Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 28 de agosto

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,72 pesos mexicanos, lo que representa una caída del -0,14% respecto al precio de cierre anterior de 19,75 pesos mexicanos.
Fuente: Dow Jones.
En la última semana, el euro registró un descenso de -0,12%, mientras que su evolución interanual muestra una caída del 8,03%.
El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos dos días, reflejando una depreciación del euro frente al peso. La volatilidad actual se sitúa en 2,4%, significativamente inferior a la volatilidad de referencia del 5,53%, lo que indica un periodo de estabilidad en el tipo de cambio.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 28 de agosto: por obras cierran circulación a la altura de Eje 1 Poniente
Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México
América acelera pláticas con LAFC por Denis Bouanga: necesita vender a Brian Rodríguez para cerrar el trato
El conjunto azulcrema buscaría hacerse de los servicios de Bouanga ante la posible salida de Brian Rodríguez
¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 28 de agosto? Se modifica horario por el Maratón 2026
Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto
Rafa Márquez no podría debutar en el Estadio Banorte como DT de la Selección gracias a la NFL
El cruce de calendarios con el juego de San Francisco 49ers ante Minnesota Vikings amenaza la Fecha FIFA en el Coloso de Santa Úrsula
Temblor hoy 28 de agosto en México: tres sismos sacuden el Pacífico mexicano en menos de diez minutos
Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país
MÁS NOTICIAS