y Diego Sebastián "N" luego de su detención. Crédito: FGJEM

Los ingresan al penal de Barrientos

Sin embargo, las sentencias para ambos sujetos se conocerá hasta que un juez las dicte, y, por el momento, tras la cumplimentación de la orden de aprehensión, ambos fueron ingresados al Centro Penitenciario de Reinserción Social de Tlalnepantla, Barrientos.

Además, la Fiscalía del Estado de México adelantó que los presuntos responsables del multihomicidio en Atizapán de Zaragoza fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, “quien fijó las 12:30 horas del sábado 5 de septiembre para celebrar audiencia inicial para formulación de imputación”.

Diego ‘N’ buscaba un caja fría con millones de dólares en bitcoins

Las autoridades del Estado de México informaron que, el pasado 1 de septiembre, Diego Sebastián ‘N’ buscaba una caja fría con millones de dólares en bitcoins cuando asesinó al tecladista de Camilo Séptimo y a su familia, en el Fraccionamiento Residencial Grand Viure.

Municipal police officers guard the apartment complex where Jonathan Melendez, a Mexican musician who played keyboard for the indie rock band Camilo Septimo, his pregnant wife, their 3-year-old daughter, a domestic worker and the family's dog were found tied up and shot dead in a penthouse in an upscale residential development in Atizapan de Zaragoza, on the outskirts of Mexico City, Mexico, September 3, 2026. REUTERS/Luis Cortes
Municipal police officers guard the apartment complex where Jonathan Melendez, a Mexican musician who played keyboard for the indie rock band Camilo Septimo, his pregnant wife, their 3-year-old daughter, a domestic worker and the family's dog were found tied up and shot dead in a penthouse in an upscale residential development in Atizapan de Zaragoza, on the outskirts of Mexico City, Mexico, September 3, 2026. REUTERS/Luis Cortes

Su chofer, Gerardo ‘N’, participó en los preparativos del crimen, según la FGJEM, y recibiría dos millones de pesos por su intervención.

Detienen a los hijos del chofer

Alberto ‘N’ y Luis ‘N’, hijos de Gerardo ‘N’, señalado como chofer de Diego Sebastián ‘N’, fueron detenidos el mismo día que su padre por presuntamente intentar frenar su captura en Tecámac, Estado de México.

Camilo Séptimo Tecámac automovil FGJEM Edomex
Localizan en Tecámac vehículo usado por detenidos en multihomicidio de tecladista de Camilo Séptimo (especial)

El periodista Antonio Nieto reveló este 4 de septiembre que ambos insisten en la inocencia de su progenitor, señalado por su probable participación en el homicidio del tecladista de Camilo Séptimo y su familia.

A la espera de que el caso llegue a los tribunales, sumando las sentencias máximas, los presuntos asesinos del tecladista de Camilo Séptimo, y demás víctimas, podrían pasar el resto de vida en prisión.

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