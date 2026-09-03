La Resistencia define nuevas acciones sobre elecciones, seguridad y contrapesos democráticos

Alessandra Rojo de la Vega presentó la nueva estrategia territorial, enfocada en vigilar los procesos electorales, denunciar posibles vínculos entre el crimen y la política y promover contrapesos democráticos

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Con la mira puesta en los próximos procesos electorales, La Resistencia inició una nueva etapa enfocada en la organización territorial, la vigilancia ciudadana y la defensa de los contrapesos democráticos. Alessandra Rojo de la Vega presentó tres objetivos que marcarán la agenda del movimiento tras cumplirse un año de su creación.

La estrategia comenzará en la alcaldía Cuauhtémoc y contempla capacitar a sus integrantes para documentar posibles vínculos entre el crimen y la política, identificar presuntas irregularidades electorales y promover la participación ciudadana dentro del marco legal. Posteriormente, el movimiento buscará extender su estructura hacia otras regiones del país.

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La nueva estrategia comenzará en la alcaldía Cuauhtémoc, con actividades “calle por calle, colonia por colonia”, y posteriormente buscará extenderse hacia otras regiones del país.

“Frente al autoritarismo y la narcopolítica necesitamos construir una causa en común. México, ciudadanía y libertad”, expresó ante las personas reunidas. Las referencias al autoritarismo y a la llamada “narcopolítica” formaron parte del posicionamiento político de la oradora durante el encuentro.

Los tres objetivos anunciados por La Resistencia

El primer objetivo presentado por Alessandra Rojo de la Vega consiste en identificar, documentar y denunciar posibles vínculos entre integrantes del crimen organizado y actores políticos.

En su intervención, señaló que el movimiento pretende colocar este asunto en la discusión pública y evitar que la violencia y la impunidad sean consideradas fenómenos normales. No obstante, durante el encuentro no se dieron a conocer casos específicos, documentos o denuncias concretas relacionadas con estas afirmaciones.

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Como segundo objetivo, La Resistencia buscará defender la voluntad ciudadana y vigilar que cada voto sea respetado, sin importar la preferencia política de quien lo emita.

Para avanzar en este propósito, Rojo de la Vega planteó capacitar a quienes participen en el movimiento para que conozcan la legislación electoral, identifiquen posibles conductas irregulares, presenten las denuncias correspondientes y colaboren en la vigilancia de las casillas durante futuros procesos electorales.

También llamó a dar seguimiento a los actos anticipados de campaña y a otras acciones que puedan vulnerar la normativa electoral. Las eventuales irregularidades deberán ser documentadas y presentadas ante las autoridades competentes para que determinen si existe alguna infracción.

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El tercer objetivo se relaciona con la promoción y recuperación de los contrapesos democráticos. Rojo de la Vega mencionó entre ellos la autonomía de las instituciones, la división de poderes, la pluralidad en el Congreso, la independencia judicial, la libertad de prensa, la participación de la oposición y la vigilancia ciudadana sobre el ejercicio del poder.

“Necesitamos instituciones independientes. Un Congreso que no obedezca a una sola persona. Jueces capaces de decirle no al gobierno. Prensa libre. Oposición. Elecciones competitivas. Y ciudadanos y ciudadanas vigilando al poder”, afirmó.

Organización territorial y capacitación de integrantes

Durante el encuentro se informó que la nueva etapa de La Resistencia tendrá una estructura basada en tareas, territorios y responsables. La intención, según lo expuesto, es que las reuniones produzcan acciones verificables y que cada compromiso quede bajo la coordinación de una persona.

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“Cada persona tendrá una tarea, un territorio, una capacitación, una responsabilidad. Cada reunión deberá terminar en una acción. Cada compromiso tendrá un responsable”, explicó Rojo de la Vega.

La organización iniciará sus actividades en Cuauhtémoc y posteriormente buscará ampliar su presencia. Sin embargo, en el acto no se precisaron las fechas de las capacitaciones, el número de colonias que participarán en la primera fase ni el calendario para extender el movimiento a otras entidades.

Al cierre de su mensaje, Alessandra Rojo de la Vega sostuvo que la participación de La Resistencia deberá mantenerse dentro del marco legal y señaló al voto como su principal herramienta de intervención pública.

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“Nuestra arma será el voto. Nuestra fuerza será la organización. Y nuestro límite será siempre la ley. Y nuestra causa siempre será México”, concluyó.