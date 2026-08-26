México

Las últimas previsiones para Bahía de Banderas: temperatura, lluvias y viento este 26 de agosto

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Guardar

Antes de partir a tu destino, revisa la predicción del clima en Bahía de Banderas para las próximas horas para hoy.

El clima para este miércoles 26 de agosto en Bahía de Banderas alcanzará los 31.1 grados, mientras que la temperatura mínima será de 25.0 grados. El pronóstico del índice de los rayos ultravioleta es de 12.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 59%, con una nubosidad del 75%, durante el día, además de una nubosidad del 66%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento alcanzarán a los 7.4 kilómetros por hora en el día y los 7.4 kilómetros por hora por la noche.

PUBLICIDAD

El pronóstico del clima en Bahía de Banderas (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Bahía de Banderas (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo es el clima en Bahía de Banderas

Bahía de Banderas es uno de los 20 municipios que conforman el estado de Nayarit y que se caracteriza por tener un clima cálido subhúmedo con temperaturas promedio anuales que oscilan entre los 31.1 y los 27.8 grados.

El verano en esta región nayarita, particularmente entre los meses de junio a septiembre presenta fuertes lluvias; la precipitación media anual es de 1,159.2 mm, no obstante, el 90% de los días del año son soleados.

¿Cuál es el clima en México?

México es un país privilegiado, pues su posición geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una región megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

PUBLICIDAD

Aunque el Trópico de Cáncer parte al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este escenario, no es extraño que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son en extremo altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el cambio climático y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a hacerse notorios con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las graves inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un alza en la cantidad de contingencias ambientales en las principales metrópolis, como es el caso de Cancún.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en Bahía de BanderasClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Este es el setlist de Katy Perry para su show gratuito en la Fenapo

La cantante dará un espectáculo que forma parte del Out Of Office Tour

Este es el setlist de Katy Perry para su show gratuito en la Fenapo

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 25 de agosto?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 25 de agosto?

Monterrey vence a Chicago Fire y avanza a la semifinal de Leagues Cup con golazo de Orbelín Pineda

El equipo de Matías Almeyda es el primer club de la Liga MX que avanza a la siguiente ronda y aspira al título de este año

Monterrey vence a Chicago Fire y avanza a la semifinal de Leagues Cup con golazo de Orbelín Pineda

Comando Norte de EEUU aplaude el decomiso de más de 4 millones de dosis de fentanilo a “Los Rusos” en Mexicali

El organismo militar estadounidense celebró este 25 de agosto el operativo, en medio de una alerta de viaje que la Embajada emitió al municipio bajacaliforniano

Comando Norte de EEUU aplaude el decomiso de más de 4 millones de dosis de fentanilo a “Los Rusos” en Mexicali

Esta es la cirugía por la que Eros Ramazzotti canceló su gira de conciertos en México

El artista reorganizó su visita al país para evitar afectaciones permanentes después de años de actividad sobre los escenarios

Esta es la cirugía por la que Eros Ramazzotti canceló su gira de conciertos en México
MÁS NOTICIAS

NARCO

Comando Norte de EEUU aplaude el decomiso de más de 4 millones de dosis de fentanilo a “Los Rusos” en Mexicali

Comando Norte de EEUU aplaude el decomiso de más de 4 millones de dosis de fentanilo a “Los Rusos” en Mexicali

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 25 de agosto: Emma Coronel quiere su propia serie y pide control creativo

Los Rusos amenazan con “baño de sangre” en Mexicali, según NY Post

Zacatecas: cae el director de Seguridad Pública de Juchipila y un policía municipal por secuestro agravado

Sentencian a 43 años de prisión a extorsionador de comerciantes en Nezahualcóyotl

ENTRETENIMIENTO

Poncho de Nigris va por pelea entre Masad Altamimi y Ese Pérez en Ring Royale

Poncho de Nigris va por pelea entre Masad Altamimi y Ese Pérez en Ring Royale

La Casa de los Famosos México EN VIVO: comienza la pre-gala

Este es el setlist de Katy Perry para su show gratuito en la Fenapo

Yeri Mua se declara team Ese Pérez y le manda mensaje de apoyo hasta el Exilio de La Casa de los Famosos México

Karina Torres despierta y promete ya no ser tibia en La Casa de los Famosos México

DEPORTES

Monterrey vence a Chicago Fire y avanza a la semifinal de Leagues Cup con golazo de Orbelín Pineda

Monterrey vence a Chicago Fire y avanza a la semifinal de Leagues Cup con golazo de Orbelín Pineda

Isaac del Toro representaría a México en el Mundial de Ciclismo tras hacer historia en el Tour de Francia

Regreso de Julio César Chávez Jr. al ring cambia de fecha: este será el día de la pelea

José Ramón Fernández reacciona al regreso del Chino Huerta con Pumas

Óscar “Conejo” Pérez envía consejo a Erik Lira antes de partir a Europa y pide calma dentro de Cruz Azul