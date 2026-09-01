México

Después de 10 años de investigación, condenan a 50 años de prisión a cuatro secuestradores que operaban en Teotihuacán

Tras casi una década de indagatoria, un tribunal impuso la misma pena a cuatro responsables por exigir rescate a la familia de una persona privada de la libertad en el Estado de México

Después de 10 años de investigación, condenan a 50 años de prisión a cuatro secuestradores que operaban en Teotihuacán. FGJEM
Después de 10 años de investigación, condenan a 50 años de prisión a cuatro secuestradores que operaban en Teotihuacán. FGJEM
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La FGR obtuvo una sentencia condenatoria tras casi 10 años de diligencias, ya que la investigación se abrió en 2016, contra cuatro personas acusadas por el secuestro agravado de una víctima en el municipio de San Juan Teotihuacán, Estado de México. El Tribunal de Enjuiciamiento dictó el fallo tras un proceso iniciado en diciembre de 2016 e impuso a cada sentenciado 50 años de prisión y una multa de 292 mil 160 pesos. Jesús, Jonás, Jorge y Octaviano cumplen actualmente su condena en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez.

Secuestro con exigencia de rescate en Teotihuacán

El delito ocurrió en San Juan Teotihuacán. Según el informe de la extinta Policía Federal incorporado a la indagatoria, los cuatro sentenciados contactaron a los familiares de la víctima para exigir dinero a cambio de su liberación.

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Luego de las negociaciones, la víctima fue liberada. Ese desenlace no impidió que la autoridad federal iniciara las acciones penales correspondientes.

La carpeta de investigación quedó abierta en diciembre de 2016 bajo el delito de secuestro agravado.

Órdenes de aprehensión y detención de los imputados

Con las primeras evidencias reunidas, el agente del Ministerio Público Federal (MPF) profundizó la investigación durante los meses siguientes. El trabajo de recopilación de pruebas permitió identificar plenamente a los cuatro presuntos responsables.

Sombra en blanco y negro de una persona sentada e inclinada con las manos atadas proyectada en una pared de concreto.
Después de 10 años de investigación, condenan a 50 años de prisión a cuatro secuestradores que operaban en Teotihuacán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En octubre de 2017, aproximadamente diez meses después de iniciada la indagatoria, el MPF solicitó y obtuvo de un juez las órdenes de aprehensión en contra de Jesús, Jonás, Jorge y Octaviano.

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A partir de ese momento, el caso transitó por las distintas etapas del proceso hasta llegar al juicio ante el Tribunal de Enjuiciamiento, donde el MPF desahogó las pruebas y sostuvo los argumentos necesarios.

Un proceso de varios años hasta el fallo

Desde la apertura de la carpeta en diciembre de 2016 hasta la sentencia definitiva, el caso se extendió por varios años. A lo largo de ese periodo, la Fiscalía General de la República (FGR) mantuvo la acusación y presentó los elementos probatorios en cada etapa procesal.

El Tribunal de Enjuiciamiento valoró el conjunto de pruebas y dictó el fallo condenatorio. La resolución fijó una pena de 50 años de prisión para cada uno de los sentenciados, además de una multa individual de 292 mil 160 pesos.

Los cuatro sentenciados cumplen su condena en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “El Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, conforme a lo establecido en el fallo judicial.

Pruebas de la FGR, clave para el resultado

El resultado del juicio dependió de la solidez del material probatorio presentado ante el Tribunal de Enjuiciamiento. El informe de la Policía Federal constituyó una de las piezas centrales de la acusación, al documentar el contacto de los delincuentes con los familiares de la víctima y la exigencia de dinero por el rescate.

Cuatro personas de piel morena con las manos esposadas a la espalda. Visten camisetas gris, a cuadros, azul marino y pantalones vaqueros. Toma cercana.
Después de 10 años de investigación, condenan a 50 años de prisión a cuatro secuestradores que operaban en Teotihuacán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presentación sostenida de esa evidencia ante el órgano jurisdiccional resultó determinante para que el tribunal emitiera un fallo condenatorio contra los cuatro imputados.

La FGR no proporcionó detalles adicionales sobre la identidad de los sentenciados, a quienes identificó únicamente por sus nombres de pila seguidos de la letra “N”, conforme a la práctica institucional en casos penales.

Contexto: otros casos de secuestro agravado en el Estado de México

Teotihuacán ya registraba otro caso similar. En septiembre de 2015, Cecilia R, Armando R y Ángel M participaron en el secuestro de una víctima en Teotihuacán. El Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, les impuso una pena de 70 años de prisión y multa de 420 mil 600 pesos, según informó la FGR.

El modus operandi de exigir rescate mediante amenazas a familiares se repite en la región. En un caso registrado en Metepec, Estado de México, los responsables privaron de la libertad a una víctima y, desde una casa de seguridad, obligaron a los familiares a pagar el rescate mediante amenazas. El sentenciado, Alejandro S, recibió 50 años de prisión y multa de 347 mil 520 pesos.

Las órdenes de aprehensión suelen ejecutarlas agentes federales especializados. En un secuestro cometido en 2014 en Villa de Allende, Estado de México, agentes federales cumplimentaron en enero de 2015 la orden de aprehensión contra Hilario “N”, Juan “N” y Jorge “N” en la localidad de Sabana del Rosario. Tiempo después recibieron condenas de 50 y 52 años de prisión por secuestro.

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