Previsión meteorológica en México por región este 23 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comparte el pronóstico de todo el país. (Archivo)

México enfrenta una semana con cambios de temperatura que afectarán a las distintas regiones del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido varias alertas debido a fenómenos atmosféricos que podrían impactar la vida cotidiana de los ciudadanos. Las temperaturas y condiciones varían significativamente de un estado a otro, lo que requiere atención.

Es crucial que la población se mantenga informada y tome las precauciones necesarias para enfrentar las temperaturas estimadas en el pronóstico del clima. A continuación, se presenta un análisis detallado para cada estado, incluyendo recomendaciones para mitigar los posibles efectos.

Pronóstico del tiempo para este 23 de agosto

El monzón mexicano, en interacción con divergencia, generará lluvias fuertes a puntuales muy fuertes con descargas eléctricas en Sonora, Sinaloa, Durango y Nayarit, así como chubascos en Baja California, Baja California Sur y Chihuahua.Por otra parte, una vaguada en altura se extenderá sobre el norte y noreste de México, en combinación con un canal de baja presión que se extenderá sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central y con el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico y el golfo de México, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones, así como en el centro y oriente del territorio nacional. Dichas lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.Por su parte, la onda tropical núm. 24, asociada a una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico, se desplazará sobre el sur y el occidente de la República Mexicana, propiciando lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en ambas regiones, con lluvias puntuales intensas en Jalisco (centro y oeste).Asimismo, un canal de baja presión en el sureste del país, divergencia y el ingreso de humedad del mar Caribe y golfo de México, originarán lluvias fuertes a muy fuertes en dicha región, incluida la península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Oaxaca (oeste y este) y Chiapas (oeste y sur).Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del territorio mexicano, estados del litoral del Pacífico y golfo de México, así como en la península de Yucatán, con temperaturas que podrán superar los 45 °C en Baja California y Sonora. Asimismo, prevalecerá la onda de calor en Baja California, Baja California Sur y Oaxaca.Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Una mujer habla por teléfono dentro de un autobús de transporte urbano que transita bajo la lluvia en la ciudad de Monterrey. (EFE/ Miguel Sierra)

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco (centro y oeste), Oaxaca (oeste y este) y Chiapas (oeste y sur. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa, Tamaulipas, Nayarit, Colima, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Guerrero, Veracruz (sur) y Tabasco. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Campeche y Yucatán. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Chihuahua y Quintana Roo. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California y Sonora. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; con posibles tolvaneras: Baja California y Baja California Sur. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sonora (noroeste) y Sinaloa (norte). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Chihuahua (suroeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango (oeste), Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas, Nayarit, Querétaro (norte), Hidalgo (noreste), Puebla (norte y suroeste) y Morelos. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Aunque el clima puede regalarnos días cálidos y hermosas tardes lluviosas, también puede llegar a convertirse en un peligro si sus condiciones se vuelven extremas.

En caso de que las condiciones meteorológicas pudieran empeorar o considerarse de riesgo, las autoridades estatales y de Protección Civil se darán a la tarea de informar a la población para que puedan refugiarse de forma oportuna.