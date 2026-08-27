Angela Davis es una mujer admirable: Sheinbaum lanza elogios a la activista feminista que se abarrotó la UNAM

Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina de este 27 de agosto en Palacio Nacional. (Presidencia)

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum elogió a la activista feminista Angela Davis como “una mujer admirable” tras su participación junto a Gina Dent y Amneris Chaparro en el diálogo “Abolición, feminismo, ¡ahora!" realizado el pasado miércoles 26 de agosto en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Angela Davis es una institución en la defensa de los derechos de las mujeres y los derechos civiles. Es una mujer que toda su vida ha luchado por la defensa de las libertades y los derechos. Ella tiene una frase muy sencilla que yo uso mucho, que le preguntan: ¿Qué es el feminismo? Y dice: Es considerar una mujer persona. Así de simple y sencillo”, señaló la mandataria mexicana durante la mañanera del pueblo de este 27 de agosto en Palacio Nacional.

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Asimismo, destacó que la defensora ha tenido una historia de lucha muy admirable en Estados Unidos que posteriormente se ha difundido a nivel internacional; especialmente por los derechos de la comunidad afrodescendiente, así como contra el clasismo y machismo, y a favor de las libertades. “Es una mujer admirable”.

Ola feminista recibe a Angela Davis en México: esperanza y lucha como respuestas a la crisis

La filósofa y activista estadounidense fue recibida por una multitud de mujeres y colectivos feministas en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde participó en un conversatorio en el marco de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (FILUNI).

Davis, reconocida por su lucha antirracista y feminista, lamentó la violencia que enfrenta México y manifestó ante la audiencia que “la desesperanza no es una opción” en tiempos de crisis. Asimismo destacó la energía de la comunidad y la importancia de canalizarla para impulsar cambios reales, principalmente en el progreso hacia la abolición del capitalismo y el fin de las prisiones.

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Durante el evento, también denunció la persistencia del racismo y el colonialismo en el país y Estados Unidos, advirtiendo sobre la existencia de un “capitalismo racial”. Recordó su propia historia de resistencia, desde la segregación racial en Alabama hasta su encarcelamiento en los años setenta.

“El primer trabajo del activismo radical es generar esperanza y convencer a la gente de que un mundo mejor es posible” afirmó durante el evento.

Siguiendo este discurso, resaltó junto a la profesora Gina Dent, que el feminismo actual impulsa a la sociedad a usar todos los recursos posibles para comprender y enfrentar las causas de la opresión global. Este enfoque se refleja en el libro ‘Abolición, feminismo, ¡Ahora!’, presentado en la feria.

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La especialista advirtió sobre la presencia de tendencias autoritarias como el “fascismo”en EEUU y abogó por una política internacional donde ese país no imponga sus reglas.

En medio de la charla, un presunto estudiante entró al aula para interrumpir la conferencia, manifestando que la institución universitaria es un centro de estudios “paramilitar”. Durante la interrupción, las mujeres del público intentaron bajarlo del escenario al grito de “no es tu espacio”, lo que permitió reanudar el evento.