Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 27 de agosto

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En la apertura del día, el euro se cotiza en 19,76 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,12% en comparación con el precio de cierre anterior de 19,78 pesos mexicanos, según datos de Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un descenso del 0,25%, mientras que en términos interanuales ha experimentado una caída del 8,02%.

El tipo de cambio euro a peso mexicano ha registrado una tendencia negativa durante el último día, reflejando una caída en su valor. La volatilidad actual se sitúa en 2,39%, considerablemente por debajo de la volatilidad de referencia del 5,53%, lo que sugiere un período de estabilidad en el mercado.

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