Aldo Rendón enfrenta la primera funa de La Casa de los Famosos México 2026 por sugerirle a Memo “traficar órganos de sus hijos”

Aldo Rendón enfrenta la cancelación digital. (YouTube: La Casa de los Famosos México 4)

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Aldo Rendón se ha convertido en el primer habitante de La Casa de los Famosos México 2026 que enfrenta la cancelación digital por un comentario controversial que involucró a los hijos de Memo Schutz.

Durante una charla con Yahir y Memo tras la gala de nominación, Aldo lanzó un comentario cargado de humor negro cuando el comentarista deportivo, entre risas, le recordó que sus cuatro hijos son su motor para continuar en el reality.

Aldo Rendón: “Vende los órganos, algo para que vivas a gusto”

Mientras Memo se alejaba, Aldón Rendón ironizó sobre una opción para mejorar su situación económica: “Ah, pues regálalos... Vende los órganos, algo para que vivas a gusto”.

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Luego, dirigiéndose a la audiencia del 24/7, externó en voz alta: “Si usted tiene muchos hijos, regálelos o póngalos a trabajar para que usted viva bien”.

En X —anteriormente Twitter—, el momento fue ampliamente compartido. Usuarios repudiaron la indolencia del estilista al minimizar un delito que ha fracturado a familias en todo el mundo.

La periodista Lupita Martínez alzó la voz contra Rendón e invitó a la audiencia del programa a no pasar por alto sus comentarios. “Por menos funaron a otros. Solo les recuerdo: lo que doce no es humor negro, es un crimen (sic)”.

Una publicación en la red social X difunde declaraciones de Aldo Rendón y registra comentarios críticos de usuarios. (X)

Otros usuarios fueron igualmente críticos; incluso, muchos arrobaron las cuentas oficiales del reality y de sus productores exigiendo sanciones contra Aldo Rendón.

“Este naco es un reverendo pend*** con disfraz de comediante. Miles de personas pierden a sus niños en ese contexto y él aquí haciéndose el chistoso. Qué asco con ese pinc** fresa de barreada y cag***”

“Esto representa totalmente a @Televisa @ronogueron @endemol, @PalyAlonso, @AzcarragaJr de verdad a esto le llaman Show? Donde esta el @programa_hoy @AndreaLegarreta donde están los que se rasgaban las vestiduras! Mercenarios!! @salsayayaof esto te representa?”

“En un país donde si se violentan en todas las formas .. es número uno a nivel mundial de comercio infantil .. de robo en niños .. y este con su humor al platanito por menos de eso lo funaron”

Odalys Ramírez cuestionó al youtuber Adrián Marcelo frente a sus compañeros del reality. (X/@LaCasaFamososMx)

Producción de LCDLFM 4 es señalada de fomentar contenido violento

El caso de Aldo Rendón ocurre una semana después de que la producción del reality show evidenció a los habitantes por no dar contenido a la audiencia.

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“En esta casa, en particular esta temporada, siento que todavía no hay ese espíritu de juego, de competencia; no existe”, dijo Galilea Montijo a las celebridades.

Bajo ese contexto, aunque varios internautas arrobaron cuentas de creativos en Endemol y TelevisaUnivision, otros señalaron que han sido los propios showrunners quienes han presionado a las celebridades para dar de qué hablar a partir de tensiones en la casa.

En 2024, el youtuber Adrián Marcelo abandonó el programa luego de ser cuestionado al aire por la presentadora Odalys Rampírez por un comentario irónico sobre la violencia de género.

“Una mujer menos para violentar”, expresó Adrián tras la eliminación de ‘Gomita’. De acuerdo con el standupero, el comentario fue una crítica a señalamientos hechos por Gala Montes y Briggitte Bozzo sobre tener actitudes machistas y usar un lenguaje violento hacia ciertas participantes del programa.

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Un sector de la audiencia de La Casa de los Famosos México recordó el incidente, acusando a los productores de priorizar el rating y la conversación digital sobre el contenido.

¿Pueden expulsar a Aldo Rendón?

Si bien existen situaciones estipuladas por contrato que le permiten a la producción expulsar a un habitante, en ninguna edición mexicana una celebridad ha sido eliminada por hacer apología al delito u ofender a un grupo poblacional. “Los habitantes son los que deciden qué hacer y qué decir”, indicó la productora Rosa María Noguerón ante la prensa al ser cuestionada sobre el impacto del programa.