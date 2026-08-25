México
Agregar Infobae enGoogle

Hipertensión y diabetes en México: Gobierno ha atendido más de 818 mil posibles casos en un año

La Secretaría del Bienestar indicó que ya suman más de 25 millones de consultas del programa Salud Casa por Casa

En la imagen de archivo, análisis del azúcar en sangre en una prueba gratuita en Bangalore, la India. EFE/EPA/JAGADEESH NV
En la imagen de archivo, análisis del azúcar en sangre en una prueba gratuita en Bangalore, la India. EFE/EPA/JAGADEESH NV
Guardar

Leticia Ramírez, secretaría del Bienestar, informó que en el último año se ha detectado y atendido a 818 mil 869 personas con sospecha o descontrol de hipertensión arterial o diabetes mellitus, a través del programa Salud Casa por Casa.

En la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la funcionaria federal detalló que desde junio del 2025 se han realizado 25 millones de consultas del mismo programa a nivel nacional.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

hipertensióndiabetesSecretaría de Bienestarsaludatención médicaLa Mañaneramexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Quién es Sergio Villarreal Barragán ‘El Grande’, narco clave en el nuevo libro de Anabel Hernández?

‘Narcocracia’ se apoya en la experiencia de alguien que habría vivido de cerca hechos clave en la expansión de las redes delictivas más influyentes de México

¿Quién es Sergio Villarreal Barragán ‘El Grande’, narco clave en el nuevo libro de Anabel Hernández?

Facundo defiende a los jóvenes que ‘farmean aura’: “Es muy cerrado creer que solo lo que tú hiciste era chido”

El conductor cuestionó las burlas hacia esta tendencia juvenil y pidió dejar de juzgar las nuevas formas de convivir, expresarse y crear comunidad

Facundo defiende a los jóvenes que ‘farmean aura’: “Es muy cerrado creer que solo lo que tú hiciste era chido”

Feria Milenaria de Cholula contará con impresionante cartelera: Manuel Mijares, Kumbia Kings, Inspector y más: programa completo

Mijares, Inspector, Los Askis y Kumbia Kings encabezan la programación musical, con funciones a las 18:00 horas en el escenario principal de la Plaza de la Concordia

Feria Milenaria de Cholula contará con impresionante cartelera: Manuel Mijares, Kumbia Kings, Inspector y más: programa completo

Desaparecen dos periodistas: el locutor Iván Michel Atilano en Oaxaca y Eli Martínez en Veracruz

Atilano desapareció en Huautla de Jiménez tras salir de la radio mientras que temen que Eli Martínez fuera secuestrado tras cubriri un ataque armado

Desaparecen dos periodistas: el locutor Iván Michel Atilano en Oaxaca y Eli Martínez en Veracruz

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 25 de agosto?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 25 de agosto?
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿Quién es Sergio Villarreal Barragán ‘El Grande’, narco clave en el nuevo libro de Anabel Hernández?

¿Quién es Sergio Villarreal Barragán ‘El Grande’, narco clave en el nuevo libro de Anabel Hernández?

Sicarios de la Anti-Unión Tepito buscaron rescatar a “El Lápiz” de un hospital de CDMX: los detiene con droga y armas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 25 de agosto: cómo funciona la reventa ilegal de pases médicos en Tijuana

Amenazas de Los Rusos habrían provocado la alerta de seguridad de EEUU en Mexicali

Las demandas no detienen a Anabel Hernández: así menciona a Galilea Montijo, Paty Navidad y Ninel Conde en ‘Narcocracia’

ENTRETENIMIENTO

Facundo defiende a los jóvenes que ‘farmean aura’: “Es muy cerrado creer que solo lo que tú hiciste era chido”

Facundo defiende a los jóvenes que ‘farmean aura’: “Es muy cerrado creer que solo lo que tú hiciste era chido”

Feria Milenaria de Cholula contará con impresionante cartelera: Manuel Mijares, Kumbia Kings, Inspector y más: programa completo

Yuridia prepara una sorpresa para el Estadio GNP y su misteriosa pista desata las especulaciones

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Masad es líder y Ese Pérez con Yanet García a una línea de la eliminación

Tunden en redes a Galilea Montijo por contradecirse en LCDLFM, afirman que incitó al conflicto y luego se retractó

DEPORTES

Blue Demon Jr. revela cómo se enteró que tenía cáncer y adelanta sus planes de despedida

Blue Demon Jr. revela cómo se enteró que tenía cáncer y adelanta sus planes de despedida

Penta y Rey Fénix se disputarán el boleto para pelear vs Roman Reigns en RAW WWE CDMX

Qué necesita la Selección Mexicana de Voleibol para avanzar al Clasificatorio Olímpico tras perder contra Cuba

Diablos vuelve a ganar y obliga a que la serie vs Pericos de Puebla regrese a CDMX

“Inventando una historia falsa”: Siboldi revela cómo se dio su salida de Tigres y manda contundente mensaje a la directiva