Embajador Ronald Johnson aplaude golpe contra red que ayudó al CJNG a lavar hasta 750 mil dólares

. (Foto: X/@USAmbMex)

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Un empleado de una empresa de transferencias de dinero en Minnesota enfrenta hasta 20 años de prisión por presuntamente haber lavado al menos 750,000 dólares en ganancias del narcotráfico para el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante tres años. El caso, que involucra nombres falsos, firmas falsificadas y transferencias fraccionadas para burlar controles financieros, fue celebrado por el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.

El acusado cobró entre 40 y 50 dólares por cada transferencia que procesó para el cártel, según la acusación formal presentada el 20 de agosto por un gran jurado federal del Distrito de Minnesota. La operación habría corrido de febrero de 2023 a febrero de 2026.

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Transferencias por debajo de los 1,000 dólares para evitar controles

(captura de pantalla)

El acusado, Christopher A. Bravo Marín, de 46 años y ciudadano mexicano radicado en Minneapolis, trabajaba en una empresa transmisora de dinero. Según la acusación, usó ese acceso para evadir los controles contra el lavado de dinero que su propio empleador tenía implementados.

El método era preciso: Bravo dividía los montos en múltiples transferencias, cada una justo por debajo de los 1,000 dólares, que es el umbral a partir del cual la empresa estaba obligada a verificar la identidad del cliente. Así evitaba que se levantara cualquier alerta.

Para cubrir el rastro, creó nombres falsos de origen hispano como supuestos remitentes y envió el dinero a beneficiarios ficticios en México cuyos datos le proporcionaban los propios miembros del CJNG. Tras procesar cada operación, falsificó las firmas en los recibos de confirmación y les enviaba capturas de pantalla a sus cómplices para que los fondos pudieran cobrarse en México.

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Bravo fue arrestado por agentes de HSI y compareció ante un juez federal

Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) arrestó a Bravo el 24 de agosto. Al día siguiente compareció ante un juez magistrado federal en Minneapolis. El caso fue investigado por HSI St. Paul y el Grupo de Trabajo Antidroga del Condado de Dakota, en el marco de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional establecida por la Orden Ejecutiva 14159.

El fiscal federal del Distrito de Minnesota Daniel N. Rosen señaló que el acusado “fortaleció una infraestructura criminal al ayudar a transferir cientos de miles de dólares en ganancias del narcotráfico a líderes del cártel”. El fiscal general adjunto A. Tysen Duva, de la División Criminal del Departamento de Justicia, agregó que los cárteles dependen de facilitadores financieros para garantizar que sus líderes en México reciban las ganancias de los delitos que cometen en Estados Unidos.

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Johnson: “Hay que atacar a los cárteles donde más les duele”

El CJNG como organización terrorista y el peso de esa etiqueta (Imagen Ilustrativa Infobae)

El embajador de Estados Unidos en México Ronald Johnson reaccionó al caso en redes sociales con un mensaje que apunta directamente a la estrategia financiera contra el crimen organizado. “Hay que ir tras el dinero. Hay que atacar a los cárteles donde más les duele: sus recursos”, escribió.

Johnson encuadró el caso dentro de la política anticrimen de la administración de Donald Trump y extendió el alcance de la acción más allá del acusado: “Bajo el liderazgo de Donald Trump estamos atacando toda la red criminal, desde los traficantes hasta los facilitadores financieros que mueven sus ganancias ilícitas”.

El embajador también aludió a la coordinación bilateral: “Trabajando con México, seguiremos desmantelando estas redes para hacer que nuestros dos países estén más seguros”, escribió.

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El caso es procesado por el abogado litigante Javier Urbina de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso de la División Criminal, y por la fiscal federal adjunta Rebecca Kline del Distrito de Minnesota. Bravo enfrenta un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. La acusación es una imputación formal; el acusado se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable.