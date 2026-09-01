Trata de personas en México acecha al sector turístico: 9 mil casos detectados en 2025, solo se denuncia el 93%

México es identificado como país de origen, tránsito y destino de víctimas. Las redes pueden aprovechar las rutas de movilidad, la oferta de empleo, la informalidad laboral y los servicios de hospedaje o transporte para captar, trasladar y explotar a personas. (Jesús Avilés / Infobae México)

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El sector turístico es uno de los principales focos rojos para la trata de personas. En México, los principales destinos turísticos del país, una reservación, un traslado aéreo, el registro en un hotel o la presencia de una persona menor de edad con un adulto pueden ser momentos para advertir una posible red de trata. El problema aparece cuando quienes observan esas señales no cuentan con capacitación, protocolos internos ni canales seguros para reportarlas.

México identificó 9 mil 18 víctimas de trata de personas entre 2015 y 2025, un delito que encuentra espacios de riesgo en la industria turística y que mantiene una cifra negra de 93.2%, de acuerdo con el estudio Panorama de la Trata de Personas en el Turismo en México, presentado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) y Aeroméxico, el cual muestra un panorama actual y detallado sobre los riesgos que presenta la trata de personas en el sector turístico y las medidas para atenderlo.

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México es identificado como país de origen, tránsito y destino de víctimas. Las redes pueden aprovechar las rutas de movilidad, la oferta de empleo, la informalidad laboral y los servicios de hospedaje o transporte para captar, trasladar y explotar a personas.

El documento revisa la relación entre el delito y el turismo en Benito Juárez, Quintana Roo, donde se ubica Cancún; Puerto Vallarta, Jalisco; y ocho alcaldías de Ciudad de México: Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.

También se evidenció la explotación laboral de personas migrantes en condición irregular. (Foto: Imagen referencia)

El turismo concentra puntos donde una alerta puede frenar la explotación

Hoteles, restaurantes, aeropuertos, terminales de autobuses, centros nocturnos, marinas y alojamientos ofrecidos en plataformas digitales forman parte de los espacios donde pueden presentarse casos de trata de personas. El estudio plantea que estas actividades pueden ser utilizadas por redes de explotación y convertirse en un vehículo para esta actividad delictiva.

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Las fases de captación, traslado y recepción dejan rastros en distintos servicios turísticos. Una falsa vacante publicada en redes sociales puede derivar en el traslado de una persona hacia un destino donde enfrenta deudas por boleto, hospedaje o alimentación, bajo amenazas y condiciones de explotación.

“Cualquier persona puede ser víctima de trata de personas. Es un delito que no distingue edad, ni nivel educativo, ni nivel socioeconómico, ni género, ni sexo. De las personas victimarias, lo mismo. Encontramos nacionalidades tanto mexicanas como extranjeras de treinta a cincuenta años, con un traslado aéreo, con traslado terrestre a través de amenazas y engaños”, destacó Nayeli Sánchez, titular del UNODC México, durante su participación en la presentación del programa.

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El estudio documentó que en casos de explotación sexual en hoteles, centros nocturnos y embarcaciones, las víctimas son mexicanas y extranjeras de entre 18 y 40 años, mientras las formas de traslado incluyen rutas aéreas y terrestres sostenidas por engaños, amenazas o control de movilidad.

También se evidenció la explotación laboral de personas migrantes en condición irregular. En esos casos, las víctimas suelen tener entre 25 y 45 años y pueden permanecer en hoteles de bajo costo, negocios turísticos o marinas después de que les retienen el pasaporte o les imponen una deuda.

En actividades vinculadas con restaurantes y comercio informal, el análisis detectó riesgos de mendicidad forzada y explotación de niñas, niños y adolescentes. Algunas de las víctimas tienen entre 8 y 10 años y solo hablan lenguas indígenas.

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Cobertura de la presentación del estudio "Panorama de la Trata de Personas en el Turismo en México", organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y Aeroméxico.

Más del 40% del personal no recibe capacitación especializada

Otro de los principales hallazgos del estudio, fue que el 84% del personal del sector turístico que fue consultado afirmó tener conocimientos sobre trata de personas, sin embargo, más del 40% nunca recibió capacitación específica para reconocer indicadores, actuar sin poner en riesgo a una posible víctima o activar un reporte.

La falta de preparación también se refleja en los protocolos empresariales. El 72.3% de los hoteles cuenta con algún procedimiento general de seguridad, pero solo 43% dispone de un protocolo dirigido a la trata de personas. En el sector transporte, la proporción baja a 26%.

El 21.3% del personal de hospitalidad señaló haber identificado conductas sospechosas en su entorno laboral. El estudio plantea que la observación de una señal no confirma por sí misma el delito, aunque sí justifica una alerta interna para evitar que la persona trabajadora confronte a los posibles responsables.

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Nayeli Sánchez sostuvo que una señal aislada no confirma por sí sola la comisión de un delito, pero sí amerita un reporte. Por ello, la propuesta del estudio busca que el personal active canales internos y coordine la intervención con autoridades cuando identifique señales de posible trata sin poner en riesgo a la víctima o sí mismos.

Karen Farías, directora de sostenibilidad ESG en Grupo Aeroméxico, señaló a Infobae México que el futuro de la prevención depende de la colaboración entre empresas, autoridades y organizaciones civiles. La ejecutiva refirió que el reto consiste en reducir la brecha de capacitación y ampliar el conocimiento sobre los mecanismos disponibles para actuar.

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La cifra negra de 93.2% muestra que la mayoría de los posibles casos de trata no llega a investigarse. El informe relaciona esta brecha con el temor a denunciar, la falta de respaldo institucional, el desconocimiento de los procedimientos y la ausencia de mecanismos de protección para quienes reportan, así lo resaltó Nayeli Sánchez.