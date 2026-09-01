México

Badiraguato: historia de la cuna de “El Chapo”, Caro Quintero, Rocha Moya y Enrique Inzunza

El senador nacido en ese municipio de Sinaloa afirma que los oriundos de la localidad han sido estigmatizados

Badiraguato, el muncipio de Sinaloa donde nacieron los capos narcos Joaquín "El Chapo" Guzmán, Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero (Foto: AFP)
Badiraguato, en la sierra de Sinaloa, carga desde hace décadas el estigma de “cuna del narco”. (Foto: AFP)
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Badiraguato arrastra desde hace décadas la etiqueta de cuna del narco por el origen o arraigo en su sierra de varios jefes criminales, pero voces políticas nacidas ahí (como el senador Enrique Inzunza) insisten en que ese estigma no define a toda su población, que al censo de 2010 sumó 6 miñ 037 habitantes y se encuentra a unos 80 kilómetros de Culiacán Rosales.

El municipio de Badiraguato se ubica en la sierra sinaloense, entre comunidades dispersas y caminos de difícil acceso. Especialistas atribuyen al aislamiento geográfico, la marginación y la falta de infraestructura parte del arraigo histórico de economías ilegales en la región.

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Badiraguato es cabecera del municipio del mismo nombre y se localiza en las coordenadas 25°21′47″N 107°33′06″O. Su nombre, de acuerdo con la explicación del gobierno local, proviene de vocablos cahita-purépecha: ba, agua, “arroyo” o “río”; dira, muchos; y huata o huato, cerro.

La interpretación más difundida del topónimo es “arroyo de muchos cerros”, aunque también puede leerse como “el arroyo de las montañaso “el cerro de muchos arroyos. La toponimia se aplicó primero a un riachuelo ligado a la corriente de Badiraguato, también llamada Río Chico, que nace en la sierra de Los Parra o de Surutato.

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El municipio de Badiraguato fue fundado en 1605

El gobierno local explicó que el nombre Badiraguato proviene de vocablos cahita-purépecha y se interpreta como “arroyo de muchos cerros”. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM
El gobierno local explicó que el nombre Badiraguato proviene de vocablos cahita-purépecha y se interpreta como “arroyo de muchos cerros”. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM

De acuerdo con el gobierno municipal, Badiraguato fue fundado el 24 de noviembre de 1605. Dos años después, en 1607, la Compañía de Jesús entró a las sierras badiraguatenses.

La cronología oficial agregó que el 25 de febrero de 1811 se desató el movimiento de Independencia en Badiraguato. En 1825 pasó a pertenecer al departamento de Culiacán, en la provincia de Sinaloa.

El ayuntamiento también enumeró sitios del municipio: el río Badiraguato, la presa Adolfo López Mateos, las ruinas de la capilla del panteón construida en 1841 y el Templo de San Juan Bautista, levantado en 1851. A la lista añadió el Palacio Municipal, la Casa de la Cultura, la antigua Casa Cural cuya construcción data de 1700, la Rotonda de los Hombres Ilustres, la plazuela municipal y la Iglesia de Santa Cruz.

Badiraguato aparece ligado a jefes históricos del narcotráfico

"El Chapo" Guzmán
Badiraguato es la cuna de varios jefes del narcotráfico como Joaquín Guzmán Loera, Arturo Beltrán Leyva y Rafael Caro Quintero. - crédito EFE

Entre los nombres más asociados con Badiraguato está Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, nacido en La Tuna. Fue líder del Cártel de Sinaloa y hoy cumple cadena perpetua en Estados Unidos, después de ser considerado uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo.

También nació en Badiraguato Arturo Beltrán Leyva, originario de La Palma y cofundador del cártel de los Beltrán Leyva. Murió en 2009 durante un operativo de la Marina en Cuernavaca.

A esa lista se suma Juan José Esparragoza Moreno, nacido en Huixiopa y descrito como uno de los dirigentes históricos del Cártel de Sinaloa, con más de cuatro décadas dentro del crimen organizado. Sobre su fallecimiento, fue informado hace años, aunque persisten dudas sobre si realmente murió.

La periodista Anabel Hernández afirmó que Iván Archivaldo Guzmán Salazar , hijo de "El Chapo" y líder de Los Chapitos, estuvo a nada de ser capturado. (Anayeli Tapia/Infobae)
Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, de la facción de "Los Chapitos" también nacieron en Badiraguato. (Anayeli Tapia/Infobae)

También aparecen Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto”, originario de Santiago de los Caballeros y figura central del extinto Cártel de Guadalajara, e Ignacio Coronel Villarreal, vinculado a la zona de Badiraguato. Coronel fue uno de los principales operadores del Cártel de Sinaloa hasta su muerte en 2010.

Entre los capos vivos, detenidos o todavía activos en años recientes, están Rafael Caro Quintero, “El Narco de Narcos”, nacido en La Noria. Fue recapturado en 2022 y enfrenta cargos por el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena.

La relación familiar y territorial también alcanza a Aureliano Guzmán Loera, hermano de “El Chapo” Guzmán, a quien se le reconoce con un papel de peso en la región tras la captura del principal líder sinaloense. La generación más reciente es Jesús Alfredo Guzmán Salazar e Iván Archivaldo Guzmán Salazar, identificados con la facción de Los Chapitos.

Moya e Inzunza son originarios de Badiraguato

El senador Enrique Inzunza Cázarez, originario de Badiraguato, afirmó que la mayoría de los habitantes no tiene vínculos con actividades delictivas. (X/@InzunzaCazarez)
El senador Enrique Inzunza Cázarez, originario de Badiraguato, afirmó que la mayoría de los habitantes no tiene vínculos con actividades delictivas. (X/@InzunzaCazarez)

Sin embargo, la mayoría de los habitantes no está vinculada a actividades ilícitas y que el peso simbólico de Badiraguato contrasta con la vida cotidiana de su población.

Esa misma idea apareció este 31 de agosto en voz del senador Enrique Inzunza Cázarez, nacido en Badiraguato el 28 de junio de 1972. En conferencia de prensa, después de reaparecer ante medios tras cuatro meses de ausencia en las sesiones del Senado, dijo:

“Pero la mayoría de los badiraguatenses, la mayoría de los sinaloenses parece una perogrullada decirlo, pero es necesario recordarlo siempre. porque se nos ha tratado de estigmatizar como si todos ahí tuviésemos relaciones o nos dedicáramos a actividades de corte delictivo y no es así.

Badiraguato también es lugar de origen del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, nacido el 15 de junio de 1949. El mandatario ha sido señalado por el gobierno estadounidense por su presunta colaboración con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

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