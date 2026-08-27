Sheinbaum pasará el fin de semana terminando su Segundo Informe de Gobierno que presentará el martes

Sheinbaum informó que suspenderá sus actividades públicas el fin de semana. | Presidencia

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La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este fin de semana estará terminando su Segundo Informe de Gobierno, que presentará el 1 de septiembre, por lo que no tiene previsto realizar actividades públicas o visitar algún estado.

La mandataria fue cuestionada sobre las actividades previstas en su agenda del finde semana al finalizar la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, a lo que ella respondió que estará terminado el Informe.

“No, este fin de semana no, estoy terminando el Informe para el martes”, dijo en Palacio Nacional.

Sheinbaum Pardo presentará su Segundo Informe de Gobierno en Palacio Nacional, el martes 1 de septiembre, mismo día en el que el Congreso de la Unión iniciará un nuevo periodo ordinario de sesiones.

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Posteriormente, realizará una gira por los 32 estados del país, para presentar los avances de su gobierno, tanto a nivel nacional como en cada entidad, que comenzará en la Ciudad de México.

Detalló que la gira se extenderá durante tres o cuatro semanas por distintas entidades del país, y concluirá con un evento en el Zócalo capitalino. Asimismo, la presidenta mencionó que incluirá sesiones matutinas en las que los titulares de las secretarías federales detallarán avances y pendientes en sus respectivas áreas.

Hasta ahora, el calendario completo de visitas, la sede exacta del mensaje presidencial y el formato definitivo del evento no han sido confirmados oficialmente.

No obstante, esta semana confirmó que el 1 de septimbre no realizará su tradicional conferencia mañanera en Palacio Nacional.

Sheinbaum presume avances en spots previo a Segundo Informe

La presidenta Sheinbaum ya publicó cuatro spots previos al Informe de Gobierno, en los cuales presume los avances de su administración entorno a Salud, acceso a la Educación y con ello a programas de apoyo, así como Vivienda y la construcción de la red de trenes.

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¿El 1 de septiembre es día feriado?

El Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum, previsto para este 1 de septiembre de 2026, desata inquietudes entre padres de familia y trabajadores sobre si la fecha será de descanso obligatorio.

La respuesta es clara: pese a la relevancia protocolaria del acto presidencial, la jornada transcurrirá con normalidad en todo el país.

El calendario de la SEP mantiene el 1 de septiembre como día lectivo ordinario; alumnos, maestros y personal administrativo deberán acudir a clases conforme a los horarios regulares. No habrá suspensión en ningún nivel educativo, ni se contempla un día inhábil para la comunidad escolar.

En el mundo laboral, la Ley Federal del Trabajo es precisa: el 1 de septiembre no figura entre los días oficiales de descanso.

Las actividades empresariales y gubernamentales seguirán su curso y quienes trabajen no recibirán pago triple ni gratificaciones especiales.

El único día de asueto vinculado al Ejecutivo federal es el 1 de octubre cada seis años, fecha de la transmisión de la Banda Presidencial.

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La percepción de que el “Día del Presidente” implica un paro nacional responde a una tradición política ya superada.

Desde la reforma de 2008, el mandatario entrega su informe por escrito y el mensaje a la nación ocurre en un entorno independiente, sin alterar la vida cotidiana de la ciudadanía.