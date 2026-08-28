¿Por qué se separaron Kenny y Edgar Carrum? La polémica historia detrás del fin de su relación

La vocalista de Kenny y los Eléctricos contó que lloró medio año y que fue su psicóloga quien la ayudó a salir de una depresión que nunca imaginó vivir. (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

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El 9 de noviembre de 2021, Kenny, vocalista de Kenny y los Eléctricos, anunció en transmisión en vivo la separación de Edgar Carrum, su pareja y manager durante casi tres décadas. La causa: una infidelidad con una asistente del grupo que vivía en Aguascalientes. Lo que vino después —depresión, once kilos menos, covid y una vuelta al trabajo juntos— es una historia que la cantante contó con una franqueza poco frecuente.

La ruptura llegó en Día de Muertos, durante una fecha de trabajo en Valle de Bravo. Edgar le confesó esa noche que entre él y la asistente “ya había una química muy cabrona” y que se iría con ella. Kenny lo describe así: “No me lo esperaba, ¿eh? Te lo juro. Pero bueno, lo acepté y le dije: ‘Okey, está bien’. Y se fue”.

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La mujer por quien Edgar dejó a Kenny no resultó ser el gran amor que él anticipaba. Según la cantante, la relación duró apenas cinco meses: “Le salió más loca que él y más loca que yo”. Kenny aclara que no guarda rencor hacia ella: “No es culpa de ella, es porque así tenía que suceder”.

Después de 27 años juntos como pareja y como banda, Kenny y Edgar Carrum rompieron en 2021 por una infidelidad.

Tras el anuncio de la ruptura, la página oficial de la banda publicó un comunicado en el que confirmó que Edgar Carrum dejaba también la agrupación después de 27 años. Kenny, sin embargo, dejó abierta la posibilidad del perdón desde el primer momento: “Siempre le dije: ‘el día que me engañes, ese día te voy a perdonar’”.

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El proceso fue más duro de lo que Kenny esperaba. A la separación se sumó el covid y la falta de trabajo durante la pandemia. Bajó once kilos. “Me sentía la mujer más jodida de esta tierra”, reconoce. Fue entonces cuando acudió por primera vez a una psicóloga: “Cuando conocí a mi psicóloga dije: ‘No manches, si me está llevando la chingada’”.

La cantante admitió en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en 2025, que nunca había experimentado una depresión: “Yo no sabía lo que era una depresión. Pues siempre estuve bien en mi vida, ¿no? Serenidad, paz en mi interior”. El mayor aprendizaje de esa etapa, dice, fue aprender a estar sola: “Vengo de una familia grande, siempre estuve con una pareja. Entonces no sabía lo que era estar sola”.

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La cantante finalmente despidió a Edgar y actualmente continúa con su exitosa carrera. (Foto: Instagram)

Con el tiempo, Kenny volvió a abrir la puerta. Primero lo reincorporó únicamente como músico pues aseguraba que lo había perdonado y lo veía como amigo. Después tomó el papel de mánager y para 2026, Kenny lo corrió de la agrupación definitivamente.

“Edgar Carrum ya no es parte de la agrupación, lo decidí despues de casi 30 añps que él manejó el grupo. Ya no lo manejaba tan bien la verdad. Lo hice en son de paz, tu sigue tu camino, los ciclos tienen un fin... sigue con tu vida, sé feliz. Pero hoy en dia necesito recuperar, llevar el control de mis redes. Dice que él la inició (la banda) hace mucho, pero tu ya no perteneces a Kenny y los Electricos”, explicó la cantante en una conversación con Addis Tuñón a inicios de 2026.

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En agosto de este mismo años, Kenny confirmó su participación en la segunda temporada de La Granja VIP México, que arranca el 6 de septiembre en TV Azteca. Avilés se suma por priemra vez a un reality show televisivo.