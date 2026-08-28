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Imelda Castro se deslinda de Rocha Moya: “Cada quien debe responder por sus actos”

La “corcholata” de Morena para la gubernatura de Sinaloa se ha deslindado de Rubén Rocha Moya de manera pública, pese a que trabajó de manera cercana con el exmandatario

Imelda Castro y Rubén Rocha Moya . (Gobierno de Sinaloa)
Imelda Castro y Rubén Rocha Moya . (Gobierno de Sinaloa)
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El destape de Imelda Castro Castro como la coordinadora estatal de la defensa de la transformación y la soberanía en Sinaloa, ha traído consigo posicionarse de manera pública ante el escándalo que persigue al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, teniendo que apegarse al discurso dictado por Morena.

Previo al inicio del proceso electoral rumbo a los comicios de 2027, donde se elegirán 17 gubernaturas, entre ellas la del estado sinaloense, algunos morenistas se han deslindado de Rocha Moya, incluso, de Enrique Inzunza, debido a que la vinculación con el crimen organizado representa un riesgo para su imagen.

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Imelda Castro compartió fórmula en 2018 con Rocha Moya

Sin importar la cercanía que tuvo con el mandatario, quien fue forzado a dar un paso atrás y solicitar una segunda licencia al cargo como gobernador el pasado 22 de agosto, Imelda Castro no negó que en 2018 fueron compañeros de fórmula para llegar al Senado de la República, esos son hechos públicos que nadie va a negar, eh, eh, que se dieron en la historia reciente. Cuál es el tema, ¿no?”.

Imelda Castro se deslina de Rocha Moya. (X/@imeldacastromx)
Imelda Castro se deslina de Rocha Moya. (X/@imeldacastromx)

Sin embargo, ante las acusaciones que estallaron en abril de este año, en contra de la administración rochista por presuntos nexos con Los Chapitos para ganar el estado en las elecciones de 2021, la exsenadora lanzó un señalamiento donde pide a cada quien hacerse cargo de lo acontecido:

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Cada quien somos responsables de los hechos y de las consecuencias que tienen esos hechos”.

Llamó “guerra cognitiva” al los discursos que han surgido luego de que el nombre de Rocha Moya apareciera en el expediente publicado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos; ante las acusaciones y de ser procesado, podría alcanzar de 40 años a cadena perpetua en prisión.

Morena adelanta anuncio de “corcholatas” en medio de escándalo en Sinaloa

La turbulencia en el estado de Sinaloa se mantiene vigente desde abril de este año, el eventual regreso de un día de Rubén Rocha Moya y su apresurada salida del gobierno del estado -entre el 21 y 22 de agosto-, centro el escrutinio público en el actuar de Morena y del gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Tras el desvarío del sinaloense y la negación del senador Enrique Inzunza para pedir licencia y enfrentar la investigación que mantiene abierta la Fiscalía General de la República (FGR), el partido guinda ha comenzado a deslindarse de ambos políticos en medio de señalamientos de la oposición.

Imelda Castro se deslina de Rocha Moya. (X/@imeldacastromx)
Imelda Castro se deslina de Rocha Moya. (X/@imeldacastromx)

Pese a que faltan algunos meses para que comience el periodo de precampañas, en un evento llevado a cabo en CDMX, encabezado por la dirigencia del partido, Ariadna Montiel y Citlalli Hernández, dieron a conocer a los primeros cinco seleccionados para la Defensa de la Transformación, quienes más tarde se convertirán en los candidatos de la coalición Morena-PT-PVEM:

  • Aguascalientes: Nora Ruvalcaba
  • Campeche: Pablo Gutiérrez Lazarus
  • Colima: Rosa María “Rosi” Bayardo
  • Querétaro: Santiago Nieto
  • Sinaloa: Imelda Castro

La candidata de Morena para Sinaloa, Imelda Castro, ha sido acusada de conocer los vínculos entre Rocha Moya y el líder del Cártel de Sinaloa, Ismael “Mayo” Zambada, desde 2021, sin haber denunciado el hecho.

La acusación fue lanzada por la periodista de investigación Anabel Hernández en el episodio 109 de su podcast Narcosistema, publicado horas después de que Morena presentara a Castro como su principal carta para la gubernatura de 2027.

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