México

Sabores del Edomex con cocineras tradicionales participarán en encuentro gastronómico gratis: te decimos dónde y cuándo

El Primer Encuentro Gastronómico Mexiquense “Saberes y Sabores de mi Tierra” será abierto de manera gratuita al público

Sabores del Edomex con cocineras tradicionales participarán en encuentro gastronómico gratuito
Primer Encuentro Gastronómico Mexiquense “Saberes y Sabores de mi Tierra” (Gob. Edomex)
Guardar

La gastronomía tradicional del Estado de México llegará a La Marquesa este 5 y 6 de septiembre con el Primer Encuentro Gastronómico Mexiquense “Saberes y Sabores de mi Tierra”, una celebración que reunirá a 56 cocineras tradicionales para compartir recetas, ingredientes y conocimientos transmitidos de generación en generación.

El encuentro, organizado por el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, tendrá como sede el Museo Batalla del Monte de las Cruces, en La Marquesa, donde visitantes y familias podrán disfrutar de una amplia muestra de la cocina prehispánica, indígena, mestiza y lacustre de la entidad.

PUBLICIDAD

La entrada al evento será gratuita, por lo que representa una opción para quienes buscan actividades culturales y gastronómicas durante el fin de semana.

¿Qué se podrá comer en el encuentro gastronómico del Edomex?

Sabores del Edomex con cocineras tradicionales participarán en encuentro gastronómico gratuito
Sabores del Edomex con cocineras tradicionales participarán en encuentro gastronómico gratuito (Gob. Edomex)

Entre los principales atractivos estarán los platillos elaborados a base de maíz y otras preparaciones tradicionales que forman parte de la identidad culinaria mexiquense.

Los asistentes podrán degustar pepeto, obispo, chorizo verde y el tradicional tamal de ollita de Ocoyoacac, además de bebidas como atole de masa, tecuí y mezcal.

El encuentro también contará con la participación de representantes de los cinco pueblos originarios del Estado de México: Mazahua, Tlahuica, Matlatzinca, Otomí y Nahua, quienes compartirán conocimientos relacionados con sus costumbres, ingredientes y expresiones gastronómicas.

PUBLICIDAD

La intención es que los visitantes no solamente conozcan los platillos, sino también los procesos y saberes que existen detrás de cada preparación.

Habrá productores y artesanías mexiquenses

Sabores del Edomex con cocineras tradicionales participarán en encuentro gastronómico gratuito
Se podrá degustar pepeto, obispo, chorizo verde y el tradicional tamal de ollita de Ocoyoacac, además de bebidas como atole de masa, tecuí y mezcal (Gob. Edomex)

Además de la oferta gastronómica, el encuentro contará con un Pabellón de Productores, en el que participará la Secretaría del Campo. En este espacio se podrán encontrar productos, ingredientes y utensilios vinculados con la cocina tradicional del Estado de México.

Los visitantes también tendrán acceso a un Pabellón Artesanal, donde maestras y maestros artesanos mostrarán piezas elaboradas con técnicas y materiales representativos de sus comunidades.

De esta manera, el evento busca mostrar la diversidad cultural del Estado de México y promover el trabajo de productores, cocineras y artesanos locales.

Senderismo y actividades culturales en La Marquesa

La Marquesa
La Marquesa, lugar de entretenimiento para familias en el Estado de México, muy cerca de la CDMX (Foto: Infobae México)

El programa contempla también actividades al aire libre. El sábado 5 de septiembre a las 8:00 horas comenzará una ruta de senderismo de cinco kilómetros frente al monumento de Hidalgo, Allende y Jiménez, en La Marquesa.

La actividad estará dirigida a personas mayores de 14 años, quienes podrán recorrer el entorno natural y apreciar el paisaje y la fauna de esta zona.

En el apartado cultural, los asistentes podrán conocer la exposición fotográfica “Hijo del Maíz”, además de acercarse al libro “Cinco saberes tradicionales mexiquenses” y conocer experiencias relacionadas con los destinos turísticos que integran el corredor de Pueblos Mágicos del Estado de México.

Para el domingo 6 de septiembre, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), el CUI y El Colegio Mexiquense participarán en actividades destinadas a compartir conocimientos sobre gastronomía y expresiones tradicionales de la entidad.

Con este encuentro, el Gobierno del Estado de México busca acercar la riqueza culinaria y cultural de la entidad a las nuevas generaciones y contribuir a la preservación de saberes ancestrales, recetas y tradiciones que forman parte de la identidad mexiquense.

La invitación está abierta al público y la entrada será gratuita durante los dos días del evento en La Marquesa, para conocer horarios y detalles entra a https://www.facebook.com/CulturaEdomex

Temas Relacionados

EdomexLa MarquesaEncuentro GastronómicoCocineras tradicionalesmexico-serviciosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Luis de Llano recurre a amparo para librar arresto por desacato en el caso Sasha Sokol

El productor fue detenido por incumplir con las sanciones de una resolución judicial derivada del caso civil que Sasha Sokol promovió en su contra

Luis de Llano recurre a amparo para librar arresto por desacato en el caso Sasha Sokol

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones viales hoy 3 de septiembre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones viales hoy 3 de septiembre

Estado de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en el AICM

El aeropuerto capitalino da a conocer en tiempo real el estatus de todos sus vuelos

Estado de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en el AICM

Del tecladista de Camilo Séptimo a un broker del Cártel de Sinaloa: los crímenes de alto impacto que han golpeado a Atizapán de Zaragoza

Atizapán de Zaragoza ha sido escenario de algunos de los crímenes más impactantes del Estado de México, el más reciente el multihomicidio del músico Jonathan Meléndez y su familia

Del tecladista de Camilo Séptimo a un broker del Cártel de Sinaloa: los crímenes de alto impacto que han golpeado a Atizapán de Zaragoza

Temblor hoy 3 de septiembre en México: se registró un sismo de magnitud 4.3 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 3 de septiembre en México: se registró un sismo de magnitud 4.3 en Chiapas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Del tecladista de Camilo Séptimo a un broker del Cártel de Sinaloa: los crímenes de alto impacto que han golpeado a Atizapán de Zaragoza

Del tecladista de Camilo Séptimo a un broker del Cártel de Sinaloa: los crímenes de alto impacto que han golpeado a Atizapán de Zaragoza

Ronald Johnson, embajador de EEUU, pide a México golpear las finanzas de los cárteles

EN VIVO | Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 2 de septiembre: atacan al coordinador de Protección Civil de Mazatlán

Marina inhabilita narcolaboratorio clandestino en Sinaloa y asegura 750 kilos de metanfetamina en el sitio

Autoridades golpean de nuevo a la Alianza de Sindicatos de Oaxaca; detienen a tres y aseguran droga, armas y dinero en Valles Centrales

ENTRETENIMIENTO

Luis de Llano recurre a amparo para librar arresto por desacato en el caso Sasha Sokol

Luis de Llano recurre a amparo para librar arresto por desacato en el caso Sasha Sokol

Ángela Aguilar adelanta sus planes de maternidad y revela a qué edad le gustaría tener hijos

TV Azteca se deslinda de la producción de La Casa de los Mañosos, polémica sátira política contra la 4T

Ángela Aguilar confiesa que preferiría perder la fama y se avergüenza de entrevistas pasadas: “Por niña dije cosas equivocadas”

Siddhartha llega al Palacio de los Deportes con “Radio Nostalgia” y anuncia show en el Estadio GNP para 2027

DEPORTES

Toluca y Monterrey disputarán la final de la Leagues Cup: habrá campeón mexicano por primera vez

Toluca y Monterrey disputarán la final de la Leagues Cup: habrá campeón mexicano por primera vez

América vs Monterrey EN VIVO: Los Rayados ganan en penales 5 a 4

El boxeador de ascendencia mexicana que reta el legado de Canelo Álvarez en las carteleras

Cata Domínguez regresa a Cruz Azul: el DT Joel Huiqui pide el regreso del exjugador mexicano

Toluca es el primer finalista de la Leagues Cup tras vencer 2 - 0 a León