Banda Machos en la Plaza de Toros CDMX: fecha, preventa y todo para disfrutar su 36 aniversario

Banda Machos revolucionó la música grupera con éxitos como "La culebra" y dejó huella en festivales internacionales (Zignia Live)

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Banda Machos anuncia su regreso a uno de los recintos más emblemáticos del país para celebrar 36 años de trayectoria musical.

La agrupación jalisciense, una de las más queridas del regional mexicano, se presentará en la Monumental Plaza de Toros La México, en la Ciudad de México, con un espectáculo que promete reunir a miles de fanáticos en un escenario sin precedente para la banda.

El grupo, que arrancó en 1990 con 12 jóvenes decididos a conquistar la música grupera, ha logrado llenar plazas a lo largo de toda su carrera. Entre sus registros más recordados están las 50 mil personas en el Monumento a la Revolución y las 200 mil en el Zócalo capitalino.

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¿Cuándo estará la Banda Machos en Plaza de Toros La México?

El anuncio oficial llega acompañado de un cartel que confirma la fecha y el recinto: el 5 de diciembre, la Plaza de Toros La México abrirá sus puertas para recibir el festejo de aniversario de la banda.

La producción corre a cargo de OCESA, una de las promotoras de espectáculos más grandes del país.

El concierto se enmarca dentro de la celebración de los 36 años de la agrupación, un ciclo que los ha llevado a consolidarse como referente del género grupero en México y en Estados Unidos.

Canciones como La secretaria, Mi luna, mi estrella, La suegra y La culebra son parte del repertorio que el público espera escuchar en este festejo.

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"La Culebra" es uno de los éxitos de la Banda Machos más reconocidos por el público (Foto: YouTube)

Preventa Banamex: cómo y dónde comprar boletos

Los boletos para el concierto de Banda Machos en la Plaza de Toros La México estarán disponibles a través de ticketmaster.com.mx.

La preventa exclusiva Banamex arranca el 2 de septiembre y ofrece la posibilidad de pagar a 3 meses sin intereses.

La venta general se abre en fechas posteriores por el mismo canal.

Cuando Banda Machos ganó la batalla legal contra su versión pirata

La celebración de este aniversario llega años después de que la agrupación librara uno de sus capítulos más difíciles fuera de los escenarios.

En enero de 2020, Banda Machos ganó un juicio de nulidad en contra de Banda Mach, agrupación formada por el exintegrante José Juan Guardado Rosales.

La resolución obligó a Banda Mach a abandonar ese nombre, dejar de interpretar las canciones del grupo original y retirar cualquier referencia a la agrupación jalisciense, incluidos vestuarios, logotipo y el grito “¡Arre Machos!”. Quien incumpliera la orden se exponía a cargos penales por plagio.

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El saxofonista Arturo Ávila Trujillo explicó al diario El Debate el daño que la banda pirata les había causado durante cinco años:

“Si nosotros cobrábamos 10 pesos ellos cobraban 3, 4 o 5 cuando mucho, entonces muchos empresarios se iban con ellos para ahorrar dinero”. Agregó que la indemnización a su favor sería cuantiosa por el trabajo perdido.

Según la abogada Ana María Navarro y el licenciado Antonio Barrios Barrera, Guardado Rosales, quien sí fue integrante de la banda original, había incurrido en incumplimientos y anomalías durante ese período. Ninguno de los integrantes de Banda Mach figura en el registro de autoría de las canciones del grupo.

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Con el nombre protegido y la trayectoria intacta, Banda Machos llega a su aniversario 36 desde una posición consolidada, lista para llenar uno de los recintos más grandes de la capital.