Van tras Ana Gabriela Guevara, presentan nueva denuncia ante la FGR por presunto desfalco de 65 mdp en Conade

La ASF acumula cinco denuncias contra la gestión de Ana Gabriela Guevara al frente de la Conade. Crédito: Cuartoscuro

Guardar

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó una nueva denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra la gestión de Ana Gabriela Guevara al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Diversos reportes periodísticos revelaron que los hallazgos que se incorporaron a la lista de irregularidades detectadas con anterioridad corresponden a la organización del Campeonato Mundial de Taekwondo Guadalajara 2022, celebrado en el Centro Acuático Metropolitano en Zapopan, Jalisco.

PUBLICIDAD

Conade de Ana Gabriela Guevara hizo contrataciones irregulares

El presunto fraude, en el marco del torneo antes descrito, corresponde a la contratación de proveedores con infraestructura insuficiente para suministrar servicios como ocurrió con las empresas VPN Options y Comercio al Por Mayor Punta Coyote.

Dichas compañías, según las indagatorias, supuestamente, contaban con un solo trabajador registrado, al tiempo que recibieron contratos para servicios integrales de internet, señal de televisión y seguridad.

Daño al erario asciende a 65 millones de pesos

Dado que las empresas VPN Options y Comercio al Por Mayor Punta Coyote no contaban con personal, subcontrataron a otras que tampoco presentaron evidencia de cumplimiento, en un daño al erario estimado en 65 millones de pesos.

PUBLICIDAD

El actual titular de la Conade, Rommel Pacheco, sí señaló irregularidades en la gestión de la exmedallista olímpica. (X/ @CONADE)

Aparte de la cantidad antes descrita y que no ha sido comprobada en la competencia que se llevó a cabo en Jalisco, el Instituto del Deporte de Baja California no pudo acreditar el uso de otros 67 millones de pesos destinados a los Nacionales Conade 2022.

Irregularidades salpican a empresario cuestionable

Gabriel Ramos, empresario y presidente de World Archery México, encabezó la operación del Campeonato Mundial de Taekwondo en Guadalajara.

Ramos, quien dirige el tiro con arco en el país, apareció señalado en un reportaje de Proceso como parte de una presunta trama vinculada a la edificación irregular de un estadio con pista de atletismo en las instalaciones de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

PUBLICIDAD

Desfalcos en Conade durante gestión de Guevara ascienden a 554 millones de pesos

Pese a que el tema no ha hecho mucho ruido, es importante recordar que las investigaciones contra la Conade de Ana Gabriela Guevara, sustentadas en auditorías de cumplimento forense, revelan un presunto desfalco que asciende a 544 millones de pesos entre los años 2019 y 2022.

¿Qué dice la declaración patrimonial de Ana Guevara? (Infobae)

La magnitud de ese desfalco no ha pasado desapercibida para la Auditoría Superior de la Federación, pues la institución ha presentado cinco denuncias --ante la Fiscalía General de la República que encabeza Ernestina Godoy Ramos--, hasta el momento:

Una en 2023

Dos en 2024

Una en 2025

Una en 2026

Auditorías a Conade identifican un patrón

Un dato a destacar es que el análisis de las auditorías detecta un patrón sistemático en el manejo de recursos públicos.

La Conade transfirió sumas millonarias a federaciones e institutos estatales, que a su vez contrataron empresas para servicios de arbitraje, catering, seguridad y limpieza, sin pruebas documentales de que esos trabajos se hayan realizado.

PUBLICIDAD

Sin embargo, a casi dos años de que concluyó la gestión de Ana Gabriela Guevara al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y con la acumulación de denuncias, el gobierno de Claudia Sheinbaum no parece tener prisa para que procedan legalmente contra la exfuncionaria.

Mexico's President Claudia Sheinbaum attends a press conference on the country's first judicial election, held on June 1, at the National Palace, in Mexico City, Mexico June 2, 2025. REUTERS/Henry Romero

Sheinbaum descarta investigación contra Ana Gabriela

En 2025, la presidenta reconoció que no existen investigaciones contra la exmedallista olímpica, pero las denuncias de la ASF se siguen acumulando.

“Que yo sepa, (Ana Guevara) no está bajo investigación. Lo que hay, como siempre, es que cuando hay nuevo año se deciden las auditorías de los años anteriores, tanto de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como de la que hoy se llama Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno”, expresó en junio del año pasado.

PUBLICIDAD

Lo anterior, hasta cierto punto, da a entender que Guevara es parte de un supuesto “pacto de impunidad”, porque ni en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador fue requerida por las autoridades correspondientes.