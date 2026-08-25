Hipertensión y diabetes en México: Gobierno ha atendido más de 818 mil posibles casos en un año

Leticia Ramírez, secretaría del Bienestar, informó que en el último año se ha detectado y atendido a 818 mil 869 personas con sospecha o descontrol de hipertensión arterial o diabetes mellitus, a través del programa Salud Casa por Casa.
En la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la funcionaria federal detalló que desde junio del 2025 se han realizado 25 millones de consultas del mismo programa a nivel nacional.
Información en desarrollo...
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
¿Quién es Sergio Villarreal Barragán ‘El Grande’, narco clave en el nuevo libro de Anabel Hernández?
‘Narcocracia’ se apoya en la experiencia de alguien que habría vivido de cerca hechos clave en la expansión de las redes delictivas más influyentes de México
Facundo defiende a los jóvenes que ‘farmean aura’: “Es muy cerrado creer que solo lo que tú hiciste era chido”
El conductor cuestionó las burlas hacia esta tendencia juvenil y pidió dejar de juzgar las nuevas formas de convivir, expresarse y crear comunidad
Feria Milenaria de Cholula contará con impresionante cartelera: Manuel Mijares, Kumbia Kings, Inspector y más: programa completo
Mijares, Inspector, Los Askis y Kumbia Kings encabezan la programación musical, con funciones a las 18:00 horas en el escenario principal de la Plaza de la Concordia
Desaparecen dos periodistas: el locutor Iván Michel Atilano en Oaxaca y Eli Martínez en Veracruz
Atilano desapareció en Huautla de Jiménez tras salir de la radio mientras que temen que Eli Martínez fuera secuestrado tras cubriri un ataque armado
¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 25 de agosto?
Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto
MÁS NOTICIAS