Línea V del Mexibús avanza en Edomex: beneficiará a más de 137 mil habitantes

Avance de la obra de la Línea 5 del Mexibús (Gob. Edomex)

A un mes del arranque de los trabajos de construcción de la Línea V del Mexibús Lechería-El Rosario, el gobierno del Estado de México informó que ya se registran avances importantes en la obra.

La Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov) detalló que actualmente se realizan labores de demolición de pavimento, excavación de terreno y cimentación para la conformación del carril confinado por donde circularán las unidades del nuevo sistema de transporte masivo.

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El titular de la Semov, Juan Hugo de la Rosa García, señaló que el objetivo principal de esta obra es ofrecer a millones de mexiquenses un sistema de transporte más ágil, inclusivo y eficiente, capaz de disminuir los tiempos de traslado y mejorar la calidad de vida de la población.

El funcionario destacó que esta nueva línea impactará de manera positiva en una de las zonas con mayor densidad poblacional del Valle de México, donde habitan más de tres millones de personas.

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“La intención es fortalecer la movilidad regional y generar mejores condiciones para la convivencia familiar mediante traslados más rápidos y seguros”, expresó.

Asimismo, indicó que la inversión destinada para este proyecto asciende a mil 650 millones de pesos.

Avances en estaciones sobre la Vía Gustavo Baz

Avance de la obra de la Línea 5 del Mexibús (Gob. Edomex)

Por su parte, Rosa María Zúñiga Canales, directora general del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMyTEM), informó que las obras presentan avances visibles en las estaciones Henry Ford, Orquídeas, Toltecas y José María Morelos, todas ubicadas sobre la Vía Gustavo Baz.

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Explicó que en dichos puntos se ejecutan trabajos de demolición de pavimento, excavaciones para la instalación de zapatas y cimentación de andenes, tareas fundamentales para la construcción del carril exclusivo que utilizarán las unidades del Mexibús.

Además, precisó que también se desarrollan obras complementarias destinadas a proteger la infraestructura hidráulica existente, incluyendo tuberías de agua potable y agua tratada.

Estas acciones buscan garantizar que los servicios continúen operando correctamente durante y después de la construcción de la línea de transporte.

Beneficiará a municipios del Valle de México

Mexibús Línea V beneficiará a 137 mil habitantes del Edomex (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

La Línea V del Mexibús beneficiará directamente a más de 137 mil habitantes de municipios como Tultitlán, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla y Naucalpan, además de usuarios provenientes de la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México.

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El nuevo sistema contará con 58 unidades de última generación que recorrerán una longitud aproximada de 30.3 kilómetros, principalmente sobre la Vía Gustavo Baz.

De acuerdo con las autoridades, la línea tendrá un total de 30 estaciones que permitirán conectar distintos puntos estratégicos entre el Estado de México y la capital del país.

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Conectará con Metro, Metrobús y Tren Suburbano

El Metrobús Línea V, contactará con la Cetram del Metro Rosario (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Uno de los principales beneficios de la Línea V será su conectividad con otros sistemas de transporte masivo de la Zona Metropolitana del Valle de México.

El nuevo Mexibús tendrá conexión con las Líneas 6 y 7 del Metro, la Línea 6 del Metrobús y las Líneas 4 y 6 del Trolebús en la terminal El Rosario.

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Asimismo, enlazará con la Línea II del Mexibús y el Tren Suburbano en territorio mexiquense, fortaleciendo la movilidad entre ambas entidades.

Con esta obra, el Gobierno del Estado de México busca consolidar una red de transporte más eficiente y moderna que permita mejorar los traslados diarios de miles de usuarios.

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