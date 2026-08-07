Marie Claire se burla de Wendy Guevara al recordarle cuando fue “migajera” con Marlon

Wendy Guevara y Marie Claire han hecho muy buen equipo en las transmisiones de ViX (IG: @marieclaireoficial)

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Marie Claire Harp y Wendy Guevara se volvieron virales durante la transmisión de ViX del repaso diario de La Casa de los Famosos México cuando ambas recordaron sus momentos “más migajeros” en su temporada del reality show.

La integrante de “Las Perdidas” lanzó la primera broma. Wendy le recordó un momento de la primera temporada del programa, donde ambas coincidieron: “Tú bien borracha llorando por José Manuel en el baño”.

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La respuesta de Marie Claire no tardó, y apuntó directo a uno de los episodios más comentados de aquella edición inaugural: “Tú a esta hora ya le estabas poniendo te amo con latas a Marlon”.

El “te amo” con botellas que nadie olvidó

(Captura de pantalla/Facebook Marlon Colmenarez)

El momento al que aludió Marie Claire ocurrió durante la primera temporada de La Casa de los Famosos México, en 2023. Wendy Guevara, en pleno encierro, acomodó botellas en el suelo para escribir la frase “Marlon, te amo”, en referencia a Marlon Colmenarez, el entrenador y cantante venezolano con quien mantenía una relación cercana que nunca fue del todo definida.

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La escena se viralizó de inmediato. Para muchos televidentes, era la confirmación de que los sentimientos de Wendy por Marlon iban mucho más allá de la amistad. Para ella, en ese entonces, era simplemente una expresión de cariño.

Lo que Marie Claire rescató del olvido es justamente lo que hoy se conoce como “migajear”: rogar por el afecto de alguien que no corresponde en la misma medida, mendigar señales de amor con la esperanza de recibir aunque sea una migaja de reciprocidad.

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Una amistad que duró cuatro años y terminó en los tribunales

Tiktoker exhibe a Marlon; así le coqueteaba mientras Wendy estaba en LCDLFM (Fotos: RS)

La historia entre Wendy y Marlon arrancó antes de que ella entrara al reality. Según versiones de la propia influencer, se conocieron en un show de estrípers donde él trabajaba, y desde ahí construyeron un vínculo que ella misma describió como intenso y contradictorio.

Wendy siempre negó que fueran pareja formal. “Fue una relación de amistad, no de novios. Nunca fuimos novios”, declaró en una entrevista con Adela Micha. Pero también reconoció que sí hubo atracción de su parte: “Sí me gustaba mucho, pero eso no era amor. Era más el aferrarme”.

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Durante cuatro años, Wendy supuestamente sostuvo económicamente a Marlon. Así lo reveló ella misma: “Te mantuve cuatro años, a ti y a tu familia, porque hasta le mandaba dinero a su familia”. Le habría pagado decoración y muebles de su casa, y en algún momento le regaló un

De la camioneta al pleito legal

El venezolano explotó contra su ex amiga. (X/@lacomadritaof_)

La ruptura entre ambos no fue silenciosa. Marlon habló públicamente de Wendy en términos que ella consideró una traición, lo que desató un intercambio de declaraciones encendidas.

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El conflicto escaló hasta los tribunales por la camioneta. Marlon aseguró que había sido un regalo cuando la relación estaba en su mejor momento, y que el vehículo fue endosado a su nombre. Wendy, por su parte, inició un proceso legal al enterarse de que alguien habría intentado alterar documentos relacionados con el bien, según relató en el programa Hoy.

Hoy, con la distancia que dan los años y una nueva temporada del reality en marcha, Wendy puede reírse del episodio de las botellas. Marie Claire se encargó de recordarle que ese capítulo, por más que ella lo haya cerrado, sigue siendo material de conversación, y de carcajadas, dentro y fuera de la casa.

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