México

Ricardo Monreal advierte ruptura en Morena rumbo al 2027: urge destapar a todas las “corcholatas” estatales

El coordinador de los diputados morenistas teme que las aspiraciones dividan más al partido previo a los comicios del año entrante

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, advirtió rupturas al interior del partido, por lo que es necesario que ya se designen a las 12 "corcholatas" estatales restantes. Crédito: X/ @RicardoMonrealA
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A través de un video que compartió en sus redes sociales, el coordinador de bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, advirtió que puede presentarse una ruptura importante en el partido rumbo a las elecciones de 2027.

Para evitar lo que él llamó una futura “guerra intestina” que puede derivar en rupturas, urgió a la dirigencia nacional de Morena a designar a todas y todos los coordinadores estatales, que, eventualmente, se convertirán en precandidatos y candidatos a las distintas gubernaturas en juego el año entrante.

Partidos comenzaron sus procesos internos: Monreal

En la grabación, Monreal Ávila reconoció que los partidos políticos ya comenzaron sus procesos internos para elegir candidatos, aprovechando la laguna legal que existe en la legislación en materia electoral.

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Por lo anterior, han comenzado a nombrar coordinadores, enlaces, representantes de los propios partidos, pero todo “tendiente” a la selección de candidatas y candidatos para el 2027.

Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, urgió a designar a los coordinadores estatales restantes rumbo al 2027. Crédito: X/ @RicardoMonrealA
Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, urgió a designar a los coordinadores estatales restantes rumbo al 2027. Crédito: X/ @RicardoMonrealA

Morena aún debe designar a 12 “corcholatas” estatales

Hasta el momento, el partido oficial ya hizo el nombramiento de cinco “corcholatas” estatales; sin embargo, Ricardo Monreal resaltó que aún restan 12 entidades donde están presentándose descalificaciones, acusaciones e incluso una guerra con noticias falsas, que van en detrimento del movimiento y los aspirantes.

“Es el momento de poner al servicio de nuestro movimiento nuestra aspiración personal y nuestra posición política. Nadie puede estar por encima del movimiento y no puedes acudir a ambiciones vulgares que fueron las que combatimos desde un principio.

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“Nadie por encima del interés colectivo y es el momento en el que no debemos permitir esta guerra intestina, que puede generar una ruptura, que puede generar que se ahuyente y se ausente nuestra voluntad mayoritaria”, dijo el zacatecano ante las pugnas internas que se registran en el partido.

Dirigencia debe poner orden entre los aspirantes

Pese a la férrea competencia interna, el diputado federal sostuvo que aún están a tiempo de atender el problema para que la propia dirigencia nacional –en nombre de Ariadna Montiel– evite y ordene detener las manifestaciones que hay contra los aspirantes por parte de otros compañeros de partido.

MC pidió al INE que sancione a Morena por presentar a sus candidatos a gobernar Aguascalientes, Campeche y Colima. Crédito: X/ @JavierLamarque_
MC pidió al INE que sancione a Morena por presentar a sus candidatos a gobernar Aguascalientes, Campeche y Colima. Crédito: X/ @JavierLamarque_

“No lo merecen. Quienes están aspirando lo están haciendo legítimamente, y los que acuden a este tipo de estrategias sucias, no merecen que nuestro movimiento los cobije.

“Por esa razón estamos a tiempo de que no se permita contaminar al movimiento y que resulten los más honestos, pero que se apresure la decisión, para no lastimar más nuestra organización”, urgió Monreal en su mensaje en redes sociales.

Incrementan ataques donde no han designado coordinadores

Desde el punto de vista de Monreal, es necesario hacer el llamado de atención, porque en todos los estados donde falta nombrar al coordinador y/o “corcholata” se están incrementando día con día los ataques, las descalificaciones y las acusaciones mutuas.

“Por eso, ánimo. Lo importante es la unidad y la cohesión. Pon al servicio del movimiento tu posición política y tu aspiración”, concluyó el diputado morenista.

MC presentó una denuncia contra Morena por actos anticipados de campaña. Crédito: X/ @PartidoMorenaMx
MC presentó una denuncia contra Morena por actos anticipados de campaña. Crédito: X/ @PartidoMorenaMx

Ya destaparon a cinco

Previo a la advertencia lanzada por Ricardo Monreal, a lo largo de la semana pasada, la dirigencia de Morena, así como su Comisión Nacional de Elecciones, destapó a cinco de sus 17 “corcholatas” estatales, que fueron:

  • Aguascalientes: Nora Rubalcava.
  • Campeche: Pablo Gutiérrez Lazarus.
  • Colima: Rosa María Bayardo.
  • Querétaro: Santiago Nieto.
  • Sinaloa: Imelda Castro.

Vamos a ver si en el partido oficial hacen caso al llamado del diputado Ricardo Monreal, porque es sabido que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tomó el control de la designación de las candidaturas rumbo a las elecciones intermedias de 2027, y quien ejecuta sus órdenes es la líder de la Comisión de Elecciones, Citlalli Hernández.

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