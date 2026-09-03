Sabores del Edomex con cocineras tradicionales participarán en encuentro gastronómico gratis: te decimos dónde y cuándo

Primer Encuentro Gastronómico Mexiquense “Saberes y Sabores de mi Tierra” (Gob. Edomex)

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La gastronomía tradicional del Estado de México llegará a La Marquesa este 5 y 6 de septiembre con el Primer Encuentro Gastronómico Mexiquense “Saberes y Sabores de mi Tierra”, una celebración que reunirá a 56 cocineras tradicionales para compartir recetas, ingredientes y conocimientos transmitidos de generación en generación.

El encuentro, organizado por el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, tendrá como sede el Museo Batalla del Monte de las Cruces, en La Marquesa, donde visitantes y familias podrán disfrutar de una amplia muestra de la cocina prehispánica, indígena, mestiza y lacustre de la entidad.

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La entrada al evento será gratuita, por lo que representa una opción para quienes buscan actividades culturales y gastronómicas durante el fin de semana.

¿Qué se podrá comer en el encuentro gastronómico del Edomex?

Sabores del Edomex con cocineras tradicionales participarán en encuentro gastronómico gratuito (Gob. Edomex)

Entre los principales atractivos estarán los platillos elaborados a base de maíz y otras preparaciones tradicionales que forman parte de la identidad culinaria mexiquense.

Los asistentes podrán degustar pepeto, obispo, chorizo verde y el tradicional tamal de ollita de Ocoyoacac, además de bebidas como atole de masa, tecuí y mezcal.

El encuentro también contará con la participación de representantes de los cinco pueblos originarios del Estado de México: Mazahua, Tlahuica, Matlatzinca, Otomí y Nahua, quienes compartirán conocimientos relacionados con sus costumbres, ingredientes y expresiones gastronómicas.

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La intención es que los visitantes no solamente conozcan los platillos, sino también los procesos y saberes que existen detrás de cada preparación.

Habrá productores y artesanías mexiquenses

Se podrá degustar pepeto, obispo, chorizo verde y el tradicional tamal de ollita de Ocoyoacac, además de bebidas como atole de masa, tecuí y mezcal (Gob. Edomex)

Además de la oferta gastronómica, el encuentro contará con un Pabellón de Productores, en el que participará la Secretaría del Campo. En este espacio se podrán encontrar productos, ingredientes y utensilios vinculados con la cocina tradicional del Estado de México.

Los visitantes también tendrán acceso a un Pabellón Artesanal, donde maestras y maestros artesanos mostrarán piezas elaboradas con técnicas y materiales representativos de sus comunidades.

De esta manera, el evento busca mostrar la diversidad cultural del Estado de México y promover el trabajo de productores, cocineras y artesanos locales.

Senderismo y actividades culturales en La Marquesa

La Marquesa, lugar de entretenimiento para familias en el Estado de México, muy cerca de la CDMX (Foto: Infobae México)

El programa contempla también actividades al aire libre. El sábado 5 de septiembre a las 8:00 horas comenzará una ruta de senderismo de cinco kilómetros frente al monumento de Hidalgo, Allende y Jiménez, en La Marquesa.

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La actividad estará dirigida a personas mayores de 14 años, quienes podrán recorrer el entorno natural y apreciar el paisaje y la fauna de esta zona.

En el apartado cultural, los asistentes podrán conocer la exposición fotográfica “Hijo del Maíz”, además de acercarse al libro “Cinco saberes tradicionales mexiquenses” y conocer experiencias relacionadas con los destinos turísticos que integran el corredor de Pueblos Mágicos del Estado de México.

Para el domingo 6 de septiembre, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), el CUI y El Colegio Mexiquense participarán en actividades destinadas a compartir conocimientos sobre gastronomía y expresiones tradicionales de la entidad.

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Con este encuentro, el Gobierno del Estado de México busca acercar la riqueza culinaria y cultural de la entidad a las nuevas generaciones y contribuir a la preservación de saberes ancestrales, recetas y tradiciones que forman parte de la identidad mexiquense.

La invitación está abierta al público y la entrada será gratuita durante los dos días del evento en La Marquesa, para conocer horarios y detalles entra a https://www.facebook.com/CulturaEdomex