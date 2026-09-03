Adiós al celular en el salón: iniciativa busca regular su uso en escuelas de todo el país

El proyecto plantea reformar la Ley General de Educación para que el Acuerdo Educativo Nacional y la Agenda Digital Educativa definan reglas en aulas durante la jornada, sin plantear una prohibición total

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El Congreso de la CDMX recibió una iniciativa para regular el uso de teléfonos celulares, herramientas de inteligencia artificial y redes sociales dentro de los planteles educativos durante la jornada escolar. La propuesta fue presentada por el diputado Pablo Trejo Pérez, a nombre propio y de la diputada Nora del Carmen Bárbara Arias Contreras, ambos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Busca reformar los artículos 14 y 113

La iniciativa plantea modificar los artículos 14 y 113 de la Ley General de Educación, con el propósito de que el Acuerdo Educativo Nacional y la Agenda Digital Educativa incluyan lineamientos específicos para regular el uso de estas tecnologías en las aulas.

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De acuerdo con el legislador, el objetivo no es prohibir el uso de la tecnología, sino construir un marco normativo federal que dé certeza y armonice los esfuerzos que ya existen a nivel local.

El proyecto plantea reformar la Ley General de Educación para que el Acuerdo Educativo Nacional y la Agenda Digital Educativa definan reglas en aulas durante la jornada, sin plantear una prohibición total. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El respaldo en cifras

Durante su intervención, Trejo Pérez citó datos para sustentar la propuesta:

Según la encuesta sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares 2025, el 84.6% de la población de 6 años o más utilizó un teléfono celular en México , un incremento del 2.9% respecto al año anterior.

De acuerdo con la UNESCO, al menos 114 sistemas educativos en el mundo han implementado medidas para limitar o regular el uso de celulares en escuelas, entre ellos Bolivia, Costa Rica, Croacia, Georgia y Maldivas.

En Países Bajos, tras restringir el uso de dispositivos móviles en secundarias mediante un acuerdo nacional, aproximadamente tres cuartas partes de los planteles evaluados reportaron mejoras en la concentración y el rendimiento académico .

En México, 16 entidades federativas ya contemplan o han avanzado en disposiciones legales locales sobre el tema.

Sheinbaum ha calificado el tema como prioritario

Según el diputado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha calificado como prioritario abordar el uso de la tecnología en las aulas y ha impulsado un debate nacional con maestros, especialistas, familias y estudiantes, con miras a una regulación federal coordinada con la Secretaría de Educación Pública.

La mandataria usa el acuerdo judicial de la empresa de Mark Zuckerberg, que incluye restricciones a menores y una multa de más de USD 17 mil millones, para sostener lineamientos en planteles mexicanos

Piden participación de toda la comunidad educativa

El legislador señaló que una regulación exitosa no puede imponerse de manera unilateral, sino que debe construirse con la participación de docentes, directivos, autoridades educativas, madres y padres de familia, así como del propio alumnado.

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Entre los objetivos planteados en la iniciativa se encuentran:

Prevenir distracciones dentro del aula.

Proteger la concentración del alumnado.

Mitigar riesgos como el ciberacoso y la violencia digital.

Sustentar la propuesta en el principio constitucional del interés superior de la niñez.

Turno legislativo y respaldos

Conforme al orden del día, la iniciativa fue turnada a la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología, Innovación e Inteligencia Artificial para su análisis y dictamen.

Durante la sesión, otros legisladores solicitaron sumarse como suscriptores de la propuesta, entre ellos los diputados Israel Moreno Rivera, Luis Chávez García, Alberto Banegas Arenas, Gerardo Villanueva Albarrán, Ernesto Villarreal Cantú, la diputada Diana Barrón Sánchez y el diputado Kart Rubio, solicitudes que fueron aceptadas por el promovente.