México

Despliegan fuerte operativo en Escuinapa tras posibles enfrentamiento entre sujetos armados

Las corporaciones mantienen recorridos de vigilancia; la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa pidió a los habitantes no salir de sus domicilios

Un despliegue de seguridad en Sinaloa en octubre de 2025. (Imagen ilustrativa | @OHarfuch)
Un despliegue de seguridad en Sinaloa en octubre de 2025. (Imagen ilustrativa | @OHarfuch)
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La mañana de este jueves, habitantes de Escuinapa, Sinaloa, reportaron detonaciones de arma de fuego en distintos puntos de la cabecera municipal, lo que generó alarma entre la población y movilizó a corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

Los primeros reportes se registraron alrededor de las 10:00 horas, cuando vecinos señalaron haber escuchado disparos en las inmediaciones del camino que conduce hacia Los Sábalos. Posteriormente, las alertas se extendieron a sectores como la colonia Santa Lucía y las inmediaciones de las vías del ferrocarril, a la altura de la colonia Gabriel Leyva.

Las detonaciones también fueron escuchadas en las inmediaciones de la zona escolar, donde estudiantes ya se encontraban dentro de las aulas. Ante el temor, algunas familias optaron por permanecer en sus viviendas, mientras algunos comercios decidieron cerrar sus puertas.

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Los reportes difundidos por los habitantes apuntaron a un posible enfrentamiento. Sin embargo, las autoridades no han confirmado que se haya registrado una confrontación entre grupos armados ni han establecido cuál fue el origen de los disparos.

(Crédito: X | @sspsinaloa1)
(Crédito: X | @sspsinaloa1)

Tras recibir los reportes, corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno desplegaron un operativo en la cabecera municipal para verificar los hechos y recorrer las zonas señaladas por los habitantes.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que integrantes del Grupo Interinstitucional se trasladaron a Escuinapa y que la situación se encuentra bajo control. Las corporaciones mantienen presencia y labores de vigilancia en la zona.

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De manera preliminar, habitantes señalaron que una persona adulta habría resultado lesionada por impactos de arma de fuego. Hasta el momento, este dato no ha sido confirmado oficialmente por las autoridades estatales o federales.

Videos compartidos en redes sociales muestran momentos en los que se escuchan detonaciones, mientras habitantes también reportaron el desplazamiento de vehículos a alta velocidad en algunos sectores de la cabecera municipal.

La movilización provocó preocupación entre los habitantes, quienes optaron por resguardarse en sus domicilios y evitar circular por las zonas donde fueron escuchados los disparos.

Las autoridades recomendaron a la población permanecer en lugares seguros, evitar los sectores señalados y atender las indicaciones de las corporaciones que participan en el operativo.

Hasta ahora, no se han reportado oficialmente personas detenidas, fallecidas o aseguramientos de armas relacionados con los hechos.

El despliegue continúa en Escuinapa con presencia de autoridades estatales y federales, mientras las corporaciones mantienen recorridos de vigilancia y realizan las acciones necesarias para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron las detonaciones.

Escuinapa arrastra una ola de violencia en el sur de Sinaloa

Los hechos de este jueves ocurren después de varios episodios violentos registrados recientemente en Escuinapa y otros municipios del sur de Sinaloa. El 10 de julio, la Secretaría de Seguridad Pública estatal confirmó enfrentamientos entre grupos delictivos en Escuinapa, Rosario y Concordia, por lo que se desplegaron operativos en la región.

La violencia también alcanzó directamente a la cabecera de Escuinapa. El 14 de julio, ataques armados casi simultáneos dejaron cinco personas heridas, de acuerdo con reportes de medios nacionales.

El deterioro de la seguridad ha tenido además consecuencias para habitantes de comunidades del municipio. En junio, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa comenzó a documentar casos de familias que abandonaron sus hogares debido a la violencia, aunque en ese momento no existía una cifra oficial sobre el número de desplazados.

La situación se mantuvo durante agosto. El 19 de agosto, el vicefiscal estatal reconoció un repunte de violencia en el sur de Sinaloa y señaló que los municipios de Mazatlán, Escuinapa, Rosario, Concordia, San Ignacio, Elota y Cosalá acumulaban más de 40 homicidios en agosto hasta ese momento.

En ese contexto, Escuinapa forma parte de una región donde la violencia se ha intensificado durante las últimas semanas. Un análisis publicado a principios de agosto señaló que el sur del estado había registrado una escalada de hechos violentos y detenciones de integrantes vinculados con Los Chapitos.

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