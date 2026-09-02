Secretaría de la Defensa otorga ascenso a 1 mil 403 elementos del Ejército y Guardia Nacional

El acto central de Defensa se llevó a cabo en el Predio Reforma de la Ciudad de México, en las comandancias del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Crédito: X/@Defensamx1

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La Secretaría de la Defensa Nacional realizó este 1 de septiembre ceremonias simultáneas en instalaciones militares de todo el país para otorgar el ascenso a 1 mil 749 oficiales del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, de acuerdo con la dependencia, tras los procesos de promoción y reclasificación 2026.

Según la Secretaría, el acto central se llevó a cabo en las comandancias del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, en el Predio Reforma de la CDMX, y lo presidió el subsecretario de la Defensa Nacional, acompañado por autoridades militares, invitados especiales y familiares del personal ascendido.

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Defensa detalló que 1 mil 403 elementos ascendieron al grado de teniente mediante la Promoción Especial; 232 obtuvieron el de subteniente en la Promoción de Sargentos Primeros Especialistas, y 114 alcanzaron su nueva jerarquía en el Certamen de Reclasificación.

1 mil 403 elementos ascendieron a teniente mediante la Promoción Especial. Crédito: X/@Defensamx1

La Secretaría informó que, durante las ceremonias, se exhortó al personal ascendido a ejercer la nueva responsabilidad con honor, lealtad, profesionalismo, apego a la legalidad y compromiso con el país.

Añadió que, al cierre, los oficiales ratificaron su compromiso de anteponer el interés de la nación y fortalecer sus capacidades, y señaló que la Universidad del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional impulsa el desarrollo profesional de quienes integran la institución.

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Defensa asegura 23 mil 733 armas en México entre 2024 y junio de 2026

Casi dos de cada tres piezas decomisadas son de largo alcance y con calibres de fusil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Defensa aseguró 23 mil 733 armas en México entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de junio de 2026, y los registros muestran que casi dos de cada tres piezas corresponden a armamento largo con calibres de fusil de guerra; dentro de ese mapa, Sinaloa concentra la mayor proporción del arsenal decomisado durante la administración federal en curso.

El inventario también incluye 221 ametralladoras, 14 lanzagranadas, seis lanzacohetes, 45 subametralladoras, 14 subfusiles, dos obuses, 1 mil 144 granadas y más de 4 millones de cartuchos. La composición del decomiso apunta a un mercado ilícito dominado no solo por pistolas, sino por armas con capacidad de fuego propia de escenarios armados.

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Según los datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de 10 mil 689 piezas de la base individualizada, 5 mil 234 fueron clasificadas como fusiles, casi la mitad del total registrado. Las pistolas quedaron en segundo lugar con 3 mil 548 registros, seguidas por 398 carabinas, 393 escopetas, 365 revólveres y 297 rifles.

Los calibres de fusil más decomisados corresponden a plataformas militares

El inventario de la Sedena incluyó 221 ametralladoras, 14 lanzagranadas, seis lanzacohetes, 1 mil 144 granadas y más de 4 millones de cartuchos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calibre 7.62x39 milímetros, usado por el AK-47 y sus variantes, encabeza la lista de fusiles asegurados con 1 mil 706 registros. Después aparece el calibre .223 con 1 mil 26 piezas, el 7.62 milímetros con 971 y el 5.56 milímetros con 798.

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Esos cuatro calibres suman en conjunto más de 5 mil piezas dentro de la base individualizada. Ahí se concentra el núcleo del armamento de largo alcance que circula en el mercado ilícito nacional.

La propia relación de calibres permite ubicar los modelos que suelen emplearlos. El 5.56x45 equipa al M16, al M4, al HK416 y al FN SCAR-L, mientras que el 7.62x51 milímetros, también conocido como .308 Winchester, se utiliza en el M14, el FN FAL, el HK G3 y rifles de tirador designado como el M110.

En armas cortas el patrón cambia. El calibre 9 milímetros domina con 2 mil 147 piezas y su presencia se concentra principalmente en pistolas.

El calibre .50 aparece 179 veces y se concentra en el norte del país

En armas cortas decomisadas, el calibre 9 milímetros dominó con 2 mil 147 piezas, principalmente en pistolas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los hallazgos de mayor peso en la base consultada por Milenio es la presencia de 179 armas calibre .50. La Sedena las clasifica entre las de mayor potencia, y los rifles Barrett de ese calibre son capaces de inutilizar aeronaves o vehículos blindados.

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De esas 179 piezas, 69 fueron aseguradas en Sinaloa, casi cuatro de cada 10. Después se ubicaron Chihuahua con 22, Michoacán con 18, Sonora con 17, Tamaulipas con 14, Jalisco con 12 y Nuevo León con 11.

La base de la dependencia también identificó alrededor de 140 armas fabricadas por Barrett Firearms Manufacturing, casi todas en calibre .50. En esa marca, Sinaloa también ocupó el primer lugar, seguido por Chihuahua, Michoacán, Tamaulipas y Sonora.