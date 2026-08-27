México

Sheinbaum pasará el fin de semana terminando su Segundo Informe de Gobierno que presentará el martes

La presidenta indicó que este fin de semana no tiene previsto encabezar eventos públicos o visitar otros estados

Sheinbaum informó que suspenderá sus actividades públicas el fin de semana. | Presidencia
Sheinbaum informó que suspenderá sus actividades públicas el fin de semana. | Presidencia
Guardar

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este fin de semana estará terminando su Segundo Informe de Gobierno, que presentará el 1 de septiembre, por lo que no tiene previsto realizar actividades públicas o visitar algún estado.

La mandataria fue cuestionada sobre las actividades previstas en su agenda del finde semana al finalizar la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, a lo que ella respondió que estará terminado el Informe.

“No, este fin de semana no, estoy terminando el Informe para el martes”, dijo en Palacio Nacional.

Sheinbaum Pardo presentará su Segundo Informe de Gobierno en Palacio Nacional, el martes 1 de septiembre, mismo día en el que el Congreso de la Unión iniciará un nuevo periodo ordinario de sesiones.

PUBLICIDAD

Posteriormente, realizará una gira por los 32 estados del país, para presentar los avances de su gobierno, tanto a nivel nacional como en cada entidad, que comenzará en la Ciudad de México.

Detalló que la gira se extenderá durante tres o cuatro semanas por distintas entidades del país, y concluirá con un evento en el Zócalo capitalino. Asimismo, la presidenta mencionó que incluirá sesiones matutinas en las que los titulares de las secretarías federales detallarán avances y pendientes en sus respectivas áreas.

Hasta ahora, el calendario completo de visitas, la sede exacta del mensaje presidencial y el formato definitivo del evento no han sido confirmados oficialmente.

No obstante, esta semana confirmó que el 1 de septimbre no realizará su tradicional conferencia mañanera en Palacio Nacional.

Sheinbaum presume avances en spots previo a Segundo Informe

La presidenta Sheinbaum ya publicó cuatro spots previos al Informe de Gobierno, en los cuales presume los avances de su administración entorno a Salud, acceso a la Educación y con ello a programas de apoyo, así como Vivienda y la construcción de la red de trenes.

PUBLICIDAD

¿El 1 de septiembre es día feriado?

El Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum, previsto para este 1 de septiembre de 2026, desata inquietudes entre padres de familia y trabajadores sobre si la fecha será de descanso obligatorio.

La respuesta es clara: pese a la relevancia protocolaria del acto presidencial, la jornada transcurrirá con normalidad en todo el país.

El calendario de la SEP mantiene el 1 de septiembre como día lectivo ordinario; alumnos, maestros y personal administrativo deberán acudir a clases conforme a los horarios regulares. No habrá suspensión en ningún nivel educativo, ni se contempla un día inhábil para la comunidad escolar.

En el mundo laboral, la Ley Federal del Trabajo es precisa: el 1 de septiembre no figura entre los días oficiales de descanso.

Las actividades empresariales y gubernamentales seguirán su curso y quienes trabajen no recibirán pago triple ni gratificaciones especiales.

El único día de asueto vinculado al Ejecutivo federal es el 1 de octubre cada seis años, fecha de la transmisión de la Banda Presidencial.

La percepción de que el “Día del Presidente” implica un paro nacional responde a una tradición política ya superada.

Desde la reforma de 2008, el mandatario entrega su informe por escrito y el mensaje a la nación ocurre en un entorno independiente, sin alterar la vida cotidiana de la ciudadanía.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumSegundo Informe de GobiernoLa MañaneraÚltima Horamexico-noticiasPolítica Mexicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Periodista de Apodaca es amenazado por investigar vínculos de un empresario con el exalcalde: sufre violencia digital

Ha sido víctima de una serie de violencias digitales en donde se le desacredita como periodista, además de recibir amenzas para su familia

Periodista de Apodaca es amenazado por investigar vínculos de un empresario con el exalcalde: sufre violencia digital

Pay de nuez saludable y sin horno: receta fácil con avena y yogur griego

Este postre que su preparación no requiere horno y puede servirse en un molde pequeño o en porciones individuales

Pay de nuez saludable y sin horno: receta fácil con avena y yogur griego

Los Beatles llegan al Cenart con ciclo de cine gratis: fechas y horarios de las proyecciones dedicadas al cuarteto de Liverpool

El Cineclub del recinto programa cuatro cintas durante septiembre, desde una comedia con Danny Boyle hasta un clásico de 1964 sobre la beatlemanía en pleno furor

Los Beatles llegan al Cenart con ciclo de cine gratis: fechas y horarios de las proyecciones dedicadas al cuarteto de Liverpool

Angela Davis es una mujer admirable: Sheinbaum lanza elogios a la activista feminista que se abarrotó la UNAM

La mandataria mexicana también destacó su lucha a favor de los derechos de las mujeres y los derechos civiles en EEUU y el mundo

Angela Davis es una mujer admirable: Sheinbaum lanza elogios a la activista feminista que se abarrotó la UNAM

Joanna Vega-Biestro critica a La Casa de los Famosos México 2026 por el trato “humillante” a Yanet García

La conductora calificó la manera en que la influencer fue llevada al Exilio y posteriormente eliminada

Joanna Vega-Biestro critica a La Casa de los Famosos México 2026 por el trato “humillante” a Yanet García
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quiénes son “El Chapito Lomas” y “El 23”, primos de sangre Iván Archivaldo que serían su brazo armado dentro el cártel

Quiénes son “El Chapito Lomas” y “El 23”, primos de sangre Iván Archivaldo que serían su brazo armado dentro el cártel

Cateos en tres alcaldías de CDMX dejan cinco detenidos por presunta extorsión a repartidores: los habrían obligado a transportar drogas

Dónde operan Los Rojos, facción del Cartel del Golfo intervenida por el decomiso de 135 animales exóticos

El CJNG pierde a R1 y reacomoda su mando: EEUU acusa al R2, señalado como su sucesor en Los Rs

Arde Tacámbaro: enfrentamientos y quema de vehículos asedian a la comunidad en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Niurka asegura que Galilea Montijo se ‘avergüenza de ser santera’ pese a consecuencias: “Se murió su padrino”

Niurka asegura que Galilea Montijo se ‘avergüenza de ser santera’ pese a consecuencias: “Se murió su padrino”

Joanna Vega-Biestro critica a La Casa de los Famosos México 2026 por el trato “humillante” a Yanet García

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Karina Torres enfrenta su primera nominación, Yahir se muestra agradecido

¿Gira de Luis Miguel en Guadalajara, CDMX y Monterrey? Papá de Checo Pérez revela detalles inéditos

Yahir nomina a Luis Chaparro y Aldo Rendón explota por acusarlo de vivir bajo su sombra en La Casa de los Famosos México

DEPORTES

Isaac del Toro apunta al Mundial de Ciclismo después de la mejor temporada de su carrera

Isaac del Toro apunta al Mundial de Ciclismo después de la mejor temporada de su carrera

Jornada 5 Liga Mx Femenil: fechas, horarios y canales para ver cada uno de los partidos

Sultanes vs Toros: a qué hora y dónde ver la final de la zona norte de la LMB

Canelo Álvarez cambia sede de su campamento rumbo a pelea contra Christian Mbilli

¡Oro para México! Kenia Lechuga se proclama campeona mundial de remo