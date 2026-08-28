Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 28 de agosto

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,72 pesos mexicanos, lo que representa una caída del -0,14% respecto al precio de cierre anterior de 19,75 pesos mexicanos.

Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un descenso de -0,12%, mientras que su evolución interanual muestra una caída del 8,03%.

El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos dos días, reflejando una depreciación del euro frente al peso. La volatilidad actual se sitúa en 2,4%, significativamente inferior a la volatilidad de referencia del 5,53%, lo que indica un periodo de estabilidad en el tipo de cambio.

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