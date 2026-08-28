¿Quién es el novio de Melenie Carmona y qué se sabe del futuro padre de su hijo?

Melenie Carmona, hija de los artistas Alicia Villarreal y Arturo Carmona, anuncia que se convertirá en madre por primera vez. (Instagram: Melanie Carmona / YouTube: Todo para la Mujer)

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Dos meses después de que surgieran rumores sobre su embarazo, Melenie Carmona, hija de la cantante Alicia Villarreal y el actor Arturo Carmona, confirmó la noticia en sus cuentas oficiales.

“El secreto que ya no era tan secreto”, se lee en una publicación que acompaña una fotografía de retrato donde su vientre revela que la cantante se encuentra en el primer trimestre de gestación.

Sus palabras, cargadas de humor, hacían referencia a la controversia que surgió en julio de 2026, cuando su padre ventiló a los medios que ella estaba en la dulce espera.

Mientras Melenie Carmona evadió el tema públicamente, su madre avivó las versiones al externar que estaba lista para vivir esta etapa. “Yo estoy lista para ser abuelita desde que me dijo que habían decidido vivir juntos. Pensé que en cualquier momento podía suceder”, señaló.

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Melenie Carmona Villarreal anuncia su embarazo a través de una publicación en redes sociales junto con un mensaje de su padre Arturo Carmona. (Instagram: Melenie Carmona)

¿Quién es el novio de Melanie Carmona?

Con la confirmación de su embarazo, la atención pública no solo se centra en Melenie. Las búsquedas sobre la identidad de su pareja tuvieron un incremento de acuerdo con Trends, herramienta de Google que muestra la popularidad de los términos de búsqueda.

Al igual que otros aspectos de su vida, Melenie Carmona ha mantenido en privado la identidad de su pareja. Los pocos detalles clave en su relación han sido develados, curiosamente por sus padres y la prensa.

En abril de 2025, la periodista Pati Chapoy reveló en Ventaneando que Melenie vivía en unión libre con su novio, de acuerdo con Alicia Villarreal.

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“En la entrevista (Alicia) comenta que su hija está muy enamorada, que está haciendo ya su vida sola y que próximamente se va a casar con el novio actual”, contó Chapoy.

Posteriormente, la joven llegó a compartir fotografías temporales junto a su pareja en Instagram, aunque siempre ocultando el rostro de él.

Melenie Carmona camina junto a su pareja por las instalaciones de un evento en el municipio de García, Nuevo León. (YouTube: Todo para la Mujer)

Ese año, durante dinámicas con sus seguidores, confirmó que vivía en unión libre y que no descartaba formar una familia al lado de su novio. “En 10 años me veo casada con el amor de mi vida. Con mis hijos y viviendo una vida tranquila. Me veo dedicándome cien por ciento a mi familia, si Dios quiere. Siendo muy feliz”, indicó.

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No obstante, siempre evitó revelar detalles sobre su pareja; incluso, en marzo de 2026 se vio obligada a decir que su pareja no era una figura pública, por lo que pedía respetar su vida privada.

Su reclamo surgió luego de que ambos fueran captados en un concierto en García, Nuevo León. Las imágenes fueron difundidas en programas de televisión.

Ante el impacto de la noticia, Melanie externó que buscará mantener su relación al margen de los medios: “No escogí ser pública, pero él sí. Nada más pedirles a ustedes que respeten como que ese espacio que él requiere”.

¿Qué se sabe sobre el novio de Melenie Carmona?

Salvo un video durante un concierto y fotografías que la propia cantante ha compartido en sus cuentas oficiales, no hay información sobre la identidad de su pareja.

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Incluso en sus publicaciones, Melenie ha evitado vincular las cuentas de su novio en las escasas publicaciones que ha compartido de ellos juntos.

(IG: @meleniecarmona)

Al margen del interés por la identidad del joven, la noticia del embarazo de la pareja generó una ola de mensajes de parte de figuras públicas. Alicia Villarreal escribió: “Dios te bendiga y te proteja siempre … Los amo mucho".

Arturo Carmona también compartió un emotivo mensaje para su hija: “Serás la mami más hermosa del planeta!! Me llenas el corazón, eres la extensión del amor. ¡Te amo, mi niña!”.