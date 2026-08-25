Michelle Bachelet representa lo que debe ser la ONU: Sheinbaum respalda a la expresidenta de Chile, pero pone en duda reunión en México

La mandataria señala en su conferencia matutina que el encuentro aún no está previsto para hoy 25 de agosto, pero considera relevante dialogar con la exjefa de Estado por su aspiración en la ONU

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La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este lunes que la expresidenta chilena Michelle Bachelet le solicitó una reunión, aunque no está contemplada para el día de hoy, en medio de un proceso en el que se define quién sucederá a António Guterres al frente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Es importante hablar con ella”: lo que dijo Sheinbaum

Durante su conferencia matutina, la mandataria mexicana señaló que sostener un encuentro con Bachelet es relevante porque México respaldó su candidatura a la Secretaría General. “Me solicitó una reunión. Aún no lo tengo contemplado el día de hoy, pero pues sí es importante hablar con ella”, indicó.

Al ser cuestionada sobre versiones que apuntan a que Chile ya no respaldaría la postulación, Sheinbaum aclaró: “Chile no respaldó. Realmente respaldamos Brasil y México, su candidatura.” La presidenta describió a Bachelet como una figura vinculada a:

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La construcción de la paz

La defensa de los derechos humanos

La defensa de la Carta de Naciones Unidas

La búsqueda de la multilateralidad y la igualdad entre estados, “no importa si un estado es más rico o un país es más rico y otro país es más pobre”

Claudia Sheinbaum sostuvo que la postulación fue impulsada por Brasil y México, no por Chile, en un contexto de versiones sobre retiros de apoyos y un proceso que deja ver tensiones regionales. REUTERS/Eduardo Munoz

¿Por qué se está votando en la ONU?

El mandato de António Guterres como secretario general concluye el 31 de diciembre de 2026, y el proceso de selección de su sucesor comenzó formalmente el 25 de noviembre de 2025. Para elegir al nuevo titular, el Consejo de Seguridad realiza votaciones informales y secretas conocidas como straw polls, donde cada uno de los 15 países miembros (incluidos los cinco con poder de veto: Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia) asigna a cada candidato una de tres etiquetas: “alentar”, “desalentar” o “sin opinión”. Estas consultas no son vinculantes: funcionan como un termómetro antes de que el Consejo recomiende un nombre único a la Asamblea General, que tiene la decisión final. No se guarda registro oficial de los resultados y la presidencia destruye las boletas al terminar cada sondeo, aunque suelen filtrarse a la prensa.

La candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU cae al séptimo lugar en un sondeo informal

¿Quiénes son los demás candidatos?

La primera ronda, celebrada semanas atrás, dejó a la costarricense Rebeca Grynspan, secretaria general de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo, como la candidata mejor posicionada. Sin embargo, según reportó Infobae, en la segunda votación informal del pasado viernes 21 de agosto, la carrera se reacomodó: Carolyn Rodrigues-Birkett obtuvo 8 votos, mientras que Rebeca Grynspan y el argentino Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica, sumaron 7 sufragios cada uno, posicionándose como los tres aspirantes con mayor respaldo hasta el momento. Se necesitan 9 votos y ningún veto de los miembros permanentes para obtener la recomendación.

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En contraste, de acuerdo con la misma fuente, las candidaturas de Michelle Bachelet, María Fernanda Espinosa, Olara Otunnu, Macky Sall e Ivonne A-Baki habrían quedado prácticamente descartadas según los votos obtenidos en las dos primeras rondas. Puntualmente, Bachelet cayó al séptimo lugar entre ocho aspirantes, según trascendió a medios especializados como PassBlue, al pasar de seis votos de “aliento” en julio a solo dos en la última consulta.

El proceso, según información difundida por el Consejo de Seguridad, continuará con nuevas rondas de sondeos en los próximos meses, sin fecha aún definida para el siguiente straw poll. El plazo formal para que los 193 países miembros de la ONU nombren al próximo secretario general vence el 31 de diciembre de 2026.

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Bachelet viajará este martes a México para participar en una actividad de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Hasta el momento no ha sido confirmado oficialmente si se reunirá con Sheinbaum durante esa visita.