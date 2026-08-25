Día del Peluquero en México: frases para felicitar a tu estilista por WhatsApp, Facebook o Instagram hoy 25 de agosto

Una peluquera inserta extensiones de pelo en la cabeza de una clienta usando microanillos en un salón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El 25 de agosto se reconoce a nivel mundial como el Día Internacional del Peluquero y el Estilista, una fecha que cada año moviliza mensajes de agradecimiento y celebraciones en redes sociales.

¿Por qué se celebra hoy?

La efeméride responde a una tradición europea del siglo XIII y en América Latina destaca por concursos y festivales que ponen en primer plano la creatividad y el trabajo de quienes transforman la imagen personal.

La conmemoración se asocia a San Luis IX de Francia, canonizado en 1297 y considerado patrono de los peluqueros. La fecha se instauró porque en su corte los barberos y estilistas organizaban rituales de cuidado personal y moda, lo que consolidó el vínculo entre el oficio y la figura del monarca.

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Con el paso de los siglos, la costumbre se extendió a otros países y se transformó en una celebración laica que reconoce la vigencia de la profesión.

Una estilista en un salón de belleza indica con el dedo las zonas con caspa en el cuero cabelludo de un cliente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rol social del peluquero también se resalta: el salón se convierte en un espacio de encuentro y confianza, donde circulan historias y se toman decisiones importantes.

Frases para felicitar a tu peluquero, estilista o barbero por WhatsApp, Facebook o Instagram

A continuación te dejamos algunas frases para que se las envíes a tu estilista de confianza:

Gracias por tu dedicación y talento en cada corte.

Tu creatividad transforma cada visita en una experiencia distinta.

Confío en tus manos porque siempre encuentro el estilo perfecto.

Gracias por escuchar y aconsejar, no solo en temas de cabello.

Eres artista y confidente: ¡feliz día!

No solo cuidas mi imagen, también mi autoestima.

Hoy celebro tu pasión y profesionalismo.

Cada corte tuyo es una muestra de arte.

Gracias por acompañar mis cambios y etapas nuevas.

Tu esfuerzo hace que cada cliente salga sonriendo.

Los mejores looks siempre tienen tu sello.

Feliz día a quien hace magia con tijeras y peine.

Tu salón es mi lugar de confianza.

Gracias por tu paciencia ante mis indecisiones.

Cada cita contigo es garantía de buen resultado.

Admiro tu capacidad para reinventar estilos.

Gracias por estar en los momentos clave de mi vida.

Tu energía positiva se contagia en cada visita.

Sin tu trabajo, las tendencias no existirían.

Hoy te reconozco por tu entrega diaria.

Feliz día a la persona que entiende mi estilo mejor que nadie.

Tu trabajo mejora mi ánimo y mi imagen.

Gracias por ayudarme a sentirme bien conmigo.

Tu vocación inspira a quienes te rodean.

Celebro tu arte y dedicación hoy y siempre.

Gracias por darle forma a mi personalidad a través de tu talento.

Una clienta en un salón de belleza revisa un catálogo de tintes capilares con una estilista que le asiste en la selección de un color para su cabello. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La barbería más antigua de México sigue en pie en el Centro Histórico

La barbería Nueva York, ubicada en República de Cuba número 73 en el Centro Histórico de la Ciudad de México, es considerada la más antigua del país, con más de 90 años de historia.

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Según la Secretaría de Cultura de la CDMX, el lugar mantiene elementos originales como sillones de piel y conserva el rito tradicional de afeitar con navaja y espuma caliente. Entre sus clientes destacados figuran el actor Eduardo Alcaraz y el expresidente Miguel Alemán Valdés. De acuerdo con Infobae, la barbería continúa en funcionamiento, realizando cortes y servicios clásicos que han formado parte de la memoria social de la ciudad.