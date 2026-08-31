México

Quién fue el sexto eliminado de La Casa de los Famosos México 2026

Una votación cerrada y un carrusel que se extendió hasta los últimos segundos marcaron la gala de eliminación

La Casa de los Famosos México 2026: edad y pareja actual de los habitantes. (LCDLFM)
La Casa de los Famosos México 2026: edad y pareja actual de los habitantes. (LCDLFM)
Guardar

La quinta gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2026 dejó una noche de tensión que el público no olvidará pronto. Cinco participantes se sentaron en el área de nominados con la incertidumbre de saber si regresarían a la competencia o harían las maletas para siempre: Ernesto Laguardia, Gema Garoa, Mariana Ochoa, Karina Torres y Luis Chaparro.

El proceso de votación fue descrito por la producción como sumamente cerrado, lo que mantuvo el suspenso hasta los últimos segundos de la gala. El público, árbitro final de la competencia, fue liberando uno a uno a los nominados con una dinámica de carrusel que escaló la emoción conforme avanzaba la noche.

PUBLICIDAD

Mariana Ochoa fue la primera en recibir la noticia de su salvación, regreso que generó sorpresa entre sus compañeros, especialmente en Gema Garoa y Luis Chaparro, quienes no esperaban ese resultado. Tras Ochoa, Ernesto Laguardia fue el segundo en conocer su destino: el actor agradeció al público y volvió a la casa entre aplausos. Luego llegó el turno de Karina Torres, quien abandonó el área de espera y dejó a solas a sus dos compañeros restantes.

La Casa de los Famosos México
El público de La Casa de los Famosos México 2026 volvió a ejercer su poder en la quinta gala de eliminación: cinco nominados, una dinámica de carrusel y una decisión que mantuvo en vilo a los participantes y a los televidentes por igual. (Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

Con solo Gema Garoa y Luis Chaparro en el carrusel, la noche alcanzó su momento de mayor tensión. Los votos del público inclinaron la balanza a favor de Garoa, quien regresó a la casa, mientras que Chaparro se convirtió en el sexto eliminado de La Casa de los Famosos México 2026. Su salida cierra el ciclo de uno de los participantes más comentados de esta edición, pues el martes había sido salvado del Exilio junto con Ese Pérez.

PUBLICIDAD

Una vez llegó al foro con Galilea Montijo, realizó sus primeras declaraciones, Luis Chaparro aseguró que seguía en shock y que incluso sentía que en cualquier momento regresaría con sus compañeros.

“Me siento muy agradecido, muy feliz de estar con las personas reales. Si hubiera regresado, hubiera mantenido mis ideas, mi moral, mis valores y dar un paso más. Creo que cada semana se aprendía algo nuevo y te impulsaba a hacer más cosas y llegar un punto en el que pudiera abrirme”, declaró Luis Chaparro.

Cinco participantes se jugaron su permanencia en La Casa de los Famosos México 2026. (Instagram: Luis Chaparro)
Cinco participantes se jugaron su permanencia en La Casa de los Famosos México 2026. (Instagram: Luis Chaparro)

La casa se reduce y la competencia aumenta

Con la salida de Chaparro, el grupo de participantes activos queda más acotado. Laguardia, Ochoa, Torres y Garoa continúan en la competencia junto al resto de los habitantes que no estuvieron nominados esta semana. El poder de voto del público sigue siendo el único mecanismo que decide quién avanza y quién abandona el juego cada semana en La Casa de los Famosos México 2026.

Lista completa de los habitantes que permanecen dentro de La Casa de los Famosos México 2026

  • Mariana Ochoa - Actriz
  • Gema Garoa — Actriz y conductora
  • Memo Schutz — Comentarista y conductor
  • Brianda Deyanara — Creadora de contenido
  • Fede Vigevani — Creador de contenido
  • Ese Pérez — Creador de contenido
  • Masad Altamimi — Creador de contenido
  • Flor Vigna — Actriz y cantante
  • Yahir — Cantante
  • Cynthia Klitbo — Actriz
  • Aldo Rendón — Fashion Stylist
  • Karina Torres — Creadora de contenido
  • Ernesto Laguardia — Actor

Temas Relacionados

La Casa de los Famosos México 2026La Casa de los Famosos México 4LCDLFLuis Chaparromexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Lost media: qué es y cuáles son los casos más conocidos en México

Algunos casos han llamado la atención de foros y redes sociales, la comunidad busca encontrarlos indagando en archivos

Lost media: qué es y cuáles son los casos más conocidos en México

Portero de León narró cómo fue el asalto que sufrió en su casa: “Voy atrás de él y me dispara”

A pesar de que atacaron al futbolista, Irving Martínez explicó cómo defendió su patrimonio y familia

Portero de León narró cómo fue el asalto que sufrió en su casa: “Voy atrás de él y me dispara”

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de agosto: capturan a joven implicado en ataque armado en la Venustiano Carranza

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de agosto: capturan a joven implicado en ataque armado en la Venustiano Carranza

Detienen a dos hombres por la muerte de un interno en la clínica de la Patrulla Espiritual en Tijuana

La investigación apunta a que los acusados sometieron con violencia a un joven recién internado en el Centro Jireh, donde murió por sofocación, según la necropsia practicada por el Semefo de Baja California

Detienen a dos hombres por la muerte de un interno en la clínica de la Patrulla Espiritual en Tijuana

Gerardo Fernández Noroña rechaza la propuesta de Morena para la Mesa Directiva, habla de ruptura

El legislador sostiene que su inasistencia a la plenaria evidencia que no hubo acuerdo de toda la bancada

Gerardo Fernández Noroña rechaza la propuesta de Morena para la Mesa Directiva, habla de ruptura
MÁS NOTICIAS

NARCO

Atacan con explosivo la Comandancia de la policía municipal de Ojocaliente, Zacatecas: hay seis civiles heridos

Atacan con explosivo la Comandancia de la policía municipal de Ojocaliente, Zacatecas: hay seis civiles heridos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de agosto: capturan a joven implicado en ataque armado en la Venustiano Carranza

Capturan a dos presuntos integrantes del “GNG” con armas y droga en Acapulco

Natanael Cano Vol. 1 y su relación con “Los Salazar”, la organización que conformó el Cártel Independiente de Sonora

De Nezahualcóyotl a Reforma: la historia de los Cacos 13 y su reciente enfrentamiento

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Luis Chaparro es el eliminado del reality

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Luis Chaparro es el eliminado del reality

Lost media: qué es y cuáles son los casos más conocidos en México

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 30 de agosto

Hijo de Cepillín enfrenta a Ernesto Laguardia por comentarios sobre su papá en La Casa de los Famosos México

Your Name regresa a cines en México: cuándo y dónde verla en su 10° aniversario

DEPORTES

El AS Mónaco ya habría conseguido equipo para Folarin Balogun y dar pie a la llegada de Erik Lira

El AS Mónaco ya habría conseguido equipo para Folarin Balogun y dar pie a la llegada de Erik Lira

Portero de León narró cómo fue el asalto que sufrió en su casa: “Voy atrás de él y me dispara”

Toluca cerca de sufrir una durísima baja: Helinho estaría con un pie en Rusia tras millonaria oferta

Pato Salas se va a Portugal y se une a Rodrigo Dourado como baja del América; Almada habría intervenido

Armando “Hormiga” González se muestra insatisfecho en su debut con el Olympiacos: “Lo puedo hacer mucho mejor”