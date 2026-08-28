UIF vigila criptomoneda en México: así es como detecta el lavado de dinero con activos digitales

FOTO DE ARCHIVO: Chispas que representan la criptomoneda Bitcoin en esta ilustración tomada el 24 de noviembre de 2024. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

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Omar Reyes Colmenares, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), explicó durante la conferencia matutina cómo el organismo detectó y previno operaciones de lavado de dinero a través de criptomonedas y activos digitales en México.

El funcionario detalló el funcionamiento del área especializada de la UIF y los mecanismos de cooperación con empresas y autoridades judiciales para combatir la delincuencia organizada en esta nueva modalidad financiera.

Las criptomonedas son una forma de dinero digital que utiliza tecnología de criptografía para asegurar las transacciones y evitar la intervención de intermediarios.

Según definiciones tecnológicas, se trata de monedas virtuales basadas en la tecnología blockchain, que permite realizar operaciones directas entre usuarios en internet sin necesidad de bancos o entidades físicas.

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Entre sus principales características destacan el uso de criptografía para la seguridad, la descentralización —pues no dependen de ninguna institución pública o privada— y la privacidad en las transacciones. Todas las operaciones con criptomonedas son irreversibles y no requieren revelar datos personales.

Las ventajas de estos activos incluyen la posibilidad de guardar información digitalmente y operar con bajos costos, ya que no existen comisiones extra por intermediarios.

Sin embargo, su alta volatilidad y la falta de regulación han hecho que sean utilizadas en ocasiones para actividades ilegales, como el lavado de dinero, lo que representa un reto para las autoridades financieras.

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El surgimiento de las criptomonedas se remonta a los años ochenta, con sistemas de criptografía aplicada a transacciones digitales.

No fue sino hasta 2009 cuando apareció el Bitcoin, la primera criptomoneda descentralizada, que sentó las bases para el desarrollo de otros activos digitales como Ethereum y Solana.

¿Cómo detecta la UIF el lavado de dinero con criptoactivos?

Durante la conferencia, un reportero preguntó a Omar Reyes Colmenares cómo la Unidad de Inteligencia Financiera podía prevenir el lavado de dinero a través de mecanismos que ya no son bancarios, como las criptomonedas y otros nuevos usos que ha encontrado la delincuencia organizada para transferir recursos ilícitos.

El titular de la UIF señaló que existe un área especializada dentro de la institución encargada de investigar las transferencias relacionadas con criptoactivos.

“Con respecto del tema de los criptoactivos, tenemos un área especializada que se dedica a investigar este tipo de transferencias, que en su gran mayoría son internacionales, pero también tenemos acuerdos de intercambio de información con las empresas más grandes que se dedican al tema de los criptoactivos en México para obtener esa información”, explicó Reyes Colmenares.

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Agregó que la colaboración se extiende a la Fiscalía General de la República, con la que trabajan de manera coordinada para que las investigaciones sobre operaciones sospechosas puedan ser judicializadas cuando se detecta la conversión de dinero ilícito en criptoactivos.

Mecanismos de alerta y reporte automático de operaciones sospechosas

Reyes Colmenares detalló que las empresas que operan con criptoactivos tienen la obligación de reportar a la UIF cualquier transacción atípica.

“Es una actividad vulnerable de riesgo y las empresas también nos reportan, al igual como lo hacen los bancos, cuando ellos identifican estas empresas que alguna persona mexicana o extranjera está transaccionando con criptomonedas y rompen el perfil transaccional, nos informan de manera inmediata y nosotros iniciamos con nuestras labores de análisis”, afirmó.

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En caso de identificar una tipología de riesgo, la UIF denuncia los hechos ante la Fiscalía General de la República para que se inicie una investigación formal.

“Si identificamos alguna tipología de riesgo, denunciamos ante la Fiscalía General de la República para que ellos lleven la investigación y nosotros coadyuvamos como cualquier otra autoridad con el Ministerio Público Federal”, puntualizó el titular de la Unidad.

Este sistema de alertas y reportes automáticos ha permitido a la UIF actuar en tiempo real para prevenir la consolidación de operaciones de lavado de dinero a través de activos digitales, reforzando la coordinación interinstitucional y la vigilancia sobre nuevas formas de delincuencia financiera.

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