FBI investiga al esposo de Ana Bárbara por manipular datos migratorios y cancelar visas a familiares de la cantante

Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara, está en la mira de las autoridades estadounidenses. (Redes sociales)

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El esposo de la cantante Ana Bárbara, el oficial migratorio Ángel Muñoz, es investigado por el FBI a raíz de una denuncia formal presentada por Francisco Ugalde, hermano de la intérprete, quien lo acusa de haber usado su cargo en el Customs and Border Protection (CBP) para cancelarle la visa mediante reportes de extravío falsos.

La denuncia, que ya cuenta con número de reporte ante las autoridades estadounidenses, también incluye acusaciones de abuso de autoridad, manipulación de bases de datos migratorias y amenazas a través de terceras personas, según reveló este jueves 27 de agosto el abogado Gerardo Martín Rincón, representante legal de Ugalde, en una entrevista con Adela Micha en La Saga.

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La estrategia legal se coordina entre el despacho de Rincón en México y la firma del penalista Arturo Hernández Meléndez, con sede en Los Ángeles, California. El documento más reciente fue enviado al FBI y copiado a otras tres dependencias federales estadounidenses, incluida la oficina del presidente de Estados Unidos. Rincón anticipó que el caso tendrá resolución “en semanas o antes”.

Muñoz lleva aproximadamente 20 años como oficial del CBP, según declaró en 2024 el abogado Guillermo Pous, quien representaba entonces a Ana Bárbara. Fue precisamente en un área de migración en Los Ángeles donde la cantante lo conoció en 2014, según ella misma contó al programa El Gordo y La Flaca de Univision en noviembre de 2018.

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La visa se canceló en tres etapas con reportes que Ugalde nunca presentó

La polémica relación de Ana Bárbara y Ángel Muñoz. - ( (Jovani Pérez/ Infobae)

De acuerdo con la denuncia, el mecanismo no fue directo. Cada vez que Francisco Ugalde intentaba cruzar alguna frontera, le informaban que su reporte de visa había sido extraviado. El proceso se repitió en tres ocasiones hasta que perdió el acceso definitivo al país. Sin embargo, Ugalde nunca hizo esos reportes.

“En la forma que se manejó a través de Migración es que había un reporte de extravío de la visa de él y él nunca presentó ningún reporte”, dijo Rincón en la entrevista. “Fue en tres ocasiones eso, hasta que la perdió”.

La cancelación no afectó solo a Francisco Ugalde. Su sobrino José María Fernández también habría perdido la visa en circunstancias similares, según señaló el propio Ugalde en declaraciones previas al periodista Gustavo Adolfo Infante: “Él siendo un agente de migración me canceló la visa a mí, canceló la visa de mi sobrino”.

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Existe además un video en el que el propio Ángel del Muñoz habría declarado que tuvo injerencia en la cancelación. Ese material ya obra en poder de las autoridades estadounidenses. Rincón señaló que no hay ningún antecedente penal o falta que justifique legalmente la revocación de ninguna de las dos visas.

Piden protección al gobierno de México

El abogado pidió protección para el hermano de Ana Bárbara, pero su oficio no fue recibido. EFE/Isaac Esquivel

El caso de Francisco Ugalde no sería aislado. Al menos una mujer contactó al equipo legal de Rincón para denunciar conductas similares por parte de Muñoz. “Dice que le tiene miedo, que es capaz de hacer cosas”, dijo el abogado. Todos esos reportes fueron enviados electrónicamente a las autoridades de Estados Unidos.

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El propio Ugalde habría recibido amenazas a través de terceras personas, advirtiéndole que Muñoz procedería en su contra si no se retractaba. El riesgo, dijo Rincón, alcanza también a quienes llevan el caso: “Hay un riesgo fuerte, incluso para quienes lo representamos”.

Por esa razón, este miércoles 26 de agosto Rincón acudió a Palacio Nacional para entregar un oficio y solicitar medidas de protección para su representado. No lo recibieron, pese a que el abogado identificó que el personal sabía quién era. “Sabían que era yo y no, dijeron: ahorita no”, relató. “A ver, espérame, si no, no vengo a saludar a nadie, vengo a traer un documento oficial”, respondió Rincón en ese momento.

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El abogado dirigió el oficio a la presidenta Claudia Sheinbaum y fue directo sobre la falta de respuesta: “No sé qué papel está jugando, porque en lugar de resolver, encubrir, distraer, es lo que hace”. Rincón trabaja ahora en la presentación de un amparo ante la negativa de recibir el documento oficial.

Los antecedentes del conflicto son públicos. En enero de 2024, Ugalde declaró en el canal de YouTube del periodista Gustavo Adolfo Infante que Muñoz había cometido “abusos tremendos”. En respuesta, Ana Bárbara y Muñoz presentaron denuncias en México contra Ugalde por violencia intrafamiliar y amenazas.

Quién es Ángel Muñoz y cómo entró a la familia de Ana Bárbara

Ángel Muñoz uso otra identidad cuando conoció a la cantante. (RS)

José Ángel Muñoz nació el 1 de abril de 1986. Tiene 40 años, 15 menos que Ana Bárbara. Antes de entrar al mundo del espectáculo era completamente desconocido: trabajaba como oficial del gobierno federal de Estados Unidos. Se presenta en redes sociales como actor, mánager, productor y entrenador de fitness, y tuvo un pequeño papel en la serie biográfica de Luis Miguel.

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El primer encuentro con Ana Bárbara ocurrió en 2014 en un área de migración en Los Ángeles, cuando la cantante ingresaba al país. Lo que siguió fue una relación que la familia de la intérprete describe con un patrón consistente: Muñoz se habría presentado bajo un nombre falso para ocultar que era casado y vivía con su esposa.

“Mintió por muchos meses cuando se presentó en la vida de mi hija bajo un nombre falso, para cubrir que era casado y vivía con su esposa”, escribió la madre de Ana Bárbara, María de Lourdes Motta, en una carta pública difundida en 2024. La señora Motta también afirmó que Muñoz “pisó la cárcel en 2018”, sin especificar el delito. Una exnovia identificada como Brenda declaró ese mismo año que Muñoz tenía “una orden de arresto en Los Ángeles, California”. Muñoz no respondió públicamente a ninguna de esas acusaciones.

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En julio de 2020, Ana Bárbara anunció en redes sociales su compromiso con Muñoz. Sin embargo, documentos presentados en octubre de 2023 por el periodista Gustavo Adolfo Infante en el programa De Primera Mano indicarían que la pareja ya se había casado en secreto el 8 de julio de ese mismo año en Beverly Hills, nueve días antes del anuncio público.

Ángel Muñoz y Ana Bárbara. (Jesús Aviles / Cuartooscuro)

El distanciamiento de Ana Bárbara de su entorno familiar tiene un denominador común en todos los testimonios: Ángel Muñoz. El patrón es consistente: cada persona que alzó la voz contra él terminó fuera de la vida de la cantante.

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Francisco Ugalde lleva aproximadamente ocho años sin hablar con su hermana. Según contó al programa El Gordo y La Flaca, el quiebre ocurrió cuando la “encaró” al descubrir cosas sobre Muñoz.

“Desde que comenzó la relación con este tipo todo vino mal. El tipo entró con otro nombre a la familia, después mi hermana le perdona eso, después llega con un perro y hace mentir a los chavos, después corre a mi mamá. Este tipo alejó a toda la gente que ama a Ana Bárbara”, dijo al programa De Primera Mano.

La madre de la cantante, María de Lourdes Motta, afirmó en su carta de 2024 que fue “expulsada violentamente de la casa de mi hija por defender a mis nietos”. El padre, Antero Ugalde, declaró que su hija se volvió “distante y fría” desde que inició la relación con Muñoz.

José Emilio Fernández Levy, hijo de la fallecida actriz Mariana Levy y a quien Ana Bárbara crió como propio, fue el primero en hablar públicamente sobre los presuntos maltratos. Acusó a Muñoz de ofender constantemente a sus hermanos menores, en especial a José María “Chema”. Tras sus declaraciones, Ana Bárbara lo bloqueó. “A ella la amo muchísimo. Yo con el que tengo un tema horrible es con su esposo. Mientras Ángel Muñoz esté en esa casa yo no voy a pasar ni a 10 metros”, dijo Fernández Levy a Hola.

El escándalo con Adriana Toval

La periodista costarricense compartió detalles inéditos sobre las conversaciones privadas con el esposo de Ana Bárbara, incluyendo declaraciones sobre temas económicos, sentimientos personales y supuestos deseos de una nueva relación - (Jesùe Avilés/ Infobae)

El escándalo más reciente llegó en marzo de 2026. La periodista costarricense Adriana Toval reveló al programa El Gordo y La Flaca que mantenía una relación sentimental con Muñoz desde el 5 de septiembre de 2025. Dijo que se conocieron por Instagram cuando él le pidió ayuda para “contrarrestar comentarios negativos” en redes. La relación pasó de lo laboral a lo personal y se vieron en dos ocasiones: el 9 de septiembre en la Ciudad de México y el 14 de octubre en Guadalajara.

El propio Muñoz confirmó la aventura al periodista Jordi Martín. “Las cosas con Ana Bárbara no estaban bien, yo me dejé llevar. Estaba pasando por un bache anímico y la amistad creció, la cosa se fue a más”, dijo Muñoz a Martín.

Toval difundió además audios en Instagram. En las grabaciones, una voz atribuida a Muñoz dice: “Mi sueño es quedarme con esta casa”, en referencia a la propiedad que comparte con Ana Bárbara en Los Ángeles. En otro fragmento se escucha: “Si ella no tuviera a sus hijos, sí estuviéramos bien”. Toval también declaró al programa Venga la Alegría que Muñoz le decía que “él tenía el control absoluto del dinero de Ana Bárbara, que él era el que manejaba todo”.

El abogado Pous calificó las declaraciones de Toval de “falsas, tendenciosas y carentes de sustento” y advirtió acciones legales por difamación, calumnia e injuria. Ana Bárbara le pidió a Muñoz que abandonara el domicilio familiar. Sin embargo, semanas después la cantante lo habría perdonado y la pareja regresó a vivir junta en Beverly Hills.

En julio de 2026, Ana Bárbara fue abordada por la prensa mientras promocionaba su sencillo “Es culpa mía”. Ante las preguntas sobre el divorcio y la infidelidad, respondió: “A mí todo ese tipo de cosas, así para que lo sepan, me la mega pellizca”.