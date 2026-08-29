Suspenden cuenta de Emma Coronel en TikTok en medio de cuestionamientos sobre sus ingresos

La plataforma TikTok suspende la cuenta de Emma Coronel tras registrarse dudas respecto a la procedencia de sus ingresos. (Especial Infobae México)

Guardar

La suspensión de la cuenta de TikTok de Emma Coronel ocurre en medio de cuestionamientos sobre el dinero que circula mediante regalos virtuales y donaciones en transmisiones en vivo. La propia influencer confirmó que su perfil fue suspendido, aunque no explicó qué regla de la plataforma habría motivado la medida.

El caso cobró relevancia después de que una investigación de Latinus expusiera las dificultades para conocer quién aporta los recursos y cuál es su procedencia. Coronel, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, acumulaba alrededor de 1.4 millones de seguidores y había convertido los lives en una actividad frecuente.

Además de la monetización de contenido, tenía una suscripción de 52 dólares mensuales para material exclusivo. Con unos 28 suscriptores, ese mecanismo representaría cerca de mil 456 dólares al mes, sin considerar los regalos recibidos durante las transmisiones.

PUBLICIDAD

El antecedente judicial de Coronel añade otro elemento al debate. En Estados Unidos cumplió una condena de 36 meses después de declararse culpable de delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero. Recuperó la libertad en septiembre de 2023 y permanece bajo supervisión federal.

El perfil de TikTok de Emma Coronel presenta su nueva cuenta activa con más de 114 mil seguidores tras el bloqueo de su usuario anterior. (TikTok)

Emma Coronel y sus motivos para realizar transmisiones en vivo

La actividad de Coronel en TikTok no surgió, según su propio relato, exclusivamente como una estrategia para obtener ingresos. Durante su debut en Kick, explicó que comenzó a transmitir después de recibir una recomendación de su psiquiatra y su psicólogo, quienes le sugirieron modificar su rutina tras detectar que atravesaba un periodo de depresión.

“Entré a hablar con mi psiquiatra y con mi psicólogo y me dijeron que me tenía que empezar a hacer cosas que me sacaran de mi rutina, a ver qué me motivaba, porque estaba cayendo como en depresión”, relató.

PUBLICIDAD

Sobre la respuesta que encontró entre sus seguidores, añadió: “Empecé a hacer live y empecé a sentirme como con amistades, otro tipo de amistad cortés. Me empezó a gustar, me empecé a distraer”.

La cuenta de TikTok de Emma Coronel detalla las tarifas y beneficios para los usuarios que se unan a su comunidad privada. (TikTok: Emma Coronel)

Expertos advierten sobre el fenómeno de los youtubers y el narco

El dinero generado mediante regalos digitales también abrió una discusión sobre los mecanismos antilavado. Salvador Mejía, abogado especializado en delitos financieros, señaló a Latinus que existe un vacío regulatorio en México para supervisar este tipo de ingresos.

“Tenemos un vacío y prueba de ello es que es un hecho sabido que influencers están siendo fondeados por delincuencia organizada por dos razones. La primera es lavar dinero, efectivamente, porque no hay ninguna regulación en México que esté monitoreando esto; y lo segundo es generar un producto de publicidad”, afirmó.

El especialista planteó que las autoridades deberían conocer quién dona, a quién y qué cantidades, debido a que múltiples aportaciones pequeñas pueden dificultar el seguimiento del dinero.

Emma Coronel deja ver su tatuaje de pizza. (Captura de pantalla)

El fenómeno también trasciende la monetización. Investigaciones académicas han documentado el uso de creadores digitales para difundir narrativas relacionadas con organizaciones criminales. La ostentación, los símbolos y los estilos de vida asociados con el narcotráfico pueden convertirse en herramientas de propaganda.

PUBLICIDAD

La suspensión de la cuenta de Emma Coronel coloca nuevamente ese modelo de exposición digital bajo escrutinio, justo cuando sus transmisiones habían convertido la interacción con seguidores en una fuente visible de ingresos.