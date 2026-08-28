Las memorias de Kenny Avilés sobre su amistad con Gustavo Cerati: “El rey del rock en el mundo hispano”

La cantante Kenny Avilés lo conoció cuando Soda Stereo apenas comenzaba a pisar México. (FOTO: RODOLFO ANGULO/CUARTOSCURO.COM / FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM)

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Kenny Avilés fue una de las pocas personas que Gustavo Cerati dejaba entrar a su camerino antes de salir al escenario. La cantante mexicana, con casi 45 años de carrera al frente de Kenny y los Eléctricos, lo recuerda como un amigo cercano, discreto y de trato sencillo, en contraste con la figura imponente que proyectaba bajo los reflectores.

“Era muy lindo. Sencillo, delgado, alto, sus chinos. Muy lindo”, dijo Avilés en una conversación con el conductor Javier Paniagua grabada en 2024.

Kenny abrió tres conciertos a Soda Stereo en México

La relación entre ambos comenzó cuando Soda Stereo llegó a México por primera vez y Cerati aún no conocía a mucha gente en el país. Fue entonces cuando Avilés se convirtió en su guía informal. Le organizaba salidas, lo llevaba a Cuernavaca, donde tenía amigos con un hotel de estilo árabe llamado Marhaba Club, con alberca, restaurante y discoteca.

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Kenny Avilés tiene una opinión clara sobre el lugar que ocupa Gustavo Cerati en la historia de la música: nadie en el mundo de habla hispana le disputa el título, ni siquiera los músicos que ella misma admira.

“A mí me encantaba, él le gustaba mucho pasear. ¿Y a dónde vamos a ir a pasear ahora?”, recordó la cantante. La amistad creció en paralelo a una relación profesional: Avilés abrió tres conciertos de Soda Stereo en México a lo largo de los años.

La noche en el camerino antes del último show de Soda

Uno de los recuerdos que más destaca Avilés es la última presentación de Soda Stereo en México. Cerati la invitó a estar con él antes de salir al escenario, en un momento en que casi nadie accedía al camerino previo al show.

“Casi nadie entraba antes del show al camerino. Siempre era después. Pero como yo llegué con él, la gente decía: ‘¿Cómo le hizo Kenny? ¿Cómo está en el camerino antes del show?’ Güey, soy Larry”, contó entre risas.

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Fue también al concierto sinfónico de Cerati como solista, al que llegó acompañada de Markovich. Esa noche, en el camerino, Cerati le preguntó por su banda y Kenny le mencionó a su nuevo guitarrista argentino, el Negro García López.

MÉXICO, D.F., 05MAYO2007.- El argentino Gustavo Cerati, ex vocalista del grupo Soda Stereo, partició durante el primer día de actividades del Festival Vive Latino. FOTO: ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO.COM

“‘¿Y ahora con quién tocas, Kenny?’ Le dije: ‘Ay, pues ahora mi guitarrista, el nuevo es argentino y es el Negro García López’. ‘Oh, nuestro Hendrix de Argentina’, porque tocaba increíble el Negro”, recordó.

“El rey del rock en el mundo hispano, no hay quien le quite ese lugar”

Para Avilés, Cerati ocupa un sitio que ningún otro músico de habla hispana ha logrado disputar. En la misma conversación con Paniagua, fue directa al momento de jerarquizar: en México, el rey del rock es Alex Lora; en el mundo hispano, es Gustavo Cerati.

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“El rey del rock en el mundo hispano es Gustavo Cerati. No hay alguien que le quite ese lugar. Definitivamente”, afirmó.

Kenny Avilés recuerda también el tramo final de la vida de Gustavo Cerati con la misma franqueza con que habla de todo. El músico argentino sufrió un accidente cerebrovascular en 2010 durante un concierto en Caracas, Venezuela, y murió cuatro años después en Buenos Aires sin haber recuperado la conciencia.

“Siempre fumando un cigarro. Y terminó, pues, con una enfermedad fea”, dijo Avilés, quien recordó que la familia del músico estuvo dividida respecto a la decisión de desconectarlo.