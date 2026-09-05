¿Por qué buscan frenar la ampliación del puerto de Manzanillo? Esta es la protesta que ambientalistas llevaron a evento de Sheinbaum

Exigen proteger a la Laguna de Cuyutlán, en Manzanillo, Colima (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El evento de la presidenta Claudia Sheinbaum de este sábado 5 de septiembre, en el estado de Colima, estuvo marcado por varios incidentes, uno de ellos fue que la mandataria recibió abucheos y gritos de “¡Fuera!" durante su presentación. Ante ello, su reacción fue: primero, prometer un diálogo después de que finalice el evento si guardaban silencio, y, después, llamar a los manifestantes —quienes no dejaron de protestar— como “infiltrados” del “PRIAN”.

“Leo ahí una manta que dice que no están de acuerdo con la ampliación del Puerto de Manzanillo. Y lo que hacemos aquí es dialogar”, expuso la mandataria al tomar el micrófono. Realizó una votación para que guarden silencio y sean atendidos después, pero, ante la insistencia en los gritos que protestaban, decidió ignorarlos y fingir “que no están ahí”.

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El evento, organizado como parte de la gira de la mandataria para presentar su Segundo Informe de Gobierno en varias entidades del país, continuó a pesar de los gritos que en varias ocasiones interrumpieron su discurso, pero, ¿quiénes eran los manifestantes?

Protesta en evento de Sheinbam en Colima. Le gritan "fuera" y ella los llama "prianistas"

Exigen frenar ampliación en el puerto de Manzanillo para proteger a la Laguna de Cuyutlán

Los manifestantes eran integrantes del colectivo Salvemos Cuyutlán, que convocó un día antes a concentrarse desde las 8:30 horas en la Unidad Deportiva Morelos, en Colima, donde sería el evento de la presidenta. El colectivo y los habitantes de la región rechazan la ampliación del puerto de Manzanillo por los posibles efectos que, sostienen, tendría sobre la Laguna de Cuyutlán y sus comunidades.

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En su convocatoria, difundida antes de la visita presidencial, el colectivo pidió una protesta pacífica y con participación de familias. “Claudia, escucha al pueblo. No queremos la ampliación del puerto de Manzanillo”, fue el mensaje central de la convocatoria. El colectivo llamó a los participantes a llevar pancartas, utilizar colores y acudir incluso con disfraces como una forma de protestar sin confrontaciones.

Convocatoria a la manifestación durante evento de Claudia Sheinbaum en Colima (Facebook: Salvemos Cuyutlán)

¿Por qué está en riesgo la Laguna de Cuyutlán?

La Laguna de Cuyutlán, ubicada en Manzanillo, es el humedal de mayor extensión en Colima, con más de 7 mil hectáreas, y su conservación está ligada a la actividad pesquera, al turismo de naturaleza y a la vida de poblaciones cercanas que tienen.

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De acuerdo al colectivo y a ambientalistas, la laguna alberga manglares, cocodrilos y cerca de 200 especies de aves, incluidas especies migratorias que utilizan el sitio para descansar y alimentarse. Esta vegetación protege la costa y contribuye a la captura de carbono, por lo que cualquier obra en la zona debe considerar sus posibles efectos sobre el humedal.

El área ya enfrenta presiones por actividades industriales, contaminación y expansión urbana. El colectivo acusa que los desechos tóxicos amenazan la vida acuática y la salud de las comunidades que viven cerca de la laguna.

También advierte sobre la pérdida de manglares por obras de urbanización. Para Salvemos Cuyutlán, el crecimiento de infraestructura alrededor de Manzanillo no debe avanzar sin controles ambientales y sin escuchar a quienes habitan en la zona.

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