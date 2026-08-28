Yanet García envía conmovedor mensaje a Brianda Deyanara tras su salida de La Casa de los Famosos México 2026

La modelo regiomontana salió eliminada y sin poder despedirse de su amiga más cercana dentro del reality. (La Casa de los Famosos México)

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Yanet García manda un mensaje conmovedor a Brianda Deyanara tras su salida de La Casa de los Famosos México 2026, un adiós que no pudo darse en persona porque su amiga no estaba presente cuando la producción la eliminó el martes 26 de agosto por votación interna, con apenas un voto a su favor frente a los seis que recibió Ese Pérez.

La modelo regiomontana salió del reality sin poder despedirse de quien consideró su mayor apoyo dentro de la casa. Días después de su salida, frente a Wendy Guevara en la Post Gala, García le habló directamente a su amiga con palabras que circularon ampliamente en redes sociales: “Bri, te mando un abrazo enorme, te quiero mucho chaparra. Dale con todo, lo estás haciendo increíble, te quiero mucho y gracias por hacer de mi estancia en la casa de los famosos muchísimo mejor”.

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Yanet cree que Brianda está “muy confundida” sin ella

En entrevista posterior a su eliminación, García analizó el estado emocional de su amiga dentro de la competencia. “La veo muy confundida, la extraño mucho. Ella ya estaba jugando por cuartos, estaba jugando con Tulúm, pero siento que en este momento está muy confundida. Probablemente se quisiera ir con Yahir pero él no quiere hacer equipo, quiere jugar individual”, declaró.

"La extraño mucho", dijo Yanet García sobre Brianda Deyanara tras su polémica eliminación de La Casa de los Famosos México 2026; la concursante, que se quedó sola dentro del reality, había confesado entre lágrimas que sin su amiga se sentía "muy sola" y con miedo. (Captura de pantalla YouTube)

El retrato que hizo de Deyanara en conversación con la revista Marie Claire fue completamente distinto al análisis estratégico: “Es un amor, es muy inteligente, es buena compañera, buena amiga, auténtica, es una linda”, dijo, y reveló que le gustaría tener una cena de despedida con ella cuando salga del reality.

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En el programa Hoy, García fue más allá y confesó que, si pudiera elegir, querría que Yahir o Brianda se llevaran la corona de La Casa de los Famosos México 2026.

“Me siento muy sola”: el llanto de Brianda tras la eliminación

La noche en que Yanet abandonó la competencia, Deyanara no tardó en derrumbarse. La concursante rompió en llanto y expresó lo que sentía con una franqueza que conmovió a los seguidores del programa: “Me siento muy sola. Estaba hablando que me sentía solita sin Yanet. Me da miedo... Yo soy muy de tener amigas, me hace sentir como en confianza. Sé que ella va a estar bien, va a estar tranquila, pero yo me quedo aquí”.

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Brianda Deyanara rompió en llanto la noche en que Yanet García abandonó La Casa de los Famosos México 2026 sin que pudieran despedirse; desde afuera, la modelo regiomontana le dijo que la extraña, que la ve "muy confundida" y que desea que gane la competencia. (Captura de pantalla YouTube)

La salida de García fue producto de una dinámica que generó polémica. Por primera vez en esta edición, los propios habitantes —y no el público— decidieron quién se iba. En la votación interna, Ese Pérez acumuló seis respaldos, Luis Chaparro tres y García apenas uno. La velocidad con la que llegó un pastel de cumpleaños para Ese Pérez minutos después del resultado encendió las alarmas entre los seguidores del programa, quienes llenaron redes sociales con acusaciones de fraude contra la producción.

Ya fuera de la casa, la modelo regiomontana se mostró en paz con lo vivido. “De acuerdo a la perspectiva de cada persona, yo aporté a la casa, hice cosas, limpié, hice ejercicio, ayudé a mis compañeras. Traté de ser compartida, de ayudar. Quizás no di el contenido que esperaba la casa, pero yo me siento en paz que fui yo y que realmente fui fiel a lo que soy, a mis valores. Y si eso me llevó aquí, no pasa nada”, afirmó frente a Wendy Guevara.

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La despedida que no ocurrió dentro de las paredes del reality quedó registrada en las palabras que García lanzó desde afuera. Brianda Deyanara sigue en la competencia, ahora como retadora por la salvación para no salir del juego el fin de semana.