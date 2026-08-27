México

Ladrón finge que le robaron para pedir ayuda de un motociclista y huir de la policía en el Edomex

El sujeto intentó convencer al conductor de que era víctima de un asalto, pero el motociclista se negó a ayudarlo y el momento quedó registrado en video

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El hombre intentó subir a una motocicleta durante una persecución sobre la México-Texcoco, pero el conductor se resistió y el momento quedó grabado.

Un motociclista que circulaba por una vialidad de Los Reyes La Paz, Estado de México, terminó involucrado de manera inesperada en una persecución policial luego de que un hombre presuntamente escapado de las autoridades intentara utilizar su vehículo para continuar con la huida.

El peculiar episodio quedó registrado por la cámara que llevaba instalada el conductor de la motocicleta y posteriormente comenzó a circular en redes sociales, donde llamó la atención la reacción del motociclista ante la petición del sujeto.

Los hechos ocurrieron sobre la carretera México-Texcoco, en inmediaciones de Los Reyes La Paz. En las imágenes se observa cómo un hombre con playera blanca, pantalón de cuadros y cabello teñido de rubio se aproxima de manera repentina al motociclista, quien vestía una sudadera amarilla.

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(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

El sujeto subió inesperadamente a la parte posterior de la motocicleta y le pidió al conductor que lo ayudara a escapar.

“Llégale, llégale. Me acaban de robar, gordo”, dijo el sospechoso.

Sin embargo, el motociclista decidió no obedecer la petición y evitó convertirse en su medio de escape. Al notar que el hombre ya se encontraba sobre la parte trasera de la unidad, el conductor reaccionó para intentar quitárselo de encima.

Motociclista se niega a ayudarlo

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La grabación muestra el momento en que el conductor utiliza un codazo para impedir que el hombre permanezca sobre la motocicleta. La acción ocurrió mientras la persecución continuaba por la carretera.

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Instantes después, un policía apareció corriendo detrás del sospechoso. El agente pasó junto al motociclista y realizó un gesto con la mano, aparentemente en señal de agradecimiento por no haber permitido que el hombre utilizara la motocicleta para escapar.

El elemento de seguridad continuó corriendo detrás del individuo mientras el conductor se detenía a un costado de la carretera para intentar comprender lo que acababa de ocurrir.

La escena también llamó la atención de otros automovilistas. Uno de ellos detuvo momentáneamente su marcha y conversó con el motociclista, quien todavía intentaba asimilar la situación en la que había terminado involucrado.

Poco después, el conductor decidió acercarse a un policía para conocer el motivo de la persecución. Fue entonces cuando recibió una explicación sobre la identidad del hombre al que había tenido frente a él apenas unos instantes antes.

El sospechoso había escapado

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

De acuerdo con la explicación proporcionada por el agente, el hombre era un detenido que había logrado escapar y, por ese motivo, varios elementos de seguridad se encontraban siguiéndolo para volver a ponerlo bajo custodia.

Mientras el policía se retiraba para apoyar al compañero que continuaba con la persecución, el motociclista volvió hacia el sitio donde había ocurrido el encuentro.

Desde ahí pudo observar que el operativo finalmente había tenido éxito y que el sospechoso ya se encontraba nuevamente bajo resguardo policial.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

El video terminó convirtiéndose en el testimonio de una persecución poco común, pues el motociclista pasó de circular normalmente por la carretera México-Texcoco a encontrarse cara a cara con un hombre que buscaba utilizar su motocicleta para escapar.

Su negativa evitó que el sospechoso pudiera continuar la huida a bordo de la unidad y permitió que el agente mantuviera el seguimiento hasta alcanzarlo.

Las imágenes también muestran la rápida reacción del conductor, quien, lejos de auxiliar al individuo, consiguió mantener el control de su motocicleta y posteriormente presenció cómo los policías lograban detenerlo.

El caso generó comentarios entre usuarios de redes sociales debido a la peculiar interacción entre el motociclista y el fugitivo, especialmente por la manera inesperada en que el hombre abordó la motocicleta y la respuesta que recibió del conductor.

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