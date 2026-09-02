Programa Hombres Bienestar 2026: así puedes saber las fechas de pago sin salir de casa

La tarjeta Toka es el medio por el cual se entrega el apoyo económico bimestral. (SEBIEN)

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El Gobierno de la Ciudad de México habilita un código QR y un enlace directo al canal oficial de WhatsApp para que los beneficiarios de la Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años consulten sin salir de casa las fechas de depósito.

El acceso funciona de dos formas: se escanea el código impreso disponible en el cartel de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN) o se ingresa directamente a https://whatsapp.com/channel/0029VbABk6QFCCoOYNuExH1o.

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La medida evita que los beneficiarios dependan de sucursales bancarias físicas para saber cuándo llega su pago bimestral de 3 mil pesos.

La Pensión Hombres Bienestar es exclusiva para hombres de 60 a 64 años en las 16 alcaldías de la CDMX. (SEBIEN)

El programa opera como antesala a la pensión federal para adultos mayores, que se convierte en derecho constitucional a partir de los 65 años.

El periodo de incorporación más reciente se llevó a cabo del 24 al 28 de agosto a través de visitas domiciliarias por parte del personal de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana.

El canal oficial de WhatsApp concentra todos los avisos y fechas específicas de pago

El enlace abre el canal oficial de la Pensión Hombres Bienestar 60 a 64 años, donde se publican las fechas exactas de depósito y los periodos de registro para nuevos aspirantes, además de avisos generales relacionados con la pensión.

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Escanear el QR o pulsar el enlace lleva al mismo destino, sin necesidad de instalar ninguna aplicación adicional al WhatsApp.

El QR de Sebien redirige al canal oficial de WhatsApp de la Pensión Hombres Bienestar 60-64 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ahí se anuncia el calendario de cada bimestre una vez que concluyen los procesos administrativos internos de la dependencia.

Fechas de pago de los bimestres julio-agosto y septiembre-octubre 2026

El programa entrega 3 mil pesos cada dos meses. El pago correspondiente a los meses de julio-agosto se liberó el domingo 30 de agosto y se verá reflejado del 1 al 4 de septiembre.

El pago para el próximo bimestre, correspondiente a los meses de septiembre y octubre está previsto para el jueves 29 de octubre de 2026, de acuerdo con la información proporcionada por la Sebien.

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Cada bimestre, el programa deposita 3 mil pesos a la tarjeta Toka de los beneficiarios. Foto: X/@ClaraBrugadaM.

Las fechas de esta pensión no corresponden con las fechas de la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores, ya que ese programa es a nivel nacional y se distribuye según la primera letra del apellido del beneficiario.

El pago llega a una tarjeta Toka, no al Banco del Bienestar

Los beneficiarios no reciben el dinero a través del Banco del Bienestar.

El depósito bimestral de 3 mil pesos se dispersa en una tarjeta del proveedor Toka, y las fechas las anuncia la Sebien de la CDMX por sus propios canales.

El depósito del bimestre julio-agosto se verá reflejado entre el 1 y el 4 de septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de realizar cualquier movimiento, las autoridades a cargo recomiendan revisar y cotejar el saldo disponible.

Para consultar el saldo sin acudir a ninguna oficina existen dos vías: marcar al número 55 1000 1000 y seleccionar la opción 2, o descargar la Super App Toka.

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El programa está dirigido a hombres mayores que residen en la capital. (Captura de pantalla)

Requisitos para formar parte de la Pensión Hombres Bienestar 60-64 años

El programa está dirigido a hombres que vivan en cualquiera de las 16 alcaldías de la capital y tengan entre 60 y 64 años al momento de la inscripción.

Para registrarse se necesita identificación oficial con fotografía: credencial del INE, del IMSS, ISSSTE o INAPAM, cartilla militar o licencia de conducir.

La identificación oficial y el comprobante de domicilio son documentos indispensables para el registro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También se requiere un comprobante de domicilio con no más de tres meses de antigüedad, como recibo de teléfono, predial, agua, luz o gas.

El acta de nacimiento y la CURP solo se solicitan cuando no aparecen visibles en el documento oficial presentado.

¿Cómo y cuándo se hacen los registros?

Las inscripciones no son permanentes: abren en fechas específicas anunciadas por la propia dependencia.

El último periodo de registros se realizó casa por casa. Una vez aceptado, el beneficiario recibe su tarjeta para poder recibir su apoyo económico.

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El registro más reciente se realizó del 24 al 28 de agosto mediante visitas domiciliarias.