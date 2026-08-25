Hipertensión y diabetes en México: Gobierno ha atendido más de 818 mil posibles casos en un año

En la imagen de archivo, análisis del azúcar en sangre en una prueba gratuita en Bangalore, la India. EFE/EPA/JAGADEESH NV

Guardar

Leticia Ramírez, secretaría del Bienestar, informó que en el último año se ha detectado y atendido a 818 mil 869 personas con sospecha o descontrol de hipertensión arterial o diabetes mellitus, a través del programa Salud Casa por Casa.

En la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la funcionaria federal detalló que desde junio del 2025 se han realizado 25 millones de consultas del mismo programa a nivel nacional.

Información en desarrollo...