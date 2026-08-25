PAN exige juicio político y desaparición de poderes en Sinaloa por caso de Rubén Rocha Moya

Jorge Romero Herrera, presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), presenta un mensaje político. El video muestra al orador en un estudio con logos del PAN y texto superpuesto con frases como 'Sinaloa no aguanta más' y 'Se deben activar los mecanismos'. También se observan imágenes de un grupo de personas en un entorno rural con individuos armados. El discurso exige la desaparición de poderes en Sinaloa y un juicio político contra el gobernador. Este material es una declaración formal de oposición.

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El Partido Acción Nacional (PAN), a través de su dirigente nacional, Jorge Romero Herrera, lanzó a través de un video difundido en sus redes sociales una demanda enérgica para que se aplique la desaparición de poderes en Sinaloa y se inicie un juicio político contra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.

Romero argumentó que la reciente licencia solicitada por Rocha Moya “no resuelve absolutamente nada” y que la verdadera solución para la crisis en el estado pasa por activar los mecanismos legales para remover a las autoridades vigentes.

El reclamo del PAN ante la situación en Sinaloa

El panista sostuvo que las familias sinaloenses “no pueden seguir atrapadas en la incertidumbre, atrapadas en el miedo, en la guerra”. Insistió en que el gobernador entra y sale del cargo sin que esto aborde la raíz de la crisis de gobernabilidad ni elimine los señalamientos que hizo el Departamento de Justicia de Nueva York en su contra, por presuntamente sostener una relación con la facción criminal ‘Los Chapitos’, la cual está relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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En un boletín difundido este domingo en X, Acción Nacional sostiene que la separación temporal del mandatario estatal no sustituye a la justicia y reitera su petición de desaparición de poderes en la entidad

El PAN demanda que se “declaren desaparecidos los poderes en Sinaloa y se abra de inmediato el juicio político correspondiente”, señalando que la integridad y la paz de la población no pueden quedar sujetas a intereses partidistas. Romero Herra advirtió: “No podemos permitir que Morena anteponga sus cálculos políticos a la integridad y a la paz de la gente”.

Contexto de la crisis y postura partidista

Romero Herra destacó la cultura y el trabajo de la gente sinaloense, a quienes definió como el verdadero orgullo de México, y rechazó que el estado siga bajo lo que calificó como “narcogobiernos que abandonan y traicionan a su pueblo”.

El dirigente reiteró el compromiso del PAN de no dejar solas a las familias del estado, subrayando que la exigencia de desaparición de poderes busca devolver la paz y la gobernabilidad.

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Pese a la exigencia del blanquiazul, el Congreso de Sinaloa designó a Graciela Domínguez Nava, como la gobernadora interina de Sinaloa, luego de una votación donde obtuvo 31 votos a favor y 6 en contra. La exdiputada cuenta con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien dijo en su conferencia de prensa La Mañanera de Pueblo de este martes 25 de agosto que es una mujer “honesta” y que trabajarán para mejorar las condiciones de vida de los sinaloenses.

Graciela Dominguez Nava stands in front of the Sinaloa state congress as she is appointed interim governor of Sinaloa, succeeding Ruben Rocha Moya, who faces a domestic investigation following U.S. drug trafficking allegations, in Culiacan, Mexico August 25, 2026. REUTERS/Jesus Bustamante

Durante su toma de posesión, Domínguez Nava se comprometió a pacificar la entidad, aunque reconoció que tiene mucho por delante, entre ellos, impulsar la industria agrícola y distintas situaciones económicas así como atender a las víctimas de desaparición, entre otros en poco menos de un año.

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