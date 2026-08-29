Tu gato sí puede extrañarte: estas señales revelan cuánto apego tiene hacia ti

Gatos (Pexels)

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La vida cotidiana de un gato doméstico puede parecer distante y autónoma para muchos, pero su comportamiento revela matices de apego y sensibilidad hacia quienes forman parte de su entorno.

A diferencia de los perros, cuya efusividad ante la partida o el retorno de un humano es evidente, los felinos suelen optar por la discreción, observando o esperando en silencio. Sin embargo, su aparente indiferencia no implica falta de vínculo emocional; el lazo existe, aunque se manifiesta de maneras propias y menos evidentes.

El doctor Fausto Reyes Delgado, del Hospital de Enseñanza Veterinario UNAM-Banfield, ha compartido anécdotas sobre el comportamiento de su gata durante sus ausencias. Aunque ella parecía ignorar su salida, al acercarse la hora habitual de su regreso, la felina esperaba en la puerta y mostraba inquietud si él no aparecía. Su esposa descubrió que, al colocarle una prenda con su olor, el animal encontraba consuelo, permaneciendo sobre la ropa hasta el reencuentro. Al regresar, buscaba su contacto, aunque solo por el tiempo que ella misma decidía.

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Esta experiencia ilustra la peculiaridad de las relaciones entre gatos y humanos. Aunque son reconocidos por su autosuficiencia, también desarrollan lazos afectivos y rutinas de convivencia, adaptando su comportamiento al entorno doméstico y a las personas que lo integran.

¿Son realmente independientes los gatos?

Desde una perspectiva biológica, los gatos han conservado rasgos de independencia propios de su naturaleza cazadora. Pueden acicalarse, explorar y buscar alimento por sí mismos, lo que refuerza la idea de autosuficiencia. Pero la convivencia con humanos ha modificado buena parte de su conducta, ya que mientras los perros buscan atención o alimento de manera insistente, los felinos tienden a resolver por sí mismos algunas necesidades, aunque no son completamente autosuficientes, sobre todo cuando dependen de las personas para recursos básicos dentro del hogar.

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Por tanto, aunque son más autónomos que otros animales de compañía, no pueden considerarse totalmente individualistas en el contexto doméstico actual.

Una infografía de Infobae detalla los factores de autonomía, dependencia doméstica y expresiones de afecto en los gatos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apego y formas de demostrar afecto

Uno de los mitos más comunes es que no desarrollan lazos emocionales con las personas. De acuerdo con Reyes Delgado, los gatos pueden acostumbrarse a la rutina de sus cuidadores y manifestar señales de apego. Si detectan la ausencia de una persona significativa, pueden buscarla, vocalizar o permanecer en sitios donde suelen verla. También reconocen a quienes los rodean por el olor y el tono de voz.

La forma en que expresa cariño varía: pueden frotarse contra las personas, lamerlas o dormir cerca de ellas. Un gesto particularmente significativo es mostrar el vientre, ya que esta zona es vulnerable y solo lo hacen cuando hay plena confianza.

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Factores que influyen en la sociabilidad de los gatos

El comportamiento social de cada uno está determinado por la genética, las experiencias tempranas y el contexto de socialización. Un felino expuesto desde pequeño a relaciones con otros animales y personas tiende a ser más sociable. Por el contrario, la separación temprana de la madre o la falta de interacción puede generar conductas reservadas o temerosas.

Algunas razas desarrolladas para tolerar el contacto humano o participar en actividades asistidas presentan mayor predisposición al acercamiento. Sin embargo, la personalidad individual y las vivencias particulares también influyen en el grado de sociabilidad y en la forma en que cada gato busca o evita el contacto.

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