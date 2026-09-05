México

Aespa en México 2026: este es el posible setlist de su concierto en el Palacio de los Deportes

El grupo de K-pop visitará por cuarta vez la capital del país el próximo 11 de septiembre

Cuatro mujeres jóvenes con cabello oscuro y trajes de cuero rojos y negros posan con earpieces, algunas haciendo el signo de la paz
Las integrantes de AESPA posan detrás del escenario con sus atuendos vibrantes antes de su esperado concierto en el Palacio de los Deportes de México. ((FB/aespa.official))
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A días de uno de los conciertos de K-pop más esperados en México, una de las preguntas más frecuentes entre las fanáticas es acerca de las canciones que cantará Aespa durante su espectáculo en la capital del país.

El próximo 11 de septiembre, la Ciudad de México le dará la bienvenida por cuarta vez a la agrupación conformada por Karina, Winter, Giselle y Ningning.

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Desde el anuncio de este evento, las seguidoras mexicanas han expresado una gran emoción por disfrutar de este nuevo espectáculo que promete ser memorable y emotivo para todas las asistentes.

Setlist del concierto de Aespa en CDMX

De acuerdo con la lista de canciones interpretadas durante su primera presentación en América Latina con su tour mundial “SYNK: COMPLæXITY”, estos son los temas que podrían cantar en México tras su parada en Brasil, Chile y Perú:

1. Welcome to MY World

2. LEMONADE

3. Switchblade

4. Whiplash

5. Black Mamba

6. WDA (Whole Different Animal)

7. Count on Me (intro acústica extendida con Karina en piano)

8. Can’t Help Myself

9. Angel #48

10. Camouflage

11. KISS N TELL

12. Lollipop (Giselle y Ningning)

13. 16bit (Karina solista)

14. SADDLE UP (Winter solista)

15. bye4hello (Giselle solista)

16. I Love You But I Gotta Let You Go (Ningning solista)

17. Serenade (Karina y Winter)

18. Armageddon

19. Bite

20. Next Level (versión EDM)

21. SHAKIN’

22. Supernova

23. YEPPI YEPPI

24. ’Til We Die

Aespa
Ocesa K-pop confirma el concierto de Aespa el próximo 11 de septiembre en el Palacio de los Deportes. (captura de pantalla)

¿Cuántas veces se ha presentado este grupo de K-pop en México?

A lo largo de los últimos años, Aespa ha visitado en diversas ocasiones la capital del país, convirtiendo a México en una parada obligatoria para sus giras internacionales.

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La primera vez que pisaron tierras mexicanas fue durante su tour SYNK: HYPER LINE, el cual se llevó a cabo el 8 de septiembre de 2023 en el Palacio de los Deportes.

Dos años después, las chicas anunciaron su regreso con un concierto incluido en el SYNK: PARALLEL LINE, realizado el 4 de febrero en el mismo recinto. Adicional a este show, participaron en el festival SMTOWN LIVE el 9 de mayo de 2025 en el GNP Seguros, espectáculo donde compartieron escenario con grupos como Super Junior, NCT, TVXQ, EXO, entre otras bandas de la misma empresa surcoreana.

En el Mundial 2026 en México, Winter y Karina formaron parte del talento que vistió el país para apoyar al equipo de Corea del Sur en su juego contra la selección mexicana, celebrado en Guadalajara el pasado 18 de junio, donde el conjunto tricolor obtuvo el triunfo uno por cero.

Este grupo de K-pop tiene programado su espectáculo para el próximo 11 de septiembre en el Palacio de los Deportes, ubicado en en Avenida Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco s/n, en la colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, Ciudad de México.

Precios del show de Aespa

  • Zona A - Rango de precios de 5 mil 456 a 7 mil 366 pesos mexicanos
  • Zona B - rango de precios de 4 mil 538 a 5 mil 444 pesos mexicanos
  • Zona C - rango de precios de 3 mil 26 a 3 mil 633 pesos mexicanos
  • Zona D - de 1,761 a 2 mil 83 pesos mexicanos
  • Zona E - de 1,091 a 1,228 pesos mexicanos

Paquete VIP 1 - AESPA SEND-OFF VIP PACKAGE

  • Costo: 11 mil 45 pesos mexicanos
  • Un boleto premium con asiento reservado
  • Invitación exclusiva al evento de despedida “send off” de aespa después del show
  • Artículo de regalo VIP especialmente diseñado
  • Set oficial de photocards VIP de aespa
  • Laminado VIP y lanyard conmemorativo de la experiencia
  • Oportunidad de compra de mercancía antes de la apertura de puertas
  • Acceso anticipado al inmueble
  • Check-in exclusivo y staff VIP en sitio

VIP 2: AESPA HI-BYE VIP PACKAGE

  • Costo: 9 mil 72 pesos mexicanos
  • Un boleto premium con asiento reservado
  • Acceso al evento Hi-bye de aespa después del show
  • Artículo de regalo VIP especialmente diseñado
  • Set oficial de photocards VIP de aespa
  • Laminado VIP y lanyard conmemorativo de la experiencia
  • Oportunidad de compra de mercancía antes de la apertura de puertas
  • Acceso anticipado al inmueble
  • Check-in exclusivo y staff VIP en sitio

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