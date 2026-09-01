Lupita Jones responde a Gema Garoa por llamar “naco” al vestido de Mariana Ochoa: “Lo que tú llevas puesto no habla de quién eres”

Lupita Jones respondió a los comentarios clasistas de Gema Garoa contra el vestido de Mariana Ochoa en La Casa de los Famosos México, la misma prenda que ella usó en 2022. (Instagram: Lupita Jones)

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Lupita Jones, ganadora de Miss Universo 1991, respondió a las críticas que Gema Garoa lanzó contra el vestido que usó Mariana Ochoa en la gala de este domingo en La Casa de los Famosos México 2026, luego de que la actriz calificara la prenda como “naca y horrible”.

A través de un video en sus historias de Instagram, Jones defendió el diseño sin mencionar directamente a Garoa y dejó un mensaje sobre el valor de las personas más allá de lo que usan.

“Oigan, me están llegando unos mensajes ahí medio chistosos de un vestido que usó Mariana Ochoa ahora en La Casa de los Famosos, que yo utilicé en un evento de coronación, creo que fue en Zacatecas, que la están criticando por el vestido”, dijo Jones al inicio de su grabación, entre risas y sorpresa.

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Jones explicó que la prenda en cuestión es la misma que ella lució en un certamen de belleza en 2022, y aprovechó el momento para agradecer a los diseñadores que le han dado la oportunidad de portar sus creaciones. “Yo siempre voy a estar muy agradecida con todos los diseñadores que me dan la posibilidad, la oportunidad de lucir sus diseños”, expresó.

Lupita Jones respondió a los comentarios clasistas de Gema Garoa contra el vestido de Mariana Ochoa en La Casa de los Famosos México, la misma prenda que ella usó en 2022. (Capturas de pantalla)

Después, la modelo fue directa sobre el fondo del señalamiento de Gema Garoa contra Mariana Ochoa: “Lo que tú llevas puesto no habla de quién eres necesariamente. El que te vistas de marca o que te vistas de tal o cual diseñador no significa que tú, como persona, seas una persona educada, de buenos modales, con buenos sentimientos, con una buena preparación, nada”.

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Cerró su mensaje con la frase que resume su postura frente a los comentarios clasistas que recibió Ochoa: “Lo que vale es quién eres tú y no lo que llevas puesto”.

Cómo empezó la polémica del vestido “naco”

Vestido de Felipe Alvarado. (Instagram: Felipe Alvarado)

Los comentarios de Garoa ocurrieron cuando Mariana Ochoa regresó a la casa tras salvarse de la eliminación. La actriz se apartó con Aldo Rendón y comentó el vestido de su compañera:

“El vestido más naco y horrible que trae Mariana es lo más naco que han visto mis ojos, parece de Casa Sharon de ahí de McAllen”, dijo Garoa, quien además pidió a una persona fuera del reality que le tomara una fotografía a la prenda para investigar dónde había sido comprada.

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Rendón secundó los comentarios y los llevó a un tono más agresivo. Cuando Ochoa se retiró a cambiarse de ropa, el estilista insistió: “Parece Cenicienta de Temu. El vestido ese... ni una gringa de Wisconsin se lo pone en una boda”. Después fue más lejos: “Es una gata naca, inmunda, asquerosa... No la quieren ni los de OV7. ¿Por qué la vamos a querer nosotros?”.

El vestido es de Felipe Alvarado y tiene historia en certámenes de belleza

Vestido de Felipe Alvarado. (Instagram: Felipe Alvarado)

Tras las críticas, el diseñador mexicano Felipe Alvarado salió a aclarar el origen de la prenda a través de sus historias de Instagram. Mostró que la pieza fue confeccionada originalmente en septiembre de 2022, casi cuatro años antes de que Ochoa la portara en la gala. “Mariana Ochoa brillando en un Felipe Alvarado”, escribió el diseñador junto a una fotografía de la cantante con el vestido lila.

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Alvarado documentó que Lupita Jones utilizó la misma prenda en noviembre de 2022 durante un evento de Mexicana Universal Zacatecas, respaldando la publicación con capturas de esa aparición previa. El diseño también fue usado por Kassandra Félix, coronada Reina de la Feria Nacional de Zacatecas 2024, según las mismas historias compartidas por el diseñador.

Alvarado dirige su taller de alta costura sobre la avenida González Ortega, en Zacatecas, donde también encabeza Loreto School, una academia de modelaje, y Queen Victoria, su propia marca de calzado. Estudió Mercadotecnia y Diseño de Modas en la Universidad Autónoma de Durango, campus Laguna, y ha vestido previamente a Ángela Aguilar, incluyendo un atuendo para Premios Lo Nuestro 2022.

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Vestido de Felipe Alvarado. (Instagram: Felipe Alvarado)

Su trabajo también está vinculado a Mexicana Universal: en 2023, el Instituto Zacatecano de Cultura destacó que las finalistas del certamen utilizaron vestuarios creados por él.

El analista de moda Edy Smol también respondió a la polémica en el programa Cuéntamelo Ya!, donde calculó que el vestido tendría un valor aproximado de 3,000 dólares y defendió el trabajo artesanal detrás de la prenda. “Me fascinó el look pero a partir de que me ninguneó a mis protegidas que son las costureras, los fabricantes de cada Centro Histórico de sus vestidos”, declaró Smol, quien concluyó que las críticas de Garoa terminaron por afectar su propia imagen frente a la audiencia.

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