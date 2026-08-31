Quién fue el sexto eliminado de La Casa de los Famosos México 2026

La Casa de los Famosos México 2026: edad y pareja actual de los habitantes. (LCDLFM)

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La quinta gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2026 dejó una noche de tensión que el público no olvidará pronto. Cinco participantes se sentaron en el área de nominados con la incertidumbre de saber si regresarían a la competencia o harían las maletas para siempre: Ernesto Laguardia, Gema Garoa, Mariana Ochoa, Karina Torres y Luis Chaparro.

El proceso de votación fue descrito por la producción como sumamente cerrado, lo que mantuvo el suspenso hasta los últimos segundos de la gala. El público, árbitro final de la competencia, fue liberando uno a uno a los nominados con una dinámica de carrusel que escaló la emoción conforme avanzaba la noche.

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Mariana Ochoa fue la primera en recibir la noticia de su salvación, regreso que generó sorpresa entre sus compañeros, especialmente en Gema Garoa y Luis Chaparro, quienes no esperaban ese resultado. Tras Ochoa, Ernesto Laguardia fue el segundo en conocer su destino: el actor agradeció al público y volvió a la casa entre aplausos. Luego llegó el turno de Karina Torres, quien abandonó el área de espera y dejó a solas a sus dos compañeros restantes.

El público de La Casa de los Famosos México 2026 volvió a ejercer su poder en la quinta gala de eliminación: cinco nominados, una dinámica de carrusel y una decisión que mantuvo en vilo a los participantes y a los televidentes por igual. (Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

Con solo Gema Garoa y Luis Chaparro en el carrusel, la noche alcanzó su momento de mayor tensión. Los votos del público inclinaron la balanza a favor de Garoa, quien regresó a la casa, mientras que Chaparro se convirtió en el sexto eliminado de La Casa de los Famosos México 2026. Su salida cierra el ciclo de uno de los participantes más comentados de esta edición, pues el martes había sido salvado del Exilio junto con Ese Pérez.

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Una vez llegó al foro con Galilea Montijo, realizó sus primeras declaraciones, Luis Chaparro aseguró que seguía en shock y que incluso sentía que en cualquier momento regresaría con sus compañeros.

“Me siento muy agradecido, muy feliz de estar con las personas reales. Si hubiera regresado, hubiera mantenido mis ideas, mi moral, mis valores y dar un paso más. Creo que cada semana se aprendía algo nuevo y te impulsaba a hacer más cosas y llegar un punto en el que pudiera abrirme”, declaró Luis Chaparro.

Cinco participantes se jugaron su permanencia en La Casa de los Famosos México 2026. (Instagram: Luis Chaparro)

La casa se reduce y la competencia aumenta

Con la salida de Chaparro, el grupo de participantes activos queda más acotado. Laguardia, Ochoa, Torres y Garoa continúan en la competencia junto al resto de los habitantes que no estuvieron nominados esta semana. El poder de voto del público sigue siendo el único mecanismo que decide quién avanza y quién abandona el juego cada semana en La Casa de los Famosos México 2026.

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Lista completa de los habitantes que permanecen dentro de La Casa de los Famosos México 2026

Mariana Ochoa - Actriz

Gema Garoa — Actriz y conductora

Memo Schutz — Comentarista y conductor

Brianda Deyanara — Creadora de contenido

Fede Vigevani — Creador de contenido

Ese Pérez — Creador de contenido

Masad Altamimi — Creador de contenido

Flor Vigna — Actriz y cantante

Yahir — Cantante

Cynthia Klitbo — Actriz

Aldo Rendón — Fashion Stylist

Karina Torres — Creadora de contenido

Ernesto Laguardia — Actor