Hombre muere tras agresión con arma punzocortante en Indios Verdes

Indios Verdes homicidio CDMX arma punzocortante (especial)

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Una persona de aproximadamente 40 años murió luego de ser agredida con un arma punzocortante en inmediaciones del paradero de Indios Verdes, en la Ciudad de México. Los hechos ocurrieron la tarde de este viernes y provocaron una fuerte movilización de elementos de seguridad y servicios de emergencia.

De acuerdo con los reportes, la agresión ocurrió en uno de los pasillos del paradero, donde dos personas presuntamente comenzaron una discusión que posteriormente escaló hasta un enfrentamiento físico.

Durante la confrontación, una de las personas involucradas habría utilizado un objeto punzocortante para lesionar a la víctima, quien quedó gravemente herida en las inmediaciones de la zona de transporte.

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Agresión provoca movilización en Indios Verdes

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México interactúan dentro de un vehículo, uno de ellos toma notas en un cuaderno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras recibir el reporte sobre la emergencia, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al lugar para atender la situación y asegurar el área.

También arribó una unidad médica para brindar atención a las personas involucradas en el incidente. Sin embargo, pese a la intervención de los servicios de emergencia, la víctima, perdió la vida a consecuencia de las lesiones sufridas.

La presencia de los cuerpos de seguridad generó el acordonamiento de la zona, mientras se realizaban las primeras investigaciones para determinar cómo ocurrió la agresión.

De manera preliminar, testigos señalaron que el incidente habría comenzado con una discusión entre las personas involucradas. Hasta el momento, las autoridades deberán establecer qué provocó el enfrentamiento y cómo se desarrollaron los hechos.

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Presunto agresor habría intentado lesionarse

Luego de la agresión, el presunto atacante habría intentado atentar contra su propia integridad utilizando un cúter.

Ante esta situación, los elementos de seguridad y los servicios médicos también acudieron para atenderlo. Las autoridades deberán determinar su estado de salud y, en su caso, establecer su posible responsabilidad en la muerte de la víctima.

Hasta el momento, la información disponible es preliminar y se espera que las autoridades correspondientes proporcionen mayores detalles sobre el caso conforme avancen las investigaciones.

Fiscalía realiza diligencias tras muerte

El proceso terminará el 2 de diciembre. (Foto: FGJ CDMX)

La zona del paradero de Indios Verdes fue resguardada por elementos de la SSC para permitir que peritos de la Fiscalía realizaran las diligencias correspondientes.

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Los especialistas llevaron a cabo el procesamiento del lugar y la recopilación de posibles indicios que permitan esclarecer la agresión.

Asimismo, las autoridades deberán determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el ataque, así como identificar plenamente a las personas involucradas.

El cuerpo de la víctima quedó bajo resguardo de las autoridades ministeriales para continuar con los procedimientos correspondientes.

El paradero de Indios Verdes es uno de los principales puntos de conexión del transporte público de la capital, por lo que cualquier incidente registrado en sus instalaciones sobresale en la zona.

La investigación continuará para esclarecer el móvil de la agresión y determinar las responsabilidades legales correspondientes. Por tratarse de información en desarrollo, las autoridades podrían actualizar los datos sobre el caso en las próximas horas.

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