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México y España acuerdan cooperación en inteligencia artificial y tecnología

El convenio contempla capacitación, investigación y proyectos conjuntos para fortalecer la transformación digital y los servicios públicos

México y España apuestan por la inteligencia artificial como eje de su cooperación tecnológica.
México y España apuestan por la inteligencia artificial como eje de su cooperación tecnológica.
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México y España reforzarán su cooperación en materia de transformación digital mediante un Memorándum de Entendimiento firmado entre la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública de España.

El acuerdo contempla el intercambio de experiencias y buenas prácticas en áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad, conectividad, simplificación de trámites e identidad digital, además del desarrollo de programas de capacitación, investigación y proyectos conjuntos.

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ATDT y España acuerdan cooperación en transformación digital

La ATDT de México y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública de España firmaron un Memorándum de Entendimiento para fortalecer la cooperación bilateral en distintos ámbitos relacionados con la digitalización.

El acuerdo busca establecer mecanismos de colaboración e intercambio de conocimientos en temas como inteligencia artificial, ciberseguridad, conectividad y simplificación de trámites, además de impulsar proyectos conjuntos entre autoridades, instituciones académicas, centros de investigación y el sector privado.

Inteligencia artificial, ciberseguridad y digitalización estarán en el centro de la alianza bilateral.
Inteligencia artificial, ciberseguridad y digitalización estarán en el centro de la alianza bilateral.

La firma se realizó en la sede de la ATDT, en el marco de la visita oficial a México del ministro español para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López Águeda, quien inició una agenda de tres días con encuentros con representantes gubernamentales, empresariales y académicos.

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Nube MX, Coatlicue y Fábrica de IA, entre los proyectos presentados

Durante el acto protocolario, el titular de la ATDT, José Peña Merino, expuso algunos de los proyectos estratégicos impulsados en México dentro de la agenda de transformación digital.

Entre ellos mencionó la Nube MX, el Plan Nacional de Ciberseguridad y el programa nacional de simplificación y digitalización de trámites. También incluyó el Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial y la Fábrica de IA, desde la cual se desarrollan soluciones como modelos para el análisis de riesgos aduanales, fiscales y meteorológicos.

Asimismo, se refirió a la construcción de la supercomputadora Coatlicue, proyectada como la más potente de América Latina.

Nube MX, Coatlicue y Fábrica de IA destacan entre las apuestas tecnológicas de México.
Nube MX, Coatlicue y Fábrica de IA destacan entre las apuestas tecnológicas de México.

El Memorándum establece que ambas autoridades podrán compartir experiencias y buenas prácticas en diferentes áreas vinculadas con la infraestructura y los servicios digitales.

Entre los principales temas de colaboración se encuentran:

  • Centros de datos y conectividad.
  • Inteligencia artificial aplicada a los servicios públicos.
  • Identidad digital y simplificación de trámites.
  • Atención ciudadana mediante herramientas digitales.
  • Ciberseguridad y gestión de desastres.
  • Programas de capacitación, investigación y proyectos conjuntos.
  • Vinculación con empresas, instituciones académicas y centros de investigación.

España presenta sus cuatro ejes para la estrategia digital

Por parte de España, Óscar López Águeda explicó que la estrategia digital de su país se concentra en cuatro áreas: empresas, industria, derechos y formación.

Óscar López destaca cuatro ejes para impulsar la estrategia digital de España: empresas, industria, derechos y formación. Jesús Hellín - Europa Press
Óscar López destaca cuatro ejes para impulsar la estrategia digital de España: empresas, industria, derechos y formación. Jesús Hellín - Europa Press

De acuerdo con lo expuesto durante el encuentro, esta estrategia incluye procesos de actualización regulatoria, programas de capacitación en universidades y otros espacios de formación, así como mecanismos de vinculación con la industria y apoyo a empresas y proyectos de infraestructura.

La estrategia también contempla la participación de inversión pública y privada en el desarrollo de iniciativas relacionadas con la transformación digital.

Además de la firma del acuerdo con la ATDT, el ministro español sostuvo durante su primera jornada en la Ciudad de México reuniones con Raquel Buenrostro, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, y Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

Visita de Óscar López busca ampliar cooperación entre México y España

La agenda del funcionario español también contempla encuentros con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y con José Antonio Peña Merino, director de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Empresas, industria, derechos y formación: los cuatro pilares de la estrategia digital de España.
Empresas, industria, derechos y formación: los cuatro pilares de la estrategia digital de España.

Como parte de su visita, López acudió además a un proyecto desarrollado por la Fundación Telefónica y la Fundación La Caixa en la Ciudad de México, enfocado en facilitar acceso a tecnología y formación para menores que viven en entornos vulnerables.

El viernes, de acuerdo con la información proporcionada, el ministro ofrecerá una conferencia magistral sobre inteligencia artificial en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Memorándum México-España impulsará capacitación y proyectos conjuntos

El acuerdo firmado contempla también el desarrollo de programas de capacitación e investigación, así como la promoción de proyectos conjuntos y la colaboración con el sector privado, instituciones académicas y centros de investigación.

El Premio Cervantes, otro gesto de España con México en mitad de la polémica sobre el colonialismo y las disculpas del Gobierno (Montaje Infobae)
Memorándum México-España impulsará capacitación y proyectos conjuntos. (Montaje Infobae)

Asimismo, México y España buscarán promover y difundir sus respectivas iniciativas y estrategias nacionales en materia de transformación digital.

La visita oficial del ministro español ocurre también en el contexto de los preparativos para el Foro Digital Iberoamericano y la Cumbre Iberoamericana, previstos para celebrarse a principios de noviembre en Madrid.

Con el Memorándum de Entendimiento, ambas autoridades establecieron una base de cooperación para intercambiar conocimientos y capacidades en materia tecnológica, ampliar la vinculación entre gobiernos y otros sectores, y desarrollar iniciativas relacionadas con la digitalización, la inteligencia artificial y la ciberseguridad.

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