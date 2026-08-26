“¿Te pasaste el verde?”:Policía de tránsito confunde el semáforo durante operativo en CDMX y video se vuelve viral

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Un operativo vial en calles de la Ciudad de México terminó convertido en una escena viral luego de que un elemento de tránsito aparentemente confundiera los colores del semáforo al momento de reclamarle a un automovilista.

La situación quedó registrada en video y posteriormente comenzó a circular en redes sociales, donde usuarios hicieron bromas sobre el curioso argumento utilizado por el uniformado durante la intervención.

En las imágenes se aprecia cómo el policía le marca el alto a un conductor. Todo apunta a que la detención estaría relacionada con una presunta infracción al reglamento de tránsito, específicamente por no respetar la señalización del semáforo.

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Sin embargo, el momento que llamó la atención ocurrió cuando el agente explicó al automovilista la razón por la que había decidido detenerlo.

Policía reclama al conductor por “pasarse el verde”

El curioso momento quedó grabado y desató comentarios sarcásticos sobre el operativo vial ocurrido en calles de la Ciudad de México.

De acuerdo con lo que se escucha en la grabación, el oficial aparentemente pretendía cuestionar al conductor por haberse pasado la luz roja. No obstante, durante el reclamo utilizó una expresión completamente distinta y le reprochó haberse “pasado el verde”.

La frase provocó desconcierto tanto en el automovilista como en la persona que lo acompañaba, pues la luz verde del semáforo indica precisamente que los vehículos pueden continuar su marcha, salvo que exista alguna otra indicación que obligue a detenerse.

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El intercambio duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que el fragmento se convirtiera en el elemento principal de la grabación viral.

La situación generó sorpresa debido a que el señalamiento del policía no coincidía con la infracción que aparentemente pretendía atribuirle al conductor. La confusión también provocó que usuarios de redes sociales retomaran el video para realizar todo tipo de comentarios y bromas.

Oficial se retira del lugar

El agente aparentemente se percató de que estaba siendo grabado después de realizar el peculiar señalamiento.

Otro detalle que llamó la atención de quienes observaron el material fue el desenlace de la intervención.

En determinado momento, el policía aparentemente se percató de que estaba siendo grabado. Después de advertir la presencia de la cámara, el elemento optó por retirarse sin continuar con el intercambio que había iniciado con el automovilista.

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La grabación concluye poco después, por lo que no se conocen mayores detalles sobre lo que ocurrió posteriormente ni si finalmente se emitió alguna infracción.

La escena provocó interpretaciones entre los internautas. Algunos consideraron que el oficial habría advertido su equivocación y decidió abandonar el sitio para evitar que la situación quedara registrada durante más tiempo.

No obstante, el video por sí solo no permite determinar cuál fue la razón exacta por la que el policía decidió retirarse.

“¿Y es ilegal pasarse el verde?”

La confusión durante el operativo provocó una ola de comentarios y críticas hacia la actuación del elemento de tránsito.

Como era de esperarse, el error del uniformado rápidamente se convirtió en objeto de bromas en redes sociales.

Varios usuarios recurrieron al sarcasmo para cuestionar el argumento utilizado durante el operativo. Entre las reacciones destacaron comentarios como “¿Y es ilegal en México pasarse el verde?” y “El verde es para pasar, o cómo, ya cambiaron los colores”.

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La conversación también incluyó críticas dirigidas a la preparación de algunos agentes encargados de aplicar las normas de tránsito en la capital.

Entre las publicaciones que circularon aparecieron frases como “el poli se dio cuenta que la súper cagó y mejor se fue” y “ahora entiendo por qué en CDMX se pasan el rojo”.

Más allá de las bromas, el episodio abrió nuevamente una discusión sobre la relación entre automovilistas y autoridades de tránsito. Para algunos internautas, este tipo de situaciones alimenta la desconfianza hacia los operativos viales, especialmente cuando una intervención aparentemente relacionada con una infracción termina marcada por una confusión básica.

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Hasta el momento, el video representa principalmente una escena curiosa que se volvió viral por las palabras utilizadas por el oficial. La grabación no aporta información suficiente para establecer si existió una infracción diferente o si el conductor finalmente recibió alguna sanción.

Mientras tanto, el peculiar reclamo por haberse “pasado el verde” continúa generando comentarios y convirtiéndose en uno de esos momentos inesperados que rápidamente encuentran eco en las redes sociales.