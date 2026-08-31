Gema Garoa y Aldo Rendón se burlan del vestido de Mariana Ochoa en La Casa de los Famosos México 2026: “Lo más naco que han visto mis ojos”

Minutos después de que Mariana Ochoa se salvara de la eliminación, Gema Garoa la atacó a sus espaldas. (Captura de pantalla YouTube)

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La quinta gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2026 dejó más que una salida: dejó una clara enemistad entre Gema Garoa y Mariana Ochoa. Mientras la cantante exintegrante de OV7 regresaba a la casa tras salvarse de la expulsión, la actriz la esperaba no con alivio, sino con comentarios clasistas sobre su ropa, lanzados a sus espaldas en compañía de Aldo Rendón.

“Lo más naco que han visto mis ojos”: Gema Garoa se lanza contra la apariencia de la cantante

El momento ocurrió en cuanto los habitantes volvieron al interior de la casa. Garoa y Rendón se apartaron y comenzaron a hablar de Ochoa con un tono que mezcló el desdén con la burla. La actriz no tardó en apuntar al atuendo de la cantante como blanco principal de sus críticas.

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“El vestido más naco y horrible que trae Mariana es lo más naco que han visto mis ojos, parece de ‘Casa Sharon’ de ahí de McAllen”, disparó Garoa, que además cuestionó el origen de la prenda y pidió a una persona fuera del reality que le tomara una foto para rastrear dónde había sido comprada. “Tómale una foto al vestido de Mariana y averigua en dónde lo compró”, agregó entre burlas.

Aldo Rendón, lejos de frenar los comentarios, los celebró. “Lo mismo que hice hoy. Ni la volteé a ver. Vestido naco y horrible”, dijo el participante, siguiéndole la corriente a su compañera mientras ambos reían de la apariencia de Ochoa.

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Gema Garoa y Aldo Rendón se burlaron del atuendo de Mariana Ochoa. (Captura de pantalla YouTube)

Lo que ninguno de los dos advirtió es que, en ese momento, Mariana Ochoa entraba a la sala justo detrás de Gema. La escena fue captada por las cámaras de la transmisión en vivo y generó reacciones inmediatas desde la postgala. Wendy Guevara, que seguía la señal en ese espacio, no pudo ocultar su sorpresa: “Viene atrás de ella y con el vestido que dice que parece que compró en la paca”, expresó sorprendida.

Cuando la mayoría de los habitantes ya se había cambiado a una ropa más cómoda y casual, Mariana decidió retirarse para ponerse su pijama. Fue entonces que Aldo volvió a arremeter contra ella a sus espaldas: “Es para que te lo hubieras quitado hace media hora. Parece Cenicienta de Temu. El vestido ese... ni una gringa de Wisconsin se lo pone en una boda”, expresó.

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“Es una gata naca, inmunda, asquerosa... No la quieren ni los de OV7. ¿Por qué la vamos a querer nosotros?“, continuó el estilista.

“Ahora si voy a hablar mal de ti... Con las extensiones más asquerosas y baratas que he visto en mi vida”, dijo Gema. “Para que te graben y te enseñen.

La enemistad entre Gema y Mariana venía desde días antes

Gema cuestionó el vestido, las extensiones y la imagen de Ochoa. (Captura de pantalla YouTube)

El episodio del vestido no surgió de la nada. Los roces entre Garoa y Ochoa llevan varias jornadas acumulándose dentro de la casa. En una dinámica previa llamada ‘Etiquetas’, en la que los participantes solo podían elegir adjetivos negativos para colocar en los maniquíes de sus compañeros, la tensión entre ambas quedó expuesta sin filtros.

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Mariana Ochoa eligió la palabra “manipuladora” y la colocó en el maniquí de Garoa. Su argumento fue directo: “Frente a mí, es linda y trata de que los comentarios sean buenos, pero detrás de mí, el otro día que fui nominada, y que estuve en el carrusel, veo videos donde está hablando mal de mí a mis espaldas; ella trata de manipular a todos para que creamos que ella habla bien de todos”, señaló la cantante.

Gema respondió con la misma moneda. Eligió “hipócrita” para el maniquí de Ochoa y cuestionó la actitud de su rival con una pregunta que dejó en evidencia la doble cara que le atribuye: “Si ya vio los videos donde yo estoy hablando mal de ella, ¿por qué hace como si no pasara nada? ¿Por qué, ayer en la escena, da un mensaje de amor, se le llenan los ojos de lágrimas, si ya sabe que yo hablo mal de ella?”, planteó Garoa.

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La quinta gala también estuvo marcada por otros enfrentamientos que se transmitieron en vivo: Aldo Rendón se posicionó contra Ernesto Laguardia, y Mariana Ochoa tuvo un choque directo con Flor Vigna. Al cierre de la noche, fue Luis Chaparro quien abandonó la competencia, aunque su salida quedó opacada por el ruido que generó el regreso de Ochoa y la reacción de Garoa ante su presencia.