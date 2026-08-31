Por qué Paco Ignacio Taibo se reunió con el expresidente colombiano Gustavo Petro en CDMX

Gustavo Petro llegó a México con una agenda enfocada en la cultura, la academia y la crisis climática.

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El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunió este domingo en la Ciudad de México con el escritor e historiador Paco Ignacio Taibo II, director general del Fondo de Cultura Económica (FCE), para acordar la edición y distribución de su nuevo libro, Economía Política de la Crisis Climática, en el mercado editorial de habla hispana.

El encuentro fue una de las primeras actividades de Petro durante su visita a México, la primera que realiza fuera de Colombia desde que concluyó su mandato presidencial el pasado 7 de agosto.

Además de su reunión con Taibo II, el exmandatario tiene programadas actividades de carácter académico, entre ellas una conferencia magistral en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

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Gustavo Petro y Paco Ignacio Taibo II acuerdan publicación de libro

A través de sus redes sociales, Petro informó que su reunión con Paco Ignacio Taibo II tuvo como principal objetivo concretar un acuerdo editorial para publicar su más reciente obra.

La UNAM recibirá a Gustavo Petro el 2 de septiembre para una conferencia sobre economía política del cambio climático - crédito X

El libro, titulado Economía Política de la Crisis Climática, ya está terminado y será editado inicialmente en español para su distribución en los países del mundo hispanohablante, de acuerdo con lo informado por el expresidente colombiano.

En el encuentro también estuvo presente Paloma Saiz, directora de la Feria Internacional del Libro del Zócalo de la Ciudad de México. Petro compartió una fotografía de la reunión y explicó que posteriormente analizará la posibilidad de publicar la obra en otros idiomas, conforme a los acuerdos relacionados con sus derechos de autor.

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De esta manera, la reunión entre el exmandatario colombiano y el director del FCE tuvo un propósito editorial y cultural: establecer las condiciones para la publicación y circulación de su nuevo libro.

Economía Política de la Crisis Climática, el nuevo proyecto editorial de Petro

La obra aborda uno de los temas que Gustavo Petro ha colocado entre los principales ejes de su discurso político y académico: la relación entre el modelo económico, la crisis climática, la desigualdad y los retos que enfrenta América Latina.

Petro acuerda con el FCE publicar su nuevo libro sobre la crisis climática. (Foto AP/Iván Valencia)

El exmandatario había adelantado días antes de viajar a México que presentaría un nuevo libro centrado en estos temas. Ahora, tras el acuerdo alcanzado en la capital mexicana, se prevé que el Fondo de Cultura Económica participe en su edición para llevarlo al público de habla hispana.

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Entre los puntos que marcaron la reunión se encuentran:

La edición en español de Economía Política de la Crisis Climática .

Su distribución en distintos países del mundo hispanohablante.

La participación del Fondo de Cultura Económica en el proyecto editorial.

La posibilidad de analizar posteriormente traducciones a otros idiomas.

La difusión de las ideas de Petro sobre economía, medio ambiente y cambio climático.

La visita de Gustavo Petro a México tiene una agenda académica

La reunión con Paco Ignacio Taibo II forma parte de una visita que, según lo anunciado, estará enfocada principalmente en actividades culturales y académicas.

Paco Ignacio Taibo II acuerda con Petro la publicación de su nuevo libro. EFE

Petro llegó a la Ciudad de México y tuvo un primer encuentro con ciudadanos colombianos residentes en el país antes de reunirse con el director del FCE y con Paloma Saiz.

Su estancia en México se extenderá hasta el 2 de septiembre y contempla una participación en la UNAM, donde ofrecerá una conferencia magistral titulada El capital en el siglo XXI. Economía política de la crisis climática.

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El evento está programado para realizarse a las 13:30 horas en el auditorio Alfonso Caso de Ciudad Universitaria, como parte de las actividades académicas que el expresidente desarrollará durante su visita.

Petro lleva a México su debate sobre economía y crisis climática

El interés de Gustavo Petro por los temas ambientales ha sido una constante en su trayectoria política. Durante su Presidencia en Colombia impulsó una agenda enfocada en la transición energética y cuestionó la dependencia económica de los combustibles fósiles.

Petro lleva a México su debate sobre economía y crisis climática. - crédito Presidencia

En febrero de 2026, todavía como presidente, participó en una conferencia en Georgetown University en la que abordó el papel de América Latina frente a la crisis climática y planteó vínculos entre la desigualdad, la vulnerabilidad ambiental y la estabilidad democrática.

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Estos temas también forman parte del enfoque de su nuevo libro, que ahora busca llegar a lectores de distintos países mediante el acuerdo alcanzado con el Fondo de Cultura Económica.

¿Gustavo Petro se reunirá con Claudia Sheinbaum durante su visita?

Hasta el momento, no está contemplada una reunión entre Gustavo Petro y la presidenta Claudia Sheinbaum durante la visita del exmandatario colombiano a México.

Sheinbaum había señalado previamente que no había recibido una solicitud formal para sostener un encuentro, aunque dio la bienvenida a la presencia de Petro en el país.

Así, la visita del exmandatario colombiano se desarrolla principalmente en torno a una agenda editorial y académica.

Su reunión con Paco Ignacio Taibo II responde al acuerdo para publicar y distribuir Economía Política de la Crisis Climática, un proyecto con el que Petro busca llevar su análisis sobre economía y cambio climático al público del mundo hispanohablante.

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